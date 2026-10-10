Зеленский заявил об истинных целях России в войне после сделки Трампа с Путиным

Во время баллистической атаки на столицу президент говорил с Эммануэлем Макроном о новых пакетах ПВО и усилении давления на Москву.

https://glavred.info/politics/rakety-po-kievu-i-neft-rf-zelenskiy-obyasnil-na-chto-poydut-milliardy-10803104.html Ссылка скопирована

Зеленский заявил, что деньги от продажи нефтепродуктов Россия потратит на войну / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Главное из заявления Зеленского:

Удар по Киеву показал, что означает разрешение РФ на продажу нефтепродуктов

Деньги от экспорта Россия потратит на ракеты, "шахидов" и наемников

Президент обсудил с Макроном новые пакеты ПВО для Украины

Балистическая атака на Киев после многочисленных ударов реактивных "шахидов" по энергетическим объектам стала лучшей иллюстрацией того, что означает разрешение России продавать нефтепродукты. Часть ракет удалось сбить, а сам удар еще раз четко продемонстрировал истинные намерения Москвы, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, Россия рассчитывает на продолжение войны, террор против обычных людей и уничтожение инфраструктуры. Глава государства объяснил, на что именно Кремль направит дополнительные нефтяные доходы.

видео дня

"Каждый дополнительный миллиард долларов, который они смогут заработать на экспорте, они потратят именно на это - на поиск и поставку критически важных компонентов, оборудования для производства оружия, на усиление "шахидов" и производство ракет, а также на дополнительных наемников на фронт. Российский выбор - это война. И они будут готовы её прекратить только тогда, когда почувствуют, что потенциал затягивания войны сокращается".

Зеленский также отметил, что накануне Россия получила "совершенно другие сигналы" - что атаковать дальше якобы можно. По мнению президента, это нужно исправлять, а от США, Европы и других партнеров должны поступить сильные сигналы в поддержку Украины и по ограничению способности России вести войну и терроризировать людей.

Разговор с Макроном во время атаки

Именно во время баллистического удара по столице состоялся разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил президент в Telegram. Он поблагодарил французского лидера за поддержку и подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны.

"Потребность в дополнительных пакетах ПВО для Украины очевидна, и мы со всеми партнерами работаем над принятием соответствующих решений. К сожалению, в эти дни сохраняется особая угроза дальнейших ракетных ударов. Важно в ответ усилить давление на Россию, и должны быть предприняты совместные смелые шаги", - заявил он.

Отдельно стороны обсудили вызовы, связанные с ослаблением санкций против российских нефтепродуктов.

"Россияне должны почувствовать, что у них больше не останется возможностей для затягивания войны. Мы координируемся по конкретным вопросам, готовим встречи", - написал глава государства.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Усилит ли Россия баллистические удары по энергетике Украины зимой

Авиационный эксперт Константин Криволап в интервью "Главреду" отметил, что Россия не экономит ресурсы на ракеты и дроны, хотя еще в конце лета казалось, что баллистических ударов может стать меньше.

"Но то, что они продолжают наносить баллистические удары и запускать крылатые ракеты, говорит о том, что ресурсы у них есть, и они их особо не экономят. По моим оценкам, "Гераней-4" и "Гераней-5" они могут производить около 3000 в месяц", - подчеркнул специалист.

Говоря о ракетном арсенале Москвы, эксперт привёл оценку темпов производства баллистических ракет.

"Также они производят около 60 ракет „Искандер-М" в месяц. „Кинжал" и „Искандер" технологически близки: одна ракета запускается с земли, другая - с воздуха", - пояснил Криволап.

В то же время аналитик обратил внимание на то, что сама экономика противовоздушной обороны складывается не в пользу защитников неба.

"С другой стороны, тот же реактивный дрон может стоить условно 100–150 тысяч долларов, но нанести ущерб на несколько миллионов. А ракет AIM-120 в мире физически производится не так много - около 2 тысяч в год. Поэтому запасы быстро расходуются", - отметил эксперт.

Оценивая планы Кремля на зиму, Криволап прогнозирует, что главной целью ракетных ударов станет энергетика.

"Я думаю, что баллистические ракеты в большом количестве будут нацелены прежде всего на энергетическую инфраструктуру с началом отопительного сезона. У меня есть такое предчувствие. В том, что Путин будет пытаться это сделать, я не сомневаюсь. Что касается энергетического перемирия - я думаю, Путину абсолютно безразлично, как будет жить его собственное население. Для него не столь важен результат войны, сколько сам процесс. Ему нужно воевать. Сейчас он настроен на долгую войну с использованием недорогих средств, чтобы тратить на неё меньше ресурсов", - подытожил эксперт.

Соглашение Трампа с Путиным о дизельном топливе - последние новости по теме

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп 9 октября объявил о достижении договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. После этого Минфин США временно разрешил операции с российским дизельным топливом, что стало уступкой Москве за спиной Украины. По словам Трампа, Россия может немедленно поставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива, а в ноябре - еще 500 тысяч тонн.

Сам Трамп отверг обвинения Зеленского в слабости Запада и назвал договоренность с Кремлем "великой сделкой". Американский президент публично поблагодарил Путина за дизельное топливо и подчеркнул, что оно необходимо США. По его словам, цены на нефть уже стремительно падают.

В Киеве решение Вашингтона восприняли с возмущением. Высокопоставленный украинский чиновник заявил Financial Times, что Украина продолжит наносить удары по российским НПЗ, несмотря на соглашение о дизельном топливе. По оценкам аналитиков, из-за ударов украинских дронов российские нефтеперерабатывающие заводы работают примерно на 60% мощности.

Другие новости:

О персоне: Константин Криволап Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует авиационную тематику на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред