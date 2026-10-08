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США предложат Украине новый план завершения войны - что известно

Виталий Кирсанов
8 октября 2026, 22:11
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Уиткофф и Кушнер встретятся с украинскими чиновниками в США 9 октября.
США предложат Украине новый план завершения войны
США предложат Украине новый план завершения войны / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Кратко:

  • В переговорах примут участие советники по нацбезопасности стран "группы E3"
  • К встрече присоединятся представители Европейского союза и НАТО
  • СМИ назвали состав украинской делегации

В пятницу, 9 октября, специальные представители Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут встречу с представителями Украины. Стороны планируют обсудить новое комплексное предложение, которое касается всех аспектов войны и направлено на ее прекращение.

Об этом украинской службе "Голоса Америки" сообщил высокопоставленный представитель администрации президента США Дональда Трампа.

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По информации Белого дома, в переговорах также примут участие советники по национальной безопасности стран "группы E3" - Франции, Германии и Великобритании. Кроме того, к встрече присоединятся представители Европейского союза и НАТО.

О предстоящих переговорах также рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что украинская делегация направится в США для участия во встречах, которые запланированы на пятницу и субботу.

"Наша команда сегодня находится в Европе, завтра-послезавтра будет в Соединенных Штатах Америки. Я надеюсь, что все соответствующие сигналы будут донесены", - заявил Зеленский.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

В состав украинской делегации войдут глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По словам собеседника, встречи начнутся завтра.

"Будут говорить о том, как можно активизировать дипломатию, подготовить трехстороннюю встречную уровни команд - где-то во второй половине октября американцы могут договориться с россиянами. И вообще проговорить то, что может быть реализовано с точки зрения завершения войны", - сказал собеседник.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Стоит ли верить в скорое окончание войны

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" говорил, что украинцам необходимо отказаться от иллюзий относительно скорого завершения войны и оценивать ситуацию рационально, опираясь на факты и расчеты.

Он обратил внимание на усталость и изнеможение украинцев, которые ежедневно сталкиваются с российскими обстрелами. По словам Бровди, этим состоянием пытаются воспользоваться люди, распространяющие обещания скорого прекращения огня и наступления мира.

"Путин - точно не за мир. Он жаждет крови, вплоть до полного уничтожения нас. И сегодня он использует "реактивно-шаховое" окно возможностей, разлагая именно тыл, потому что на фронте у него успехов в течение всего 2026 года мало, мягко говоря", - заявил "Мадяр".

Переговоры о завершении войны - последние новости по теме

Как писал Главред, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что завершение войны путем переговоров пока недостижимо. В ответ Зеленский призвал США открыть Украине доступ к Starlink над территорией России и предупредил о китайском аналоге для Кремля. По словам Рубио, боевые действия зашли в стратегический тупик, выйти из которого можно либо через договоренности, либо через эскалацию.

Ранее Зеленский сообщил, что США предлагают провести до конца октября трехстороннюю встречу с Украиной и Россией на техническом уровне. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Президент подчеркнул, что украинская сторона готова поддержать такую встречу.

Между тем The New York Times сообщила, что переговоры администрации Трампа с Москвой вышли за рамки мирного урегулирования. По данным издания, стороны рассматривают многомиллиардную сделку по международным активам российской нефтяной компании "Лукойл". Источники NYT утверждают, что Путин поднял вопрос о продаже активов "Лукойла" во время встречи с Виткоффом и Кушнером в Кремле 5 сентября.

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О персоне: Давид Арахамия

Давид Арахамия - украинский государственный и политический деятель, предприниматель и волонтер.

Родился в 1979 году в Сочи, долгое время жил в Грузии, после чего переехал в Николаев (Украина). Является отцом шестерых детей.

До политики был успешным предпринимателем в сфере IT, основал компанию TemplateMonster.

С августа 2019 года является народным депутатом Украины и возглавляет фракцию партии "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва.

Занимает пост секретаря Национального инвестиционного совета (с июня 2019 года). В марте 2022 года возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией.

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