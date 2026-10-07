Индия предложила Украине и России план перемирия: названы три этапа

Главное об индийском плане:
- Индия предложила Украине и РФ перемирие в три этапа
- План охватывает энергетику, экспорт через Чёрное море и безопасность судов
- Киев готов к режиму тишины, ответа от Москвы пока нет
Индия предложила Украине и России трехэтапный план перемирия, который должен остановить удары по энергетике и восстановить безопасную торговлю через Черное море. Инициатива Нью-Дели шире предложений других посредников. Об этом сообщает Hindustan Times.
Первый этап предусматривает отказ от атак на энергетические объекты и другую критическую инфраструктуру - порты, нефтеперерабатывающие заводы, хранилища и терминалы.
Второй этап должен гарантировать беспрепятственную перевозку зерна, нефти, сжиженного природного и нефтяного газа через черноморские порты и свободу судоходства.
Третий этап - полное прекращение ударов по коммерческому судоходству в регионе Черного моря.
С этим предложением выступил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время визита в Киев 3 сентября. Для Нью-Дели эта тема имеет практическое значение: в ходе атак на торговые суда в Чёрном море погибли пять индийских моряков, а российские энергоносители для Индии поставляются и по этому маршруту. Дополнительное давление создает американский закон о санкциях против России и Ирана (SRIA), который в середине октября может открыть путь для введения пошлин США на индийские товары из-за закупки российской нефти, пишет Marine Insight.
Чем индийский план отличается от других
Египет и Турция сосредоточились на защите судов и вывозе зерна, а США - на деталях энергетического перемирия. Индийская инициатива объединяет оба направления в одну схему.
Глава МИД Украины Андрей Сибига еще 2 октября выделил предложение Нью-Дели среди прочих и озвучил условие Киева.
"У нас есть четыре предложения. Самое широкое - предложение Индии. Мы готовы к энергетическому и черноморскому перемирию, но только в таком сочетании", - подчеркнул Сибига, сообщает "Европейская правда".
Что говорят в Нью-Дели и Киеве
Джайшанкар в интервью Bloomberg объяснил , с чего Нью-Дели решило начать своё участие в мирном процессе.
"Мы ведем переговоры по этому вопросу как с Россией, так и с Украиной. Мы пытаемся помочь, начиная с проблемы безопасности судоходства в Черном море", – заявил Джайшанкар.
Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий 7 октября подтвердил, что Киев готов к нескольким режимам тишины, в частности к энергетическому и продовольственному перемирию при посредничестве Индии. По его словам, вопрос лишь в том, согласится ли на это Россия.
Перемирие с Россией – последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал "Главред", Владимир Путин не хочет заключать соглашение об энергетическом перемирии до зимы. Источник в Financial Times сообщил о позиции Кремля, в частности об ответе Путина на это предложение. В материале отмечается, что Москва и Киев возобновили переговоры о возможном прекращении огня в энергетическом секторе.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция передала Украине и России предложение по урегулированию кризиса в Черном море. Он подчеркнул, что Анкара ожидает ответа от обеих сторон и намерена добиться нового соглашения о защите судоходства. Фидан напомнил о зерновом соглашении 2022 года и не раскрыл подробности своей инициативы.
Президент Владимир Зеленский сообщил о трех вариантах прекращения огня, которые сейчас обсуждаются в Киеве. Президент отметил, что среди этих моделей есть энергетическая, зерновая и морская, и что три варианта перемирия уже обсуждались с лидерами других стран. Он также указал на возможность трехсекторного формата переговоров в декабре во время саммита G20 в Майами.
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О персоне: Андрей Сибига
Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.
С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины. С 5 сентября 2024 года Андрей Сибига занимает должность министра иностранных дел Украины.
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