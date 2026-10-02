США могут задействовать газохранилища на западе Украины: что задумали

Подземные хранилища на западе страны рассматриваются как звено в цепочке поставок сжиженного газа из США в Центральную и Восточную Европу.

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Украина увеличивает закупки сжиженного газа из США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, magnific

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Запад Украины рассматривают как хаб для хранения газа из США

Хранилища расположены глубоко под землей, что снижает риск ударов

Проект могут связать с "Инициативой трех морей"

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Украинские подземные газохранилища на западе страны могут превратиться в перевалочную базу для американского сжиженного газа, поступающего в Центральную и Восточную Европу. Параллельно именно эти объекты Россия выбрала в качестве одной из приоритетных целей для ударов, сообщает Atlantic Council.

В настоящее время газ из США поступает в Украину по четырём направлениям - через терминалы в Польше, Литве, Германии и Греции. Киев увеличивает объёмы закупок американского ресурса.

Ключевое преимущество Украины - масштаб накопительных мощностей. Страна обладает крупнейшей в Европе системой подземного хранения: 11 хранилищ общей вместимостью около 31 млрд кубометров.

Значительная часть этой инфраструктуры расположена в западных областях, рядом с границей ЕС. Сами резервуары залегают на большой глубине, что затрудняет их поражение с воздуха.

Инициатива "Трёх морей" и логистика

Потенциал украинских мощностей выходит за пределы внутреннего рынка и может вписаться в региональные энергетические проекты, которые сейчас формируются между странами восточного фланга ЕС.

"Украинские газохранилища могут стать частью более широкой системы поставок американского газа в Центральную и Восточную Европу. Это направление может быть связано с Инициативой трех морей, которая предусматривает развитие инфраструктуры между странами Балтийского, Адриатического и Черного морей", - отметили журналисты издания.

Для реализации такого сценария придется решить два блока вопросов - логистические и связанные с безопасностью.

Удары РФ по газовой инфраструктуре

В течение последних двух лет Кремль атаковал преимущественно электросети и генерацию, тогда как газотранспортная система Украины оставалась относительно неповрежденной - Москва годами использовала ее для прокачки собственного ресурса европейским покупателям.

Теперь приоритеты изменились. Аналитики отмечают, что параллельно с разрушением энергосистемы РФ целенаправленно работает над газовой инфраструктурой, в частности по объектам подземного хранения, которые эксплуатирует "Нафтогаз" - среди пострадавших есть хранилище на Львовщине.

Под прицелом оказались именно крупные западноукраинские хранилища, где аккумулируется газ для Центральной и Западной Европы. По оценкам экспертов, нынешняя кампания гораздо более разрушительна, чем предыдущие.

Атаки РФ по объектам "Нафтогаза" - новости по теме

Напомним, ранее пресс-служба "Нафтогаза" сообщала о масштабных пожарах на нескольких объектах и значительных разрушениях в результате массированных ударов БПЛА. Атаки зафиксированы в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Как ранее сообщал Главред, ДТЭК "Нафтогаз" сообщила о приостановке добычи на одном из объектов в Полтавской области. Работа газодобывающего объекта остановлена в результате последней атаки.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о накоплении ударных беспилотников для массированных атак. По данным разведки, в периоды накопления оккупанты обычно запускают около 150–200 дронов за одну атаку, а самые массированные налеты могут включать 600–1000 беспилотников.

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Об источнике: Atlantic Council Atlantic Council - аналитический центр, неправительственная организация США, которая в основном исследует международные отношения атлантического сообщества и проблемы международной безопасности. Член Ассоциации Атлантического договора. Имеет десять региональных отделений. Считается организацией, близкой к администрации Белого дома и Демократической партии США, пишет Википедия.

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