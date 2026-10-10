Сделка Трампа с Путиным за спиной Украины: какие уступки получила Москва и почему

Вашингтон снял санкции с российского дизеля во время переговоров с украинской делегацией, а Кремль после разговора отверг мирный процесс

https://glavred.info/analytics/sdelka-trampa-s-putinym-za-spinoy-ukrainy-kakie-ustupki-poluchila-moskva-i-pochemu-10803038.html Ссылка скопирована

Трамп ослабил санкции против России: что известно о сделке по дизельному топливу / Коллаж: Главред

Кратко

США разрешили закупать российский дизель до 7 апреля 2027 года

Зеленский назвал соглашение подарком Путину на день рождения

Кремль после разговора отверг возобновление мирных переговоров

Президент США Дональд Трамп 9 октября объявил о достижении договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. После этого Минфин США временно разрешил операции с российским дизельным топливом, ослабив санкционные ограничения. О сделке объявили именно тогда, когда украинская делегация во Флориде обсуждала с представителями администрации Трампа пути завершения войны.

Главред выяснил , что предусматривает дизельное соглашение Трампа и Путина, почему оно вызвало возмущение в Украине, сможет ли Россия выполнить обещания и как на решение Вашингтона отреагировали в Конгрессе США.

видео дня

О чём договорились Трамп и Путин

О договоренности Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social. По его словам, после "чрезвычайно успешной дискуссии" с Путиным стороны согласовали поставки российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Трамп заявил, что Россия немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизельного топлива, ещё 500 тыс. тонн - в течение ноября, а затем - 1 млн тонн. Кроме того, с учетом состояния российских дизельных нефтеперерабатывающих заводов Москва, по его словам, должна отгрузить еще 3 млн тонн в кратчайшие сроки.

Американский президент объяснил это решение необходимостью снизить стоимость топлива для граждан США.

"Более низкие цены для американцев, особенно для наших крупных фермеров, владельцев ранчо и дальнобойщиков, - мой главный приоритет", - подчеркнул Трамп.

Уже на следующий день Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало генеральную лицензию № 135, разрешающую операции с российским дизельным топливом. Об этом сообщило Министерство финансов США. По данным Reuters, разрешение будет действовать до 7 апреля 2027 года.

Таким образом, Вашингтон временно ослабил санкционные ограничения, введенные против российского энергетического сектора. Это произошло на фоне попыток США снизить цены на топливо накануне промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на 3 ноября.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Во время общения с журналистами Трамп назвал договоренность "очень крупной сделкой", поблагодарил Путина и заявил, что дизельное топливо - "именно то, что нам нужно". Когда его попросили прокомментировать критику Зеленского, американский президент сначала переспросил, кто именно выразил недовольство, а затем кратко ответил: "Окей".

После повторного вопроса Трамп отверг упреки Киева.

"Нет, мы - сильный партнер. Миру нужна нефть, а США - дизельное топливо", - заявил он.

Почему Трамп согласился на сделку с Россией по дизельному топливу

Главный мотив Белого дома - рост цен на топливо в США накануне промежуточных выборов в Конгресс. На них республиканцы рискуют потерять свое шаткое большинство, а стоимость жизни остается одной из важных тем для американских избирателей.

По данным автомобильной ассоциации AAA, 8 октября средняя цена дизельного топлива в США достигла 6,28 доллара за галлон. С начала войны США и Израиля с Ираном 28 февраля дизельное топливо подорожало на 70%. Это топливо особенно важно для аграрного сектора, грузовых перевозок и домохозяйств, которые используют его для отопления.

Второй фактор - украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Трамп неоднократно связывал их с ростом мировых цен на топливо, а в конце сентября рассказывал, что просил Зеленского приостановить атаки.

На фоне повреждений нефтеперерабатывающей инфраструктуры Россия ограничила экспорт дизельного топлива. В начале октября российское правительство продлило соответствующий запрет до 31 октября, объяснив это потребностями внутреннего рынка во время уборки урожая.

