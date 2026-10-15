Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Перебои с передачей разведданных США о ракетах РФ: у Зеленского назвали причину

Алексей Тесля
15 октября 2026, 23:02
google news Подпишитесь
на нас в Google
Перерывы в предоставлении разведданных создают угрозу безопасности мирного населения, подчеркнул Сергей Лещенко.
РФ предлагала США
В ОП высказали насчет задержек с передачей разведданных из США / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП, УНИАН

Главное из заявлений Лещенко:

  • Перерывы в предоставлении разведданных создают угрозу безопасности мирного населения
  • Каналы обмена информацией в настоящее время восстановлены и функционируют

Перебои с обменом разведывательной информацией между Соединёнными Штатами и Украиной об ударах баллистики РФ прокомментировали в Офисе президента.

Уже не впервые возникает ситуация с временными перебоями, ранее было немало случаев, когда партнеры не предупреждали Киев об ударах со стороны Кремля, рассказал советник президента Сергей Лещенко в эфире "Вечір.LIVE".

видео дня

"То есть у нас впервые произошел баллистический удар: пять ракет пролетели в Киев - С-400 или другие, какие-то аналогичные ракеты, но баллистические. А на следующий вечер снова был баллистический удар, и потом уже наступила ночь, и там, похоже, возобновили передачу разведывательной информации. Ну, соответственно, у нас ночь, а в Америке день. То есть, наверное, был какой-то "ручной режим", и всем управляли из Пентагона", - сообщил он.

По его словам, такие перерывы в предоставлении разведданных создают угрозу безопасности мирного населения на фоне продолжающихся баллистических ударов. При этом сам Трамп постоянно подчеркивает, что выступает за прекращение войны.

"Возникает вопрос: почему администрация США, призывающая к тому, "чтобы красивые парни не гибли", не предоставляет разведывательную информацию? Они увеличивают число погибших, потому что гибнут не военные, а гражданские лица", - заявил советник Зеленского.

В то же время он добавил, что каналы обмена информацией в настоящее время восстановлены и функционируют, выразив надежду на их дальнейшую стабильность и подчеркнув необходимость проведения отдельных секторальных обсуждений по этим критически важным вопросам безопасности.

Позиция президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев рассчитывает на полноценное взаимодействие с партнерами в сфере обмена разведывательной информацией. По его словам, такое сотрудничество позволяет эффективнее защищать жизни людей и спасать больше людей. В вечернем обращении во вторник он отметил, что украинские военные и разведывательные службы готовы к взаимодействию в полном объеме, и выразил надежду на аналогичный уровень сотрудничества со стороны партнеров.

Удары РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее Россия нанесла удар по жилой инфраструктуре Киева с помощью дрона. Под удар попала 25-этажная многоэтажка в Дарницком районе. В результате удара по жилому дому погибла женщина.

Напомним, мониторинговые каналы писали, что в течение ближайших 48 часов в Киеве и области сохраняется повышенная угроза ракетного удара с применением баллистики, а среди приоритетных целей врага - объекты энергетики, Северный и Южный мосты.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы. В Оболонском районе было зафиксировано попадание в здание ресторана. По другому адресу на Оболони обломки ракеты упали во дворе жилого дома.

Читайте также:

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости США Сергей Лещенко Офис президента
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина готовит новую кампанию против РФ с помощью дронов на базе ИИ - The Atlantic

Украина готовит новую кампанию против РФ с помощью дронов на базе ИИ - The Atlantic

23:38Украина
Перебои с передачей разведданных США о ракетах РФ: у Зеленского назвали причину

Перебои с передачей разведданных США о ракетах РФ: у Зеленского назвали причину

23:02Украина
Путин обвинил Украину в атаках на НПЗ и пригрозил ответом

Путин обвинил Украину в атаках на НПЗ и пригрозил ответом

22:02Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки в зеркале за 55 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки в зеркале за 55 с

Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода

Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода

Финансовая удача застанет врасплох: какие знаки зодиака обогатятся

Финансовая удача застанет врасплох: какие знаки зодиака обогатятся

Как удалить катышки с одежды без специальной машинки — лайфхак

Как удалить катышки с одежды без специальной машинки — лайфхак

Последние новости

23:38

Украина готовит новую кампанию против РФ с помощью дронов на базе ИИ - The Atlantic

23:02

Перебои с передачей разведданных США о ракетах РФ: у Зеленского назвали причину

23:00

Деньги и успех накроют с головой: какие три знака зодиака поймают удачу

22:50

Как рассчитать личное число на 2027 год: нумерологи объяснили, что оно означает

22:08

В семье украинской ведущей случилось горе: умер ее кузен

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
22:03

5 вещей, на которых нельзя экономить: Андре Тан дал важный список

22:02

Путин обвинил Украину в атаках на НПЗ и пригрозил ответом

22:00

Мощные удары в тыл РФ: Британия передаст Украине новые ракеты Storm Shadow

21:08

Названа новая героиня шоу "Холостячка"

Реклама
21:06

Как сэкономить на электроэнергии: названы главные приборы-"вампиры"Видео

20:40

Тест на IQ: нужно найти балерину среди фламинго за 12 секунд

20:11

Хит 1969 года написали за 20 минут: песня стала одной из величайших в истории музыкиВидео

20:01

Свет в Украине будут выключать почти весь день: графики на 16 октября

20:00

Зачем посыпать раковину мукой: дешёвый трюк и главная опасность

19:55

РФ готовит новый штурм: в ВСУ назвали два опасных направления фронта

19:50

"Украина будет вынуждена просить о мире": у Зеленского предупредили о тревожном сценарии

19:36

Почему не стоит застилать кровать утром: неожиданный совет врачей

19:10

Как сохранить тепло и сократить расходы — поможет один предмет из кухни

19:10

У Киева нет плана "Б": Денисенко объяснил, на что рассчитывает Европамнение

19:08

Обучение во время длительных воздушных тревог: Кабмин принял новые правила для школ

Реклама
18:55

Почему Трамп снова разыгрывает украинскую карту: политолог указал на важный нюанс

18:54

РФ неожиданно изменила тактику на Донбассе: комбат ВСУ раскрыл детали

18:21

"Обнаглели": Сибига резко ответил Лаврову на отказ от перемирия

18:18

Стирать нужно не только постельное белье: как освежить матрас за копейки

18:17

Одна незаметная деталь стиралки может испортить всё: где таится опасностьВидео

18:12

РФ планирует за месяц лишить Киев, Харьков и Одессу света, тепла и воды - NYT

18:06

"Отвези жену на Бали": жена скандального блогера Люсия Барская ответила военному руганью

17:59

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

17:54

В одной из стран ЕС поддержали соглашение Трампа с РФ и осудили удары по российским НПЗ

17:51

Как отмыть жир с плиты без дорогой химии: простой трюк с апельсиновыми корками

17:38

Как правильно спускать воздух из батарей: эксперты сказали, с какого радиатора начинатьВидео

17:24

Зачем поворачивать ручку окна под углом 45 градусов — раскрыта скрытая функция

17:19

Зачем класть бумагу и стакан в раковину — секретный трюк перед выездом

17:16

Зачем кладут фольгу в пульт от телевизора: трюк из прошлого снова в модеВидео

17:01

Как помыть лобовое стекло авто без разводов: эксперты советуют простую смесь

16:59

Как использовать старые чашки: 7 практичных идей для декора и наведения порядка

16:33

Что носить осенью вместо классического пальто: стилистка показала 4 трендаВидео

16:21

Европа обеспечивает две трети разведданных для Украины - глава МИД Франции

16:20

Самый счастливый день недели для каждого знака зодиака с 19 по 25 октября 2026 года

16:16

Доллар, евро и злотый синхронно упали: курс валют на 16 октября

Реклама
16:08

Федоров решил попиариться на Старлинке, но Маск быстро поставил его на место — военный Сазонов

16:05

ВСУ ударили "Нептунами" по РФ: Зеленский раскрыл новые детали и последствия атаки

15:58

"Впервые": Тарас Тополя рассказал о личном счастье

15:47

Зачем распылять перекись и соль на пол в ванной: объяснение экспертов

15:38

Как Путин использует сделку с Трампом по дизелю: назван тревожный сценарий

15:25

Полный рот крови: жена Виктора Павлика испугалась за состояние артиста

15:24

Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

15:22

Рис получится гораздо ароматнее: что добавить в кастрюлю вместо обычной воды

15:19

Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода

14:49

Помидоры плодоносят в октябре: какие сорта выдерживают холода и не боятся фитофторыВидео

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости Житомира
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять