Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Зеленский заявил об истинных целях России в войне после сделки Трампа с Путиным

Юрий Берендий
10 октября 2026, 15:57
google news Подпишитесь
на нас в Google
Во время баллистической атаки на столицу президент говорил с Эммануэлем Макроном о новых пакетах ПВО и усилении давления на Москву.
Зеленский заявил, что деньги от продажи нефтепродуктов Россия потратит на войну
Зеленский заявил, что деньги от продажи нефтепродуктов Россия потратит на войну / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Главное из заявления Зеленского:

  • Удар по Киеву показал, что означает разрешение РФ на продажу нефтепродуктов
  • Деньги от экспорта Россия потратит на ракеты, "шахидов" и наемников
  • Президент обсудил с Макроном новые пакеты ПВО для Украины

Балистическая атака на Киев после многочисленных ударов реактивных "шахидов" по энергетическим объектам стала лучшей иллюстрацией того, что означает разрешение России продавать нефтепродукты. Часть ракет удалось сбить, а сам удар еще раз четко продемонстрировал истинные намерения Москвы, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, Россия рассчитывает на продолжение войны, террор против обычных людей и уничтожение инфраструктуры. Глава государства объяснил, на что именно Кремль направит дополнительные нефтяные доходы.

видео дня

"Каждый дополнительный миллиард долларов, который они смогут заработать на экспорте, они потратят именно на это - на поиск и поставку критически важных компонентов, оборудования для производства оружия, на усиление "шахидов" и производство ракет, а также на дополнительных наемников на фронт. Российский выбор - это война. И они будут готовы её прекратить только тогда, когда почувствуют, что потенциал затягивания войны сокращается".

Зеленский также отметил, что накануне Россия получила "совершенно другие сигналы" - что атаковать дальше якобы можно. По мнению президента, это нужно исправлять, а от США, Европы и других партнеров должны поступить сильные сигналы в поддержку Украины и по ограничению способности России вести войну и терроризировать людей.

Разговор с Макроном во время атаки

Именно во время баллистического удара по столице состоялся разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил президент в Telegram. Он поблагодарил французского лидера за поддержку и подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны.

"Потребность в дополнительных пакетах ПВО для Украины очевидна, и мы со всеми партнерами работаем над принятием соответствующих решений. К сожалению, в эти дни сохраняется особая угроза дальнейших ракетных ударов. Важно в ответ усилить давление на Россию, и должны быть предприняты совместные смелые шаги", - заявил он.

Отдельно стороны обсудили вызовы, связанные с ослаблением санкций против российских нефтепродуктов.

"Россияне должны почувствовать, что у них больше не останется возможностей для затягивания войны. Мы координируемся по конкретным вопросам, готовим встречи", - написал глава государства.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Усилит ли Россия баллистические удары по энергетике Украины зимой

Авиационный эксперт Константин Криволап в интервью "Главреду" отметил, что Россия не экономит ресурсы на ракеты и дроны, хотя еще в конце лета казалось, что баллистических ударов может стать меньше.

"Но то, что они продолжают наносить баллистические удары и запускать крылатые ракеты, говорит о том, что ресурсы у них есть, и они их особо не экономят. По моим оценкам, "Гераней-4" и "Гераней-5" они могут производить около 3000 в месяц", - подчеркнул специалист.

Говоря о ракетном арсенале Москвы, эксперт привёл оценку темпов производства баллистических ракет.

"Также они производят около 60 ракет „Искандер-М" в месяц. „Кинжал" и „Искандер" технологически близки: одна ракета запускается с земли, другая - с воздуха", - пояснил Криволап.

В то же время аналитик обратил внимание на то, что сама экономика противовоздушной обороны складывается не в пользу защитников неба.

"С другой стороны, тот же реактивный дрон может стоить условно 100–150 тысяч долларов, но нанести ущерб на несколько миллионов. А ракет AIM-120 в мире физически производится не так много - около 2 тысяч в год. Поэтому запасы быстро расходуются", - отметил эксперт.

Оценивая планы Кремля на зиму, Криволап прогнозирует, что главной целью ракетных ударов станет энергетика.

"Я думаю, что баллистические ракеты в большом количестве будут нацелены прежде всего на энергетическую инфраструктуру с началом отопительного сезона. У меня есть такое предчувствие. В том, что Путин будет пытаться это сделать, я не сомневаюсь. Что касается энергетического перемирия - я думаю, Путину абсолютно безразлично, как будет жить его собственное население. Для него не столь важен результат войны, сколько сам процесс. Ему нужно воевать. Сейчас он настроен на долгую войну с использованием недорогих средств, чтобы тратить на неё меньше ресурсов", - подытожил эксперт.

Соглашение Трампа с Путиным о дизельном топливе - последние новости по теме

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп 9 октября объявил о достижении договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. После этого Минфин США временно разрешил операции с российским дизельным топливом, что стало уступкой Москве за спиной Украины. По словам Трампа, Россия может немедленно поставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива, а в ноябре - еще 500 тысяч тонн.

Сам Трамп отверг обвинения Зеленского в слабости Запада и назвал договоренность с Кремлем "великой сделкой". Американский президент публично поблагодарил Путина за дизельное топливо и подчеркнул, что оно необходимо США. По его словам, цены на нефть уже стремительно падают.

В Киеве решение Вашингтона восприняли с возмущением. Высокопоставленный украинский чиновник заявил Financial Times, что Украина продолжит наносить удары по российским НПЗ, несмотря на соглашение о дизельном топливе. По оценкам аналитиков, из-за ударов украинских дронов российские нефтеперерабатывающие заводы работают примерно на 60% мощности.

Другие новости:

О персоне: Константин Криволап

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует авиационную тематику на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Зеленский баллистические ракеты НПЗ санкции против России Эммануэль Макрон новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощный удар ВСУ: повторно поражено крупнейшее в Европе нефтехранилище РФ

Мощный удар ВСУ: повторно поражено крупнейшее в Европе нефтехранилище РФ

16:27Украина
Кличко оценил подготовку Киева к зиме на фоне усиления обстрелов: что известно

Кличко оценил подготовку Киева к зиме на фоне усиления обстрелов: что известно

16:23Украина
Зеленский заявил об истинных целях России в войне после сделки Трампа с Путиным

Зеленский заявил об истинных целях России в войне после сделки Трампа с Путиным

15:57Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с птицами за 54 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с птицами за 54 с

Какие сидераты посеять в октябре: 3 лучших культуры для почвы

Какие сидераты посеять в октябре: 3 лучших культуры для почвы

Гороскоп на завтра, 11 октября: Ракам — трудности, Стрельцам — новый этап

Гороскоп на завтра, 11 октября: Ракам — трудности, Стрельцам — новый этап

Зачем немцы вешают на дверную ручку пакетик чая — классный лайфхак

Зачем немцы вешают на дверную ручку пакетик чая — классный лайфхак

Сколько украинцев носят фамилии Путин, Невдаха, Ганьба: где они живут

Сколько украинцев носят фамилии Путин, Невдаха, Ганьба: где они живут

Последние новости

16:42

"Затруднительное положение": Гарри и Меган отвергли королевскую семью

16:27

Мощный удар ВСУ: повторно поражено крупнейшее в Европе нефтехранилище РФ

16:23

Кличко оценил подготовку Киева к зиме на фоне усиления обстрелов: что известно

16:22

Стирка одеяла в стиральной машине: что нужно сделать, чтобы пух не сбился

16:17

Как отмыть ручки плиты от жира без химии — понадобится средство из кухни

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
15:57

Зеленский заявил об истинных целях России в войне после сделки Трампа с Путиным

15:52

Как платить меньше за отопление: простые и эффективные лайфхаки для дома

15:44

Четыре принта стали популярными осенью 2026: стилистка назвала фаворитовВидео

15:37

Как быстро очистить тыкву от твердой кожуры — лайфхак от шеф-повара

Реклама
15:26

Гороскоп Таро на 12–18 октября: Львам — амбиции, Скорпионам — время действовать

15:14

Спустя 25 лет: Бритни Спирс неожиданно обнародовала архивную песню

15:07

Квашеная капуста за 4 дня: старинный бабушкин рецепт без уксуса и сахара

15:05

Россия готовит новый удар баллистикой по Киеву: мониторы назвали цели атаки

14:50

Красивые имена для девочек, которые выделяются среди популярных вариантов

14:48

"Индульгенция для Путина": Москва ничего не дала США в обмен на дизель

14:32

У россиян проблемы с Крымским мостом: в ВМС объяснили, почему его не добивают

14:26

Внук Аллы Пугачевой, который "ушел на СВО", неожиданно объявился — детали

14:03

За забор могут оштрафовать: какую высоту допускает закон и чего делать нельзяВидео

14:03

РФ атаковала Киев баллистикой: оккупанты попали в ресторан на ОболониФото

13:30

Не мусор, а сокровище: зачем собирают ореховую скорлупу и что из неё делаютВидео

Реклама
13:11

В киевском метрополитене остановили движение поездов — что произошло

13:10

"Меня спасли": Бужинская перенесла три операции в Германии

13:04

Уксус и сода вместо магазинной химии: 8 рецептов домашних средств для уборки

12:59

Новая волна дождей обрушится на Украину: синоптики назвали дату похолодания

12:49

РФ атаковала 13 регионов Украины: Зеленский раскрыл, что должно остановить Кремль

12:35

Нулевая фаза нового конфликта: что стоит за новой волной российских угроз

12:17

В Москве жалуются на одну из крупнейших атак дронов: в аэропортах коллапс

12:16

Сделка Трампа с Путиным за спиной Украины: какие уступки получила Москва и почему

12:13

Китайский гороскоп на завтра, 11 октября: Лошадям - встречи, Собакам - лидерство

11:20

Как правильно стирать постельное белье осенью и зимой: основные правила

11:05

"Мы сожжем их НПЗ": в Киеве возмущены сделкой Трампа с Путиным - Financial Times

10:54

Алексей Суханов заговорил о пополнении в семье: "Не теряю надежды"

10:45

Трамп поблагодарил Путина за дизель и ответил на критику Зеленского

10:34

Нежный осенний десерт из тыквы: рецепт запеканки за 45 минут

09:55

"Плакала по ночам": Наталку Денисенко предали близкие люди

09:50

Переговоры Украины, Европы и США в Майами завершились досрочно: каким будет следующий шаг

09:49

Ростов-на-Дону трясло от взрывов: возник пожар, есть серьезные поражения

09:13

Сотрудничество и обвинение Украины: в РФ прокомментировали разговор Путина и Трампа

08:45

Новый скандал между Вашингтоном и Киевом: почему Трамп пошел на сделку с Путиным

08:33

Земля под влиянием затяжных магнитных бурь: когда ударит новый геомагнитный шторм

Реклама
07:46

РФ ударила по пятиэтажке в Запорожье: часть подъезда обрушилась, есть жертвыФото

05:54

Гороскоп на завтра, 11 октября: Ракам — трудности, Стрельцам — новый этап

05:31

Яркие цветы к Рождеству: когда сажать амариллис, чтобы он зацвел как раз вовремя

05:05

"Дважды отправлялся на войну": принц Гарри сделал личное признание

04:12

Зачем немцы вешают на дверную ручку пакетик чая — классный лайфхак

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с птицами за 54 с

03:30

Как сохранить розмарин зимой в квартире: уход, полив и защита от паутинного клещаВидео

03:03

Какие сидераты посеять в октябре: 3 лучших культуры для почвы

02:16

Мох больше не будет портить вид брусчатки: поможет обычное средство из ванной

01:55

Когда завершится война в Украине: появился неожиданный прогноз

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять