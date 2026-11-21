Микробиологи рекомендуют стирать подушки, матрасы и одеяла примерно два раза в год.

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Как часто нужно стирать постельное белье, подушки и одеяла / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как часто стирать простыни и наволочки

Как чистить подушку в зависимости от наполнителя

Когда пора менять матрас и одеяло

Простыни и наволочки достаточно стирать раз в две недели, если человек принимает душ перед сном, спит в пижаме и не слишком потеет, в остальных случаях - еженедельно. Подушки, матрасы и пуховые одеяла чистят значительно реже - ориентировочно два раза в год. В то же время строгих правил относительно частоты стирки, как отмечают они, не существует. Об этом пишет ABC News со ссылкой на доцента Школы фармации и биомедицинских наук Университета Аделаиды Риети Вентер.

По её словам, во время сна тело выделяет пот, жир и кожное сало, а также теряет клетки кожи, которые в конечном итоге оказываются в постели.

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"И во всех этих вещах могут содержаться микробы… особенно в клетках нашей кожи", - сказала Вентер.

Как часто стирать постельное белье

По словам Вентер, стирка белья устраняет "микробную нагрузку", а также неприятные запахи и делает место для сна более комфортным. Для большинства людей микробы в постели большого вреда не причиняют, однако постоянно спать среди них не стоит.

"[Но] даже если эти микробы не самые опасные… всё равно не стоит каждую ночь находиться в окружении большого количества микробов, особенно если вы склонны к аллергии или у вас ослабленный иммунитет", - пояснила она.

Директор отделения медицинской энтомологии NSW Health Pathology в больнице Вестмид в Сиднее Стивен Доггетт добавил, что регулярная стирка помогает бороться с пылевыми клещами. Они питаются отмершими клетками кожи и любят влагу.

Если у человека нет аллергии на пылевых клещей, частота стирки простыней и наволочек, по словам Вентер, зависит от личных предпочтений:

раз в две недели - если вы принимаете душ перед сном, спите в пижаме и мало потеете;

раз в неделю - во всех остальных случаях;

еще чаще - если вы спите без одежды.

Как часто стирать подушку

Директор по тестированию потребительской организации Choice Мэтью Стин советует чистить подушки примерно раз в полгода. Способ зависит от наполнителя:

пена с эффектом памяти - только локальная чистка пятен;

латекс - ручная стирка;

полиэстер, хлопок или микрофибра - стирка в машине в тёплой воде;

пух или перья - ручная стирка или химчистка.

Прежде всего, по словам эксперта, стоит обратить внимание на ярлык изделия.

"Там часто дают рекомендации", - отметил Стин.

Четких сроков замены подушки нет: если её регулярно чистят, всё зависит от того, удобна ли она ещё. Исследование Choice показало, что сроки замены указывают только производители полиэстеровых подушек, и они ничем не подтверждены.

"И мы не можем найти никаких доказательств, подтверждающих эти сроки", - добавил Стин.

Людям с аллергией на пылевых клещей Доггетт посоветовал простой способ.

"Положите подушку в сушильную машину с горячим воздухом на 20 минут, и это убьет большинство клещей", - сказал энтомолог.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Как почистить матрас

Стин рекомендует регулярно посыпать поверхность матраса пищевой содой, чтобы она впитала запахи, затем пропылесосить его и вынести на солнце. Легкие и умеренные пятна можно осторожно потереть или промокнуть мягкой тряпкой с мягким моющим средством, очистителем для обивки, ферментным средством или разбавленным уксусом.

Матрас также стоит регулярно переворачивать, чтобы он не проседал в одном месте, и переворачивать, если конструкция это позволяет. Чистить его достаточно два раза в год, а вот сроки замены эксперт не определяет.

"У вас болит? Лично для меня это сигнал. Если вы чувствуете, что он уже не так удобен, то, скорее всего, пришло время, или [если] вы видите провисание", - пояснил Стин.

Те же советы касаются и наматрасников. Многие из них можно стирать в стиральной машине, но они довольно тяжелые, поэтому сначала стоит проверить, справится ли с такой нагрузкой ваша стиральная машина.

По словам Доггетта, чистить матрасы и подушки особенно важно людям с аллергией на пылевых клещей, ведь так уменьшается количество клещей и их "пищи". Для них также продаются чехлы, через которые клещи не проникают.

Как часто стирать одеяло

Одеяла из микрофибры и натуральных материалов, например хлопка, можно стирать в стиральной машине. Большинство из них поместится в обычный барабан, если выжать из них воздух.

Некоторые одеяла стирать в стиральной машине запрещено, поэтому Стин советует внимательно читать инструкцию на ярлыке. Чистить одеяла он рекомендует два раза в год, а менять - когда они перестают согревать или становятся неудобными. Наволочки можно стирать так же часто, как простыни и наволочки.

Почему важно стирать постельное белье регулярно?

Клинический микробиолог лаборатории PathCare Аманда Кхумало в комментарии южноафриканскому изданию EWN подчеркнула, что полностью избавиться от пылевых клещей в спальне невозможно. Впрочем, их количество можно существенно уменьшить.

"Избавиться от них мы не можем, но можем принять меры, чтобы контролировать их, насколько это возможно", - отметила она.

Главным инструментом микробиолог считает обычные моющие средства, без которых стирка постельного белья теряет смысл.

"Для постели и белья обязательно нужно использовать моющие средства", - пояснила Кхумало.

Отдельно она предупредила о влаге, ведь именно в ней микробы размножаются наиболее активно.

"Помните, что влажная темная среда способствует росту микробов", - добавила эксперт.

Как сообщал Главред, пуховое одеяло можно стирать в стиральной машине, но важно правильно подобрать барабан. Для односпального одеяла хватит машины на 7 кг, а для двуспального понадобится 8–9 кг. Синтетические одеяла стирают при температуре до 60 °C, если это разрешено этикеткой.

Постельное белье лучше стирать отдельно от других вещей. Особенно нежелательно класть в барабан вместе с ней полотенца и одежду, а застежки пододеяльников и наволочек следует закрывать. Барабан не стоит перегружать, между бельем и стенкой должно оставаться примерно ладонь свободного места.

Одеяла с ватином или натуральным шелком в стиральной машине не стирают. Для остальных одеял подойдет деликатный режим с низкой температурой и жидким средством. Чтобы наполнитель не сбился, в барабан кладут шарики для сушки, а убирают одеяло на хранение только полностью сухим.

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