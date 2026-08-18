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Сложить или свернуть: как правильно хранить старые одеяла десятилетиями

Константин Пономарев
18 августа 2026, 16:25
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Старинные семейные одеяла требуют особых условий хранения. Неподходящая упаковка может привести к плесени, повреждению ткани и стойким заломам.
Убирать на длительное хранение рекомендуется только чистое одеяло
Убирать на длительное хранение рекомендуется только чистое одеяло / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Что необходимо сделать с тканью перед длительным хранением
  • Почему лоскутное одеяло нельзя хранить в пластиковом пакете
  • Какой способ складывания защищает ткань от стойких заломов

Лоскутное одеяло может десятилетиями оставаться частью семейной истории, но неправильное хранение способно безвозвратно повредить ткань.

Журналистка издания Southern Living рассказала, как защитить такую вещь от плесени, выцветания и глубоких складок.

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Старинные и сделанные вручную одеяла нередко передают из поколения в поколение. Они хранят память о близких, поэтому требуют более бережного обращения, чем обычный домашний текстиль.

За рекомендациями журналистка обратилась к Кэтрин Джентлсон - старшему куратору американского искусства в Музее Хай и куратору народного и самобытного искусства имени Мерри и Дэна Буна.

Перед хранением одеяло необходимо очистить

Убирать на длительное хранение рекомендуется только чистое одеяло. Загрязнения и следы органических веществ могут привлечь насекомых-вредителей, способных испортить ткань.

Одеяло можно складывать или сворачивать
Одеяло можно складывать или сворачивать / Фото: скриншот с Youtube

Стирать изделие советуют в холодной воде, выбрав деликатный режим. Однако сначала необходимо убедиться, что окрашенные лоскуты не линяют.

Для проверки нужно приложить влажную белую ткань к скрытому шву или внутреннему краю изделия и слегка прижать. Если на ней останется краска, во время стирки цвет может перейти на более светлые детали. Снизить такой риск помогают специальные салфетки, улавливающие краситель.

Складывать или сворачивать: какой способ безопаснее

Идеальным вариантом Джентлсон считает хранение одеяла в полностью разложенном виде. Так на ткани не образуются заломы. Однако для этого потребуется большая коробка и достаточно свободного места.

Более доступными вариантами остаются складывание и сворачивание. Оба способа считаются безопасными, если ткань не зажата и сверху на нее не поставлены тяжелые предметы.

Одеяло не следует оставлять на чердаке, в подвале или гараже
Одеяло не следует оставлять на чердаке, в подвале или гараже / Фото: скриншот с Youtube

При складывании в местах сгиба рекомендуется размещать свернутую бескислотную бумагу. Такая прослойка поддерживает ткань и помогает предотвратить появление глубоких складок.

Место хранения тоже имеет большое значение. Одеяло не следует оставлять на чердаке, в подвале или гараже: колебания температуры и влажности могут ускорить разрушение волокон.

Почему одеяло нельзя заворачивать в пластик

Одной из главных ошибок куратор назвала использование пластиковых пакетов и контейнеров. Пластик удерживает влагу, из-за чего внутри упаковки может появиться плесень.

При этом одеяло не стоит сжимать или укладывать в слишком тесную упаковку. Между тканью и стенками коробки должно оставаться немного свободного пространства.

Ранее Главред писал о том, что пригоревшие пятна и накипь на утюге исчезнут без следа. Постоянное использование утюга неизбежно приводит к тому, что он начинает работать хуже. Со временем в резервуаре скапливается накипь, а на подошве образуются пригоревшие пятна, которые могут испортить ткань.

Также сообщалось о том, зачем класть лавровый лист в холодильник. Простой домашний способ поможет избавиться от неприятного запаха.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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