По данным Axios, решение о поставках дизельного топлива Трамп принял после того, как Зеленский проигнорировал примерно шесть просьб Вашингтона прекратить удары по российским НПЗ. Американский чиновник, знакомый с ситуацией, рассказал изданию, что президент США хотел одностороннего отказа Киева от таких атак и не считал их равноценными российским ударам по украинской энергосистеме.

"Зеленский неверно оценивает ситуацию. Продолжая наносить удары по НПЗ, он подрывает доверительные отношения, которые он выстроил с Трампом за последние шесть месяцев. Атаки на нефтеперерабатывающие заводы наносят ущерб России, но они наносят ущерб и США", - заявил собеседник Axios.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Как о соглашении объявили во время переговоров Украины и США во Флориде

Заявление Трампа прозвучало именно тогда, когда его спецпосланцы Стив Виткофф и Джаред Кушнер проводили в Майами переговоры с украинской делегацией и высокопоставленными дипломатами Германии, Франции, Великобритании, ЕС и НАТО.

По данным Axios, восьмичасовая встреча касалась гарантий безопасности для Украины, новых предложений по территориям, послевоенного пакета финансирования восстановления и реорганизации украинской армии, а также перспектив вступления Украины в ЕС. Стороны также обсуждали возможную архитектуру безопасности между Европой и Россией после завершения войны.

По информации издания, Виткофф и Кушнер предупредили украинскую сторону, что Трамп планирует поговорить с Путиным и объявить об ослаблении санкций в отношении российского дизельного топлива.

Украинский чиновник утверждал, что американцы угрожали отключить Киев от разведывательных данных США, если удары по российским НПЗ будут продолжаться. Американская сторона опровергла такую интерпретацию. По её версии, посланцы лишь напомнили, что США поставляют Украине боеприпасы и разведданные, а значит, Киев должен учитывать последствия своих действий для американских потребителей.

В интервью Axios Владимир Зеленский рассказал, что встречу во Флориде предложил сам Виткофф. По словам президента, во время переговоров американцы не сообщали о возможной сделке с Москвой по дизельному топливу. Лишь примерно за час до заявления Трампа украинская делегация узнала, что президент США планирует беседу с Путиным и может объявить решение о санкциях.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

"Это нечестно, потому что мы пытались выстроить наши отношения наилучшим образом. Похоже, что они, с одной стороны, воспользовались этой возможностью, чтобы встретиться с нами, а с другой - позвонили Путину и договорились об этом", - сказал глава государства.

В комментарии журналистам Зеленский высказался еще жестче.

"Я считаю, что нашу команду используют просто как ширму. И это точно нечестно, это точно не по-партнерски. И это, на мой взгляд, слабое решение сильных партнеров", - заявил президент.

Что Зеленский предложил США вместо дизельного соглашения

Украина предлагает Вашингтону другой подход к деэскалации: прекращение ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон. По словам Зеленского, американская команда хорошо знает эту позицию.

В вечернем сообщении в Telegram президент напомнил, что в тот же день в Киеве находилась двухпартийная делегация Конгресса США. Он призвал Вашингтон усилить давление на Россию, поддерживать Украину в защите населения и применять санкции, в частности предусмотренные законом, связанным с сенатором Линдси Грэмом.

Зеленский также напомнил о российских атаках на украинские города и энергетическую инфраструктуру. По его словам, Россия продолжала обстреливать Киев, Днепр, Харьков и Одессу, а также наносила удары по гражданским объектам.

"Любое ослабление санкций против России без четкого и долгосрочного соглашения о деэскалации с Россией - это явная слабость. Это играет на руку России, на то, что она будет убивать больше, воевать дольше, ещё меньше уважать Америку и нанесёт ещё больше потерь и ущерба миру", - подчеркнул президент.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Киев предлагает Вашингтону соглашение, по которому обе стороны прекратят удары по энергетическим объектам.

