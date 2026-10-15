Перебои с передачей разведданных США о ракетах РФ: у Зеленского назвали причину

Перерывы в предоставлении разведданных создают угрозу безопасности мирного населения, подчеркнул Сергей Лещенко.

https://glavred.info/ukraine/pereboi-s-peredachey-razveddannyh-ssha-o-raketah-rf-u-zelenskogo-nazvali-prichinu-10804553.html Ссылка скопирована

В ОП высказали насчет задержек с передачей разведданных из США / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП, УНИАН

Главное из заявлений Лещенко:

Перерывы в предоставлении разведданных создают угрозу безопасности мирного населения

Каналы обмена информацией в настоящее время восстановлены и функционируют

Перебои с обменом разведывательной информацией между Соединёнными Штатами и Украиной об ударах баллистики РФ прокомментировали в Офисе президента.

Уже не впервые возникает ситуация с временными перебоями, ранее было немало случаев, когда партнеры не предупреждали Киев об ударах со стороны Кремля, рассказал советник президента Сергей Лещенко в эфире "Вечір.LIVE".

видео дня

"То есть у нас впервые произошел баллистический удар: пять ракет пролетели в Киев - С-400 или другие, какие-то аналогичные ракеты, но баллистические. А на следующий вечер снова был баллистический удар, и потом уже наступила ночь, и там, похоже, возобновили передачу разведывательной информации. Ну, соответственно, у нас ночь, а в Америке день. То есть, наверное, был какой-то "ручной режим", и всем управляли из Пентагона", - сообщил он.

По его словам, такие перерывы в предоставлении разведданных создают угрозу безопасности мирного населения на фоне продолжающихся баллистических ударов. При этом сам Трамп постоянно подчеркивает, что выступает за прекращение войны.

"Возникает вопрос: почему администрация США, призывающая к тому, "чтобы красивые парни не гибли", не предоставляет разведывательную информацию? Они увеличивают число погибших, потому что гибнут не военные, а гражданские лица", - заявил советник Зеленского.

В то же время он добавил, что каналы обмена информацией в настоящее время восстановлены и функционируют, выразив надежду на их дальнейшую стабильность и подчеркнув необходимость проведения отдельных секторальных обсуждений по этим критически важным вопросам безопасности.

Позиция президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев рассчитывает на полноценное взаимодействие с партнерами в сфере обмена разведывательной информацией. По его словам, такое сотрудничество позволяет эффективнее защищать жизни людей и спасать больше людей. В вечернем обращении во вторник он отметил, что украинские военные и разведывательные службы готовы к взаимодействию в полном объеме, и выразил надежду на аналогичный уровень сотрудничества со стороны партнеров.

Удары РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее Россия нанесла удар по жилой инфраструктуре Киева с помощью дрона. Под удар попала 25-этажная многоэтажка в Дарницком районе. В результате удара по жилому дому погибла женщина.

Напомним, мониторинговые каналы писали, что в течение ближайших 48 часов в Киеве и области сохраняется повышенная угроза ракетного удара с применением баллистики, а среди приоритетных целей врага - объекты энергетики, Северный и Южный мосты.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы. В Оболонском районе было зафиксировано попадание в здание ресторана. По другому адресу на Оболони обломки ракеты упали во дворе жилого дома.

Читайте также:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред