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Индия предложила Украине и России план перемирия: названы три этапа

Юрий Берендий
7 октября 2026, 17:28
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Нью-Дели предлагает остановить удары по энергетике, возобновить вывоз зерна и нефти через Черное море и защитить торговые суда
Индия предложила Украине и России план перемирия, состоящий из трёх этапов
Индия предложила Украине и России план перемирия, состоящий из трёх этапов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Главное об индийском плане:

  • Индия предложила Украине и РФ перемирие в три этапа
  • План охватывает энергетику, экспорт через Чёрное море и безопасность судов
  • Киев готов к режиму тишины, ответа от Москвы пока нет

Индия предложила Украине и России трехэтапный план перемирия, который должен остановить удары по энергетике и восстановить безопасную торговлю через Черное море. Инициатива Нью-Дели шире предложений других посредников. Об этом сообщает Hindustan Times.

Первый этап предусматривает отказ от атак на энергетические объекты и другую критическую инфраструктуру - порты, нефтеперерабатывающие заводы, хранилища и терминалы.

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Второй этап должен гарантировать беспрепятственную перевозку зерна, нефти, сжиженного природного и нефтяного газа через черноморские порты и свободу судоходства.

Третий этап - полное прекращение ударов по коммерческому судоходству в регионе Черного моря.

С этим предложением выступил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время визита в Киев 3 сентября. Для Нью-Дели эта тема имеет практическое значение: в ходе атак на торговые суда в Чёрном море погибли пять индийских моряков, а российские энергоносители для Индии поставляются и по этому маршруту. Дополнительное давление создает американский закон о санкциях против России и Ирана (SRIA), который в середине октября может открыть путь для введения пошлин США на индийские товары из-за закупки российской нефти, пишет Marine Insight.

Чем индийский план отличается от других

Египет и Турция сосредоточились на защите судов и вывозе зерна, а США - на деталях энергетического перемирия. Индийская инициатива объединяет оба направления в одну схему.

Глава МИД Украины Андрей Сибига еще 2 октября выделил предложение Нью-Дели среди прочих и озвучил условие Киева.

"У нас есть четыре предложения. Самое широкое - предложение Индии. Мы готовы к энергетическому и черноморскому перемирию, но только в таком сочетании", - подчеркнул Сибига, сообщает "Европейская правда".

Андрей Сибига
Андрей Сибига / Инфографика: Главред

Что говорят в Нью-Дели и Киеве

Джайшанкар в интервью Bloomberg объяснил , с чего Нью-Дели решило начать своё участие в мирном процессе.

"Мы ведем переговоры по этому вопросу как с Россией, так и с Украиной. Мы пытаемся помочь, начиная с проблемы безопасности судоходства в Черном море", – заявил Джайшанкар.

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий 7 октября подтвердил, что Киев готов к нескольким режимам тишины, в частности к энергетическому и продовольственному перемирию при посредничестве Индии. По его словам, вопрос лишь в том, согласится ли на это Россия.

Перемирие с Россией – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал "Главред", Владимир Путин не хочет заключать соглашение об энергетическом перемирии до зимы. Источник в Financial Times сообщил о позиции Кремля, в частности об ответе Путина на это предложение. В материале отмечается, что Москва и Киев возобновили переговоры о возможном прекращении огня в энергетическом секторе.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция передала Украине и России предложение по урегулированию кризиса в Черном море. Он подчеркнул, что Анкара ожидает ответа от обеих сторон и намерена добиться нового соглашения о защите судоходства. Фидан напомнил о зерновом соглашении 2022 года и не раскрыл подробности своей инициативы.

Президент Владимир Зеленский сообщил о трех вариантах прекращения огня, которые сейчас обсуждаются в Киеве. Президент отметил, что среди этих моделей есть энергетическая, зерновая и морская, и что три варианта перемирия уже обсуждались с лидерами других стран. Он также указал на возможность трехсекторного формата переговоров в декабре во время саммита G20 в Майами.

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О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины. С 5 сентября 2024 года Андрей Сибига занимает должность министра иностранных дел Украины.

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