"Украина не будет сжигать российские нефтеперерабатывающие заводы, если Россия не будет разрушать нашу энергетику. Мы предлагаем Америке именно такую договоренность и считаем, что сил Соединенных Штатов достаточно, чтобы достичь такого компромисса", - пояснил Зеленский.

Он также раскритиковал решение Трампа, заявив, что ослабление ограничений не приближает мир.

"Подарки Путину не принесут мира и никакой пользы цивилизованному миру. Россия "отблагодарит" за дизельное топливо дальнейшим террором и подлостями. Разрешение России продавать нефтепродукты - это инвестиция в войну, которую нужно закончить, а не продолжать", - подчеркнул президент.

Соглашение Зеленский сравнил с прошлогодним саммитом Трампа и Путина на Аляске, после которого, по оценке украинского президента, Вашингтон согласился на ряд требований Москвы, не получив взамен соразмерных уступок.

"Знаете, это похоже на подарок Путину на день рождения. Выглядит совершенно ужасно. Что получил Трамп? Что у него будет больше дизеля? Для кого? Больше российского дизеля для американцев? Это показывает слабость мира. Это похоже на Аляску номер два", - заявил Зеленский.

В то же время президент не сказал, что США больше не могут выступать посредником в переговорах. Он подчеркнул, что Украина по-прежнему нуждается в американском участии в поиске способа завершить войну.

Зеленский также предположил, что дизельное соглашение может быть связано с планами американских посланников посетить Россию.

"Если вы разрешаете им экспортировать дизельное топливо, а перед этим считаете, что должны поехать в Россию на переговоры, похоже, что вы покупаете эту встречу. Возможно, я не прав, но так это выглядит. Иначе зачем это делать?" - заметил он.

Что Путин сказал Трампу о войне против Украины

Кремль представил телефонный разговор президентов в гораздо более позитивном ключе. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что лидеры общались примерно полтора часа. По его словам, Трамп тепло поздравил российского президента с днём рождения, который тот отмечал 7 октября, и передал поздравления от первой леди.

Ушаков утверждал, что разговор был настолько доверительным, что "никто не хотел первым класть трубку".

Однако в вопросе войны против Украины Москва не продемонстрировала готовности к немедленному возобновлению мирных переговоров. Путин обвинил Киев в попытках сорвать выборы в Госдуму и в ударах по Москве и другим российским городам. Он также убеждал Трампа, что украинское сопротивление якобы "не имеет никаких перспектив", а российские войска "полностью владеют инициативой и продвигаются вперед".

По словам Ушакова, Россия будет продолжать боевые действия, пока не достигнет "всех своих целей".

"Президент сказал: мы подумаем, когда эти переговоры можно будет возобновить", - передал помощник Путина слова российского президента.

Ушаков добавил, что Трамп поручил передать полученные от Путина "сигналы" украинской делегации. Стороны также обсудили работу каналов связи, в частности на уровне спецслужб, и возможную встречу на полях саммита АТЭС, если оба президента примут в нем участие.

Отдельно в Кремле заявили, что российский омбудсмен Яна Лантратова будет поддерживать контакт с аппаратом Мелании Трамп по поводу ситуации в оккупированных Олешках в Херсонской области.

Сам Путин заявил о готовности поставлять нефть и нефтепродукты на рынки США и всего мира, утверждая, что это положительно скажется на глобальной экономике.

Вице-премьер РФ Александр Новак уточнил, что Россия может отгрузить 300 тыс. тонн дизельного топлива уже в октябре, а впоследствии увеличить поставки. Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев приветствовал решение Вашингтона вскоре после заявления Трампа.

По данным Reuters, ещё в прошлом месяце во время визита в Вашингтон Дмитриев просил выдать лицензии на экспорт дизельного топлива в США крупным российским нефтяным компаниям.

Снизит ли российский дизель цены на топливо в США

После объявления о достижении соглашения фьючерсы на дизельное топливо в США подешевели почти на 5% - до 4,64 доллара за галлон. Однако аналитики сомневаются, что соглашение обеспечит длительное снижение цен: обещанные объемы сравнительно невелики на фоне американского производства и мирового спроса.

По расчетам Reuters, первые 300 тыс. тонн дизельного топлива - это примерно 2,25 млн баррелей. Для сравнения: США экспортируют около 1,5 млн баррелей дизельного топлива в сутки.

"Я не могу переоценить, насколько это пустяк", - написал в соцсети X основатель аналитического ресурса CommodityContext Рори Джонстон. Он напомнил, что в обычных условиях Россия экспортирует значительно больше дизельного топлива, чем предусмотрено первой частью соглашения.

Аналитик консалтинговой компании Wood Mackenzie Джим Митчелл также не считает соглашение полноценным решением проблемы.

"Это явно не решение проблемы, а лишь еще один поток для очень напряженного рынка дизельного топлива", - оценил он.

По данным Управления энергетической информации США, на которые ссылается CNN, первые две партии - 300 тыс. и 500 тыс. тонн - могли бы покрыть потребности американского рынка примерно на полтора дня.

Основатель и директор по инвестициям Pickering Energy Partners Дэн Пикеринг обратил внимание на то, что Трамп говорил о тоннах, а не о баррелях.

"Для обычного наблюдателя цифра в тоннах выглядит более внушительной. Это скорее политика, чем реальный переломный момент", - пояснил эксперт.

Старший аналитик Eurasia Group Грегори Брю, слова которого приводит Politico, подсчитал, что немедленные обязательства Москвы составляют менее 2% от объема производства дизельного топлива в США, который, по его оценке, достигает 3,6 млн баррелей в сутки.

По его мнению, важнее объема первых поставок то, действительно ли Россия готова отменить ограничения на экспорт нефтепродуктов.

"Помимо того, что эти цифры не слишком велики, это свидетельствует о том, что Россия готова отменить запрет на экспорт нефтепродуктов… что, на мой взгляд, вряд ли произойдет без прекращения атак со стороны Украины", - написал Брю в X.

В комментарии CNN аналитик предположил, что Путин может ожидать от Киева прекращения ударов по российским НПЗ в обмен на ослабление санкций.

"У меня также есть сильное подозрение, что Путин ожидает от Украины прекращения атак на нефтеперерабатывающие заводы в обмен на эту услугу Трампу. Мне трудно представить, что Зеленский пойдет на сотрудничество в этом вопросе", - отметил он.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Способна ли Россия поставить обещанные миллионы тонн дизельного топлива

Отдельный вопрос - хватит ли у России топлива для выполнения всех озвученных обязательств. Бывшие американские чиновники сомневаются в этом, поскольку часть российских НПЗ пострадала от украинских ударов, а Москва ограничивала экспорт, пытаясь обеспечить собственный внутренний рынок.

В то же время бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента США в комментарии CNN отметил, что для Кремля важен не только физический объем поставок. Сам факт достижения договоренности позволяет Путину продемонстрировать, что Вашингтон готов ослаблять санкции и сотрудничать с Россией в энергетической сфере.

"Он уже добился желаемого результата: Трамп считает, что получил предвыборный козырь, который может повлиять на рынки. Путин может быть кем угодно, но он не глуп", - отметили собеседники CNN.

Политолог Владимир Горбач в своей колонке в Facebook привел собственные расчеты относительно масштабов соглашения. По его оценке, первая партия в 300 тыс. тонн - это около 2,2 млн баррелей, то есть чуть больше половины суточного потребления дистиллятов в США.

Морской рынок дизельного топлива, по оценке эксперта, составляет около 8 млн баррелей в сутки. Таким образом, первая партия равна примерно шести-семи часам мировой морской торговли или нескольким крупным продуктовым танкерам класса LR2.

Горбач оценивает дефицит дизельного топлива из-за простоев НПЗ в России и Персидском заливе, а также российского запрета на экспорт в 1,5–2 млн баррелей в сутки. Даже ближайшие обещанные поставки общим объемом 1,8 млн тонн, или примерно 13 млн баррелей, по его подсчетам, не смогут надолго компенсировать дефицит на рынке.

Эксперт также напомнил, что 1 октября Путин публично заявлял: Россия не будет поставлять дизельное топливо, пока действуют санкции в отношении нефти и нефтепродуктов. В сентябре морской экспорт российского дизельного топлива, по приведенным им данным, упал до минимума более чем за десятилетие - около 144 тыс. баррелей в сутки.

"То есть физически отдать даже 300 тыс. тонн "немедленно" Россия может лишь ценой внутреннего дефицита или распродажи уже накопленных запасов. Таким образом, Трамп практически ничего не получит, а Путин получает "лицензию" на торговлю дизельным топливом до 7 апреля 2027 года. По сути, индульгенцию за то, что он сейчас и до сих пор делал с Украиной", - считает политолог.

Подобного мнения придерживается и экс-руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко. По его словам, поставки российского дизельного топлива на американский рынок вряд ли обеспечат длительное снижение цен, на которое рассчитывает президент США Дональд Трамп. Зато Кремль может использовать эти договоренности для продвижения вопроса об ослаблении санкций без каких-либо обязательств по прекращению войны против Украины.

Объемы анонсированных поставок незначительны по сравнению с потребностями американского и мирового рынков. По оценке Коваленко, даже реализация заявленных планов не создаст достаточного предложения, чтобы существенно повлиять на стоимость топлива.

"Давайте серьезно: немедленная поставка из РФ 300 тыс. тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн после этого - это вообще ничто, особенно на фоне постоянных наших ударов по НПЗ, которые могут помешать поставить даже это", - подчеркнул Коваленко.

Для сравнения: одни только Соединённые Штаты потребляют около 16 млн тонн дизельного топлива в месяц, тогда как мировое потребление достигает примерно 120 млн тонн. Поэтому ожидать масштабного падения цен исключительно благодаря российским поставкам нет оснований.

Какую выгоду получают Трамп и Путин

По оценке Коваленко, американская администрация может рассчитывать на психологический эффект от объявления о предстоящих поставках. Сама новость способна повлиять на ожидания участников рынка, даже если реальные объемы топлива не обеспечат длительного снижения цен.

"У Трампа ставку делали скорее на саму новость, которая заставит цены несколько снизиться, ведь физически такие цифры не должны их снизить", - отметил Коваленко.

В то же время для российского руководства эти договоренности открывают возможность добиваться изменения санкционной политики Вашингтона. Речь идет о попытках добиться отмены действующих ограничений и предотвратить введение новых без уступок в вопросе завершения войны против Украины.

Цена на нефть и российская агрессия / Инфографика: Главред

Почему Трамп может перекладывать ответственность на других

Коваленко связывает топливную инициативу американского президента с внутриполитическими проблемами в преддверии выборов в США. По его мнению, Трамп пытается продемонстрировать избирателям, что способен влиять на стоимость топлива, однако отсутствие ожидаемого результата может заставить его искать виновных.

"Трамп пытается спасти свой критически низкий рейтинг в США призывом снизить цены на топливо, потому что он "заливает США российским дизелем"", - заявил Коваленко.

Он также предположил, что в случае отсутствия заметного удешевления американский президент может обвинять различные стороны, в частности владельцев автозаправочных сетей, Украину из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и предыдущие администрации США.

По мнению Коваленко, американские потребители вряд ли почувствуют длительный положительный эффект от объявленных поставок.

Почему Украине важно поддерживать отношения с США

Несмотря на возможные разногласия с администрацией Трампа, Коваленко считает, что Киев должен продолжать сотрудничество с Вашингтоном и углублять отношения с Европейским Союзом. Он подчеркивает необходимость различать американское государство и политику конкретного президента.

"Соединенные Штаты - это не Трамп, а гораздо больше. С Трампом также нужно продолжать работать. Расхождения в интересах - это нормально, даже в таких условиях точки соприкосновения придется искать обеим сторонам", - отметил Коваленко.

По его словам, у Украины и США есть значительное количество общих интересов, а сотрудничество с американской стороной будет оставаться важным в долгосрочной перспективе.

Кто в Конгрессе США раскритиковал соглашение Трампа с Путиным

Решение Белого дома вызвало резкую реакцию среди американских законодателей. Наиболее жестко его раскритиковали демократы, которые считают ослабление санкций спорным шагом на фоне российской войны против Украины.

Ведущая демократка в сенатском комитете по иностранным делам Джин Шагин, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и ведущая демократка банковского комитета Элизабет Уоррен обнародовали совместное заявление.

"Заявление президента Трампа о том, что Соединенные Штаты разрешат покупать российский дизель по всему миру в течение шести месяцев, является полным предательством Украины, наших европейских союзников и национальной безопасности Америки", - говорится в документе.

Сенаторы заявили, что рост цен на топливо связан с войной с Ираном, а попытки решить проблему путем договоренностей с Путиным могут принести России дополнительные доходы. Они также обвинили Трампа в ослаблении санкционного давления, несмотря на принятие Конгрессом соответствующего законодательства.

"Хватит. Президент должен положить конец своей войне с Ираном, а не финансировать военную машину России. Путин реагирует только на силу, а это означает жесткие меры против России и тех, кто помогает ей вести войну против Украины", - подчеркнули законодатели.

Выборы в США / Инфографика: Главред

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь в своем заявлении назвал соглашение позором и предупредил, что оно противоречит цели санкций против России.

"Решение президента отменить санкции в отношении российского дизельного топлива - это позор, и оно делает нас соучастниками войны Путина против Украины. Эта плохо скрытая попытка смягчить разрушительные последствия незаконной войны Трампа в Иране принесет пользу лишь китайской и российской экономикам и приведет к гибели еще большего числа невинных людей в Украине", - заявил политик .

Блюменталь призвал президента немедленно отменить решение и предупредил американские компании, которые могут воспользоваться возможностью закупать российское топливо.

Критика прозвучала и от конгрессмена-демократа Дона Бейера. Он назвал решение возмутительным и заявил, что ошибкой было предоставление Трампу расширенных полномочий в отношении пошлин.

"Именно об этом мы предупреждали всех, кто хотел слушать: Трампу нельзя доверять ни на йоту, когда речь идет о России", - написал он в X.

Недовольство выразили и представители Республиканской партии. Член Палаты представителей Дон Бейкон призвал использовать санкции для давления на Кремль, а не ослаблять ограничения.

"Сейчас самое время использовать эти санкции, чтобы подавить военную машину Путина, а не вознаграждать диктатора, вкладывая ему в руки больше денег, пока он продолжает убивать украинских мирных жителей", - заявил конгрессмен.

Прекратит ли Украина удары по российским НПЗ после дизельного соглашения

В Киеве дали понять, что не рассматривают договоренность Трампа и Путина как повод для одностороннего прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Журналист Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что атаки будут продолжаться, а в украинской столице царит разочарование и гнев. Соответствующую информацию опубликовала Financial Times.

"Мы сожжем их нефтеперерабатывающие заводы", - заявил собеседник издания.

В то же время дипломатический диалог между Киевом и Вашингтоном не прекратился. По данным Axios, Виткофф и Кушнер рассматривают возможность посетить Москву и Киев уже на следующей неделе. Однако пока неясно, как спор вокруг дизельного соглашения повлияет на эти планы.

В администрации Трампа заявляют, что Кремль якобы готов обсуждать завершение войны.

"Путин наносит Украине очень сильные удары, но мы считаем, что он открыт для обсуждения прекращения войны", - заявил американский чиновник.

В Киеве к таким заявлениям относятся осторожно. Зеленский подчеркнул, что ослабление санкций без ответных шагов со стороны России не поможет Украине и не гарантирует снижения напряженности.

"Это решение нам никак не поможет. Но что плохо, я думаю, что это решение не поможет и американцам", - подытожил президент.

Читайте также:

Об источнике: Axios Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред