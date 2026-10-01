Решетка газовой плиты будет сиять как новая: чем отмыть толстый слой жира

Специалисты объяснили, как часто мыть решетки плиты и в каких случаях их категорически нельзя замачивать.

https://glavred.info/lifehack/reshetka-gazovoy-plity-budet-siyat-kak-novaya-chem-otmyt-tolstyy-sloy-zhira-10800737.html Ссылка скопирована

Как почистить решетки газовой плиты / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Сколько времени требуется на полную очистку решеток

Какое соотношение воды