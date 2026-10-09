Трамп договорился с Путиным о поставках дизельного топлива РФ — подробности

Американский лидер назвал телефонный разговор с диктатором "чрезвычайно удачным".

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Трамп рассказал о результатах телефонного разговора с Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

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Трамп объявил о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок

Общий объем топлива может достичь 4,8 млн тонн

Четвертый транш зависит от состояния НПЗ России

Страна-агрессор Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Об этой договоренности президент США Дональд Трамп объявил сразу после телефонного разговора с кремлевским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным.

В целом речь идет о почти 4,8 миллионах тонн топлива, разбитых на несколько траншев, написал американский президент в Truth Social.

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Сообщение Трампа о результатах разговора с Путиным / фото: скриншот

График поставок выглядит следующим образом: первая партия - сразу, ещё 500 000 тонн - в течение ноября, и миллион тонн - сразу после этого.

Отдельной строкой Трамп выделил условный четвертый транш объемом 3 000 000 тонн, привязав его к техническому состоянию российских нефтеперерабатывающих мощностей, значительную часть которых вывели из строя украинские удары.

"Благодаря нашему полному контролю над Ормузским проливом и этому замечательному заявлению о российской энергетике цены на дизельное топливо для американцев, а собственно и для всего мира, будут быстро и рекордно снижаться. Снижение цен для американцев, особенно для наших фермеров, владельцев ранчо и дальнобойщиков, является моим главным приоритетом", - добавил Трамп.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

После заявления Трампа Минфин США выдал лицензию, разрешающую продажу, доставку, разгрузку и импорт российского дизеля до 7 апреля 2027 года. Фактически, США приостанавливают санкции против российского дизтоплива.

Как Кремль использует ослабление санкций США

Главред писал, что, по словам уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, после ослабления санкций Россия может получить значительные дополнительные средства, и, очевидно, такая ситуация Украине не нравится.

Санкции – это, в первую очередь, справедливость, и они прежде всего должны давать максимальный эффект в течение длительного времени. В долгосрочной перспективе это гораздо эффективнее, чем тактика "шаг вперед - полшага назад".

Переговоры США и РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия пытается добиться от США смягчения санкций в обмен на согласие прекратить удары по энергетической инфраструктуре и достичь морского перемирия в войне против Украины.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп вновь связал подорожание бензина с ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригласил российского диктатора Владимира Путина на саммит G20, который состоится в декабре в Майами. В Кремле положительно отреагировали на приглашение, но решение пока не приняли.

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Об источнике: Truth Social Социальная сеть в стиле "альт-тех", созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

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