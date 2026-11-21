Стилист Наталья Парваз поделилась пятью формулами зимних образов.

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Модные образы на зиму 2027 / коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео; instagram.com, suzannazen

Вы узнаете:

Какие стильные зимние образы 2027 года можно повторить из базовых вещей

С чем сочетать свитер, шубу, пуховик и дубленку

Как создать комфортный зимний образ

Зимний гардероб не обязательно должен состоять из сложных комбинаций, чтобы выглядеть стильно и актуально. Главред покажет пять готовых формул образов на зиму 2027 года.

Свитер, классические брюки и пальто

Свитер с классическими брюками и пальто - универсальное сочетание для холодного сезона, считает стилистка Натали Парваз. Чтобы комплект не казался слишком привычным, можно сочетать разные оттенки или выбрать свитер с выразительной фактурой.

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"Свитер плюс классические брюки и пальто. Элегантное сочетание, которое всегда выглядит актуально. Чтобы образ был интереснее, поиграйте с оттенками и выбирайте свитер с выразительной фактурой", - посоветовала Наталья Парваз.

Зимний образ с пальто / скриншот из видео

Шуба и брюки из экокожи

Сочетание пушистой шубы с брюками из экокожи поможет сделать зимний образ выразительным. Различные фактуры создают контраст и придают комплекту особый характер. Это готовая формула для тех, кто хочет разнообразить зимний гардероб без сложных стилистических решений.

"Шуба плюс брюки из экокожи. Сочетание разных фактур всегда придает образу особый шарм", - отметила стилистка.

Зимний образ с шубой / скриншот из видео

Пуховик, клетчатая рубашка и джинсы

Пуховик можно сочетать с джинсами и клетчатой рубашкой, чтобы создать удобный повседневный комплект. Рубашка придает образу выразительность, а джинсы делают его практичным для повседневных дел.

"Пуховик плюс клетчатая рубашка и джинсы. Хороший вариант для тех, кто любит комфортные, но не скучные образы", - пояснила Парваз.

Зимний образ с пуховиком / скриншот из видео

Дубленка, трикотажное платье и ботинки

Дублянка в сочетании с трикотажным платьем и ботинками создает женственный комплект, который при этом остается комфортным. Платье придает образу мягкость, а верхняя одежда и обувь помогают адаптировать его к зимнему холоду.

"Дубленка плюс трикотажное платье и ботинки. Женственный и в то же время удобный образ для холодной погоды", - рассказала стилистка.

Зимний образ с дублянкой / скриншот из видео

Куртка с мехом, брюки из экокожи и кардиган

Куртка с мехом может стать акцентной деталью повседневного образа. В сочетании с брюками из экокожи и кардиганом она создает многослойный комплект с различными фактурами. Такая комбинация подойдет тем, кто хочет добавить привычным образам выразительности.

"Куртка с мехом плюс брюки из экокожи и кардиган. Интересное сочетание для тех, кто хочет добавить в повседневный гардероб немного акцентов", - подытожила Наталья Парваз.

Зимний образ с курткой / скриншот из видео

Стильные советы для зимнего гардероба 2027 смотрите здесь.

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