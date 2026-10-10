Переговоры Украины, Европы и США в Майами завершились досрочно: каким будет следующий шаг

Вашингтон уже определил темы, с которыми выйдет на следующий контакт с Москвой.

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Переговоры в Майами - стороны разошлись раньше запланированного / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

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Переговоры в Майами свернули раньше запланированного

Второго дня встречи не будет

Говорили о деэскалации и завершении войны до зимы

США готовятся к следующему контакту с Россией

Переговоры представителей США, стран E3, Еврокомиссии, Украины и НАТО в Майами о путях деэскалации и завершения войны с Россией завершились раньше, чем планировалось.

Встреча проходила 9 октября в закрытом загородном клубе Shell Bay Club, совладельцем которого является Стив Уиткофф. В состав украинской делегации входили глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.

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Второго дня встречи не будет - об этом со ссылкой на собственные источники сообщил старший корреспондент Radio Free Europe/Radio Liberty в Вашингтоне Алекс Рауфоглу в соцсети X.

"Завтра не будет. Переговоры в Майами завершились раньше, чем планировалось", - написал журналист.

Официальная позиция американской стороны выглядит сдержаннее самого факта сворачивания формата. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф настаивает, что стороны вышли на конструктивный уровень разговора в преддверии зимы.

Что успели вынести на стол

Повестка встречи охватила сразу несколько уровней - от ближайших месяцев до послевоенной архитектуры безопасности.

"Обсуждения охватили широкий круг вопросов, в частности краткосрочные меры, связанные с подготовкой к зиме (энергетическая устойчивость, экспорт зерновых), гарантии безопасности, а также долгосрочные договоренности о безопасности Украины и Европы с целью предотвращения будущих конфликтов и поддержки послевоенного восстановления и экономического процветания Украины, включая вступление в ЕС", - сообщил Уиткофф в соцсети X.

Отдельным блоком стороны подтвердили готовность продолжать дипломатическую работу ради устойчивого мира, который укрепит безопасность и создаст условия для долговременной стабильности и экономического роста.

Следующий шаг - разговор с Москвой

Результат встречи в Вашингтоне трактуют не как финальную договоренность, а как подготовительный этап перед выходом на российскую сторону.

По словам спецпредставителя, продуктивный обмен мнениями позволил определить направления для дальнейшей проработки перед следующим контактом Соединенных Штатов с Россией.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Сделка Трампа и Путина - что известно

Как писал Главред, страна-агрессор Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Об этой договоренности президент США Дональд Трамп объявил 9 октября сразу после телефонного разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. В целом речь идет о почти 4,8 миллионах тонн топлива, разбитых на несколько траншев.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций против Москвы без долгосрочной договоренности о деэскалации является очевидной слабостью и лишь продлит войну.

"Это играет на руку России, на то, что она будет убивать больше, воевать дольше, ещё меньше уважать Америку и нанесёт ещё больше потерь и ущерба миру", – сказал Зеленский, комментируя разговор президентов США и России.

Как пишет Axios со ссылкой на американского чиновника, напрямую осведомленного о ситуации, Трамп пошел на сделку по дизельному топливу с Путиным после того, как Киев проигнорировал около полудюжины обращений Вашингтона с требованием остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Этот шаг спровоцировал новый кризис в отношениях с Киевом и может сорвать очередную попытку администрации США выстроить схему завершения войны. Собеседник издания был резок в оценке поведения украинской стороны.

"Зеленский неверно читает ситуацию. Продолжая бить по НПЗ, он разрушает ту добрую волю, которую выстроил с Трампом за последние шесть месяцев", - сказал американский чиновник.

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О персоне: Алекс Рауфоглу Алекс Рауфоглу - журналист азербайджанско-американского происхождения, специализирующийся на темах Кавказа, Черноморского региона и внешней политике США в отношении постсоветского пространства. Он имеет степень магистра интерактивной журналистики в American University в Вашингтоне и степень бакалавра журналистики в Ege University в Измире. Работал репортером в Баку, Анкаре и Тбилиси, сотрудничал с BBC, RFE/RL и Voice of America, а с 2008 года проживает в США, где является корреспондентом Turan News Agency. С 2020 года входит в совет Association of Foreign Press Correspondents in the United States. Основные темы его публикаций - демократия, свобода СМИ, права человека и политика безопасности в регионе.

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