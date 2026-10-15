Перебои с передачей разведданных США о ракетах РФ: у Зеленского назвали причину

Главное из заявлений Лещенко:
- Перерывы в предоставлении разведданных создают угрозу безопасности мирного населения
- Каналы обмена информацией в настоящее время восстановлены и функционируют
Перебои с обменом разведывательной информацией между Соединёнными Штатами и Украиной об ударах баллистики РФ прокомментировали в Офисе президента.
Уже не впервые возникает ситуация с временными перебоями, ранее было немало случаев, когда партнеры не предупреждали Киев об ударах со стороны Кремля, рассказал советник президента Сергей Лещенко в эфире "Вечір.LIVE".
"То есть у нас впервые произошел баллистический удар: пять ракет пролетели в Киев - С-400 или другие, какие-то аналогичные ракеты, но баллистические. А на следующий вечер снова был баллистический удар, и потом уже наступила ночь, и там, похоже, возобновили передачу разведывательной информации. Ну, соответственно, у нас ночь, а в Америке день. То есть, наверное, был какой-то "ручной режим", и всем управляли из Пентагона", - сообщил он.
По его словам, такие перерывы в предоставлении разведданных создают угрозу безопасности мирного населения на фоне продолжающихся баллистических ударов. При этом сам Трамп постоянно подчеркивает, что выступает за прекращение войны.
"Возникает вопрос: почему администрация США, призывающая к тому, "чтобы красивые парни не гибли", не предоставляет разведывательную информацию? Они увеличивают число погибших, потому что гибнут не военные, а гражданские лица", - заявил советник Зеленского.
В то же время он добавил, что каналы обмена информацией в настоящее время восстановлены и функционируют, выразив надежду на их дальнейшую стабильность и подчеркнув необходимость проведения отдельных секторальных обсуждений по этим критически важным вопросам безопасности.
Позиция президента Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев рассчитывает на полноценное взаимодействие с партнерами в сфере обмена разведывательной информацией. По его словам, такое сотрудничество позволяет эффективнее защищать жизни людей и спасать больше людей. В вечернем обращении во вторник он отметил, что украинские военные и разведывательные службы готовы к взаимодействию в полном объеме, и выразил надежду на аналогичный уровень сотрудничества со стороны партнеров.
Удары РФ - новости по теме
Как сообщал Главред, ранее Россия нанесла удар по жилой инфраструктуре Киева с помощью дрона. Под удар попала 25-этажная многоэтажка в Дарницком районе. В результате удара по жилому дому погибла женщина.
Напомним, мониторинговые каналы писали, что в течение ближайших 48 часов в Киеве и области сохраняется повышенная угроза ракетного удара с применением баллистики, а среди приоритетных целей врага - объекты энергетики, Северный и Южный мосты.
Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы. В Оболонском районе было зафиксировано попадание в здание ресторана. По другому адресу на Оболони обломки ракеты упали во дворе жилого дома.
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Об источнике: Офис Президента Украины
Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.
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