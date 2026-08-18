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Одеяло после стирки будет как новое: что положить в барабан, чтобы не сбился наполнитель

Инна Ковенько
18 августа 2026, 23:55
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Одеяло не обязательно сдавать в химчистку - его можно постирать дома, соблюдая несколько простых правил.
Одеяло после стирки будет как новое: что положить в барабан, чтобы не сбился наполнитель
Как правильно стирать одеяло / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Можно ли стирать одеяло в стиральной машине
  • Какой режим стирки лучше всего подойдет для одеяла
  • Что положить в барабан, чтобы наполнитель не сбился

Стирка большого одеяла в домашней стиральной машине часто становится испытанием. Если неправильно подобрать режим или перегрузить барабан, наполнитель может сбиться, а сама техника получит лишнюю нагрузку.

Впрочем, избежать проблем вполне реально - достаточно соблюдать несколько простых правил, пишет Главред со ссылкой на Southern Living.

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Можно ли стирать одеяло в стиральной машине

Прежде всего стоит обратить внимание на этикетку. Некоторые одеяла вообще не предназначены для машинной стирки - это касается изделий с ватным или натуральным шелковым наполнителем. Если же производитель разрешает стирать одеяло в стиральной машине, важно учесть вес: в сухом виде оно должно быть как минимум на два килограмма легче максимально допустимой загрузки. После намокания вес значительно увеличивается, и это может стать критическим для техники.

Одеяло не должно плотно заполнять барабан. Пространство внутри необходимо для свободного движения воды и самого изделия.

Как правильно стирать одеяло

Перед загрузкой одеяло рекомендуем сложить вдоль в несколько слоев и разместить так, чтобы оно равномерно распределилось. Для стирки выбирайте деликатный режим с невысокой температурой. Жидкое моющее средство вымывается лучше, чем порошок, поэтому оно более подходит. Количество средства не стоит увеличивать сверх рекомендуемого.

Отжим лучше установить на невысокую скорость - примерно 600 оборотов в минуту. Это снизит нагрузку на технику и поможет сохранить структуру наполнителя.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Что положить в барабан, чтобы наполнитель не сбился

Вместе с одеялом в барабан рекомендуем положить специальные шарики для стирки или сушки. Во время вращения они двигаются вместе с изделием и равномерно распределяют наполнитель, не давая ему собираться в комки. Обычно достаточно нескольких шариков. Важно использовать именно те изделия, которые предназначены для стиральной или сушильной машины, и соблюдать рекомендации производителя одеяла.

Как правильно сушить одеяло

Не менее важен этап сушки. Если одеяло останется влажным внутри, в наполнителе может появиться запах или даже плесень. В сушильной машине одеяло следует периодически доставать и встряхивать, чтобы наполнитель распределялся равномерно. Если сушилки нет, одеяло лучше разложить горизонтально в хорошо проветриваемом месте и время от времени переворачивать.

Важно не складывать одеяло в шкаф, пока оно полностью не высохнет. Это поможет сохранить его свежесть и продлит срок службы.

Смотрите видео о том, как правильно стирать одеяло:

@biossot.com Как правильно стирать одеяло? ? #чистота#уборка#лайфхак#uatopeffect♬ hell n back - ?

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть следующие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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