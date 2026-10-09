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РФ может прекратить удары по энергетике: какое условие Кремль ставит США

Виталий Кирсанов
9 октября 2026, 16:11
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По информации Kyiv Independent, Вашингтон оказывает давление на обе стороны, добиваясь прекращения ударов по энергетической инфраструктуре.
РФ требует отмены санкций в обмен на энергетическое перемирие
РФ требует отмены санкций в обмен на энергетическое перемирие / коллаж: Главред, фото: росСМИ

Кратко:

  • РФ требует отмены санкций в обмен на энергетическое перемирие с Украиной
  • Россия может попытаться добиться размораживания своих активов

Россия пытается добиться от США смягчения санкций в обмен на согласие прекратить удары по энергетической инфраструктуре и достичь морского перемирия в войне против Украины. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на американских и украинских чиновников, знакомых с ходом переговоров.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, Москва сейчас стремится нанести Украине максимальный ущерб, чтобы укрепить свои позиции перед возможными переговорами.

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При этом публично российская сторона не демонстрирует особой заинтересованности во взаимном прекращении атак на энергетические объекты. Однако, как рассказали изданию два украинских чиновника и один представитель США, в ходе непубличных контактов Россия дала понять, что готова рассмотреть такую возможность. Вместе с тем Москва увязывает заключение соответствующих соглашений с выполнением дополнительных требований, в том числе с отменой санкций.

По информации Kyiv Independent, Вашингтон оказывает давление на обе стороны, добиваясь прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. Президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы продемонстрировать хотя бы определенный прогресс в урегулировании войны в Украине до промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

Кроме того, Россия может попытаться добиться размораживания своих активов в рамках договоренностей об энергетическом перемирии. Об этом изданию сообщил европейский дипломат, осведомленный о ситуации. При этом он выступил против подобного сценария, предупредив о возможных последствиях для безопасности Украины.

"Если им удастся разблокировать подсанкционные средства… вероятность того, что они будут использованы для эскалации (войны), практически гарантирована. Никто на самом деле не думает, что они искренне стремятся соблюдать прекращение огня", - заявил дипломат.

Украинские чиновники также подтвердили, что Москва добивается ослабления санкционного давления. Однако пока неизвестно, какие именно ограничения Россия хочет отменить. Этот вопрос, как ожидается, Киев и Вашингтон обсудят уже сегодня.

Позиция Украины заключается в том, что энергетическое перемирие должно быть взаимным и не предполагать дополнительных уступок России. Согласно такому подходу, обе стороны должны прекратить удары по энергетической инфраструктуре без выполнения каких-либо дополнительных условий со стороны Киева.

В каких городах зимой может быть самая сложная ситуация со светом

Главред писал, что по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, сложнее всего будет зимой населенным пунктам вблизи зоны боевых действий. Там, по оценке специалиста, проблемы со светом будут продолжаться дольше и не ограничатся холодным периодом.

К списку наиболее проблемных городов Рябцев отнес Харьков, Сумы, Херсон, Николаев и Запорожье. Далее в списке – Чернигов, Одесса, Днепр и Киев. Для столицы эксперт прогнозирует более умеренный вариант, чем для Харькова. По модели, которую он считает основной, графики будут вводить только тогда, когда нагрузка на сеть максимальная.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает работать над завершением войны России против Украины и ожидает её скорого завершения. Процесс мирного урегулирования якобы уже близится к завершению.

"Мы еще не завершили конфликт между Россией и Украиной. Я работаю над этим. Это то, что я считал самым простым для меня, но мы завершили восемь войн, и это тоже произойдет уже в ближайшее время", - заявил Трамп.

9 октября, специальные представители Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут встречу с представителями Украины. Стороны планируют обсудить новое комплексное предложение, которое касается всех аспектов войны и направлено на ее прекращение.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов с переговорной группой уже отправился в США.

На днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что завершение войны путем переговоров пока недостижимо.

В ответ Зеленский призвал США открыть Украине доступ к Starlink над территорией России и предупредил о китайском аналоге для Кремля. По словам Рубио, боевые действия зашли в стратегический тупик, выйти из которого можно либо через договоренности, либо через эскалацию.

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Об источнике: The Kyiv Independent

The Kyiv Independent - англоязычное украинское онлайн-СМИ, основанное в ноябре 2021 года, за три месяца до российского вторжения в Украину в 2022 году, бывшими сотрудниками Kyiv Post и медиа-консалтинговой компании Jnomics Media, сообщает Википедия.

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