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2 варианта перемирия: Зеленский раскрыл детали новых переговоров с США

Юрий Берендий
8 октября 2026, 21:30
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В украинскую делегацию войдут Буданов, Кислица, Арахамия и Умеров, а к переговорам должна присоединиться европейская команда.
Зеленский объявил о переговорах с Виткоффом и Кушнером в США
Зеленский объявил о переговорах с Виткоффом и Кушнером в США / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/The White House, wikimedia.org/President Of Ukraine

Главное из заявлений Зеленского:

  • Украинская делегация 9 октября встретится в США с Виткоффом и Кушнером
  • К переговорам должна присоединиться европейская команда
  • Киев обсуждает и морское, и энергетическое перемирие, но наиболее реалистичный вариант не называет

Украинская переговорная команда в пятницу, 9 октября, встретится в США со спецпосланцами президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. К переговорам также рассчитывают привлечь европейскую команду. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами, передает Новини.Live.

С украинской стороны во встрече примут участие Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Давид Арахамия и Рустем Умеров. По словам президента, переговоры продлятся два дня, после чего делегация вернется в Киев.

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"Я рассчитываю, что в понедельник утром наша команда уже будет в Киеве, я получу все детали переговоров и тогда смогу более подробно ответить на ваши вопросы", - сказал Зеленский.

ПВО и деньги от Европы

Президент заверил, что участники переговоров знают, какие вопросы поднимать в беседе с американцами. Отдельные переговоры Киев проведет с европейцами – там речь идет о финансировании и противовоздушной обороне.

"Отдельно мы будем говорить также с европейцами, и там поднимаются вопросы и денег, детали относительно поступления средств, это очень важно. Ну и также противовоздушная оборона", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что в тот же день обсуждал эти вопросы с президентом Европейского совета Антониу Коштой. По его словам, Украина также ведет диалог с азиатскими странами и США, а с европейскими партнерами уже есть "неплохой результат, но пока недостаточный".

Море и энергетика: какое перемирие на повестке

Журналисты спросили президента, какое из предложений о секторальном прекращении огня – от Индии, Египта, Турции или США – Киев считает наиболее реалистичным и можно ли достичь его до зимы. Зеленский ответил, что обсуждаются все варианты, в частности море и энергетика, однако назвать наиболее вероятный отказался.

"Что может быть реалистичным или более реалистичным, тоже пока не готов сказать. В принципе, понимаю, но не хочется, скажем так, что-то сказать, а потом Россия, как всегда, назло поступит наоборот", - пояснил президент.

Что касается экономических соглашений, которые обсуждают россияне и американцы, Зеленский сказал, что Киеву известно многое о различных диалогах, но публично и в деталях говорить о них он не готов. В то же время он отметил активизацию переговоров и встреч со стороны США и рассказал, что за последние дни сам трижды разговаривал с американской стороной.

Поможет ли Европа Украине в переговорах с США и Россией

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в интервью Главреду отметил, что в трехстороннем формате переговоров Украина не будет одна.

"Если будет трехсторонний формат Украина - США - Россия, то Украина там будет не одна, а вместе с Европой. Мы зависим от Европы, Европа это понимает и очень часто использует в своих интересах", - подчеркнул специалист.

В то же время эксперт предостерег от ожиданий быстрого результата от очередных контактов со спецпосланцами Трампа.

"Я вижу горячее желание и определенную необходимость вновь перейти к трехстороннему формату переговоров. Очередные визиты Виткоффа и Кушнера будут преподноситься как достижение или возможность достижений в переговорном процессе. Но это не означает, что все произойдет быстро", – пояснил Клочок.

Оценивая возможные секторальные договоренности, аналитик назвал направления, где компромисс выглядит наиболее реальным.

"Все понимают, что Путин не откажется от ударов по Украине. Единственное, что я реально вижу на этом этапе, - это договоренности в продовольственной и энергетической сферах. Это могло бы означать прекращение ударов с воздуха и с моря", - подытожил эксперт.

Стив Виткофф
Стив Виткофф / Инфографика: Главред

Переговоры о завершении войны - последние новости по теме

Как писал Главред, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что завершение войны путем переговоров пока недостижимо. В ответ Зеленский призвал США открыть Украине доступ к Starlink над территорией России и предупредил о китайском аналоге для Кремля. По словам Рубио, боевые действия зашли в стратегический тупик, выйти из которого можно либо через договоренности, либо через эскалацию.

Ранее Зеленский сообщил, что США предлагают провести до конца октября трехстороннюю встречу с Украиной и Россией на техническом уровне. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Президент подчеркнул, что украинская сторона готова поддержать такую встречу.

Между тем The New York Times сообщила, что переговоры администрации Трампа с Москвой вышли за рамки мирного урегулирования. По данным издания, стороны рассматривают многомиллиардную сделку по международным активам российской нефтяной компании "Лукойл". Источники NYT утверждают, что Путин поднял вопрос о продаже активов "Лукойла" во время встречи с Виткоффом и Кушнером в Кремле 5 сентября.

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О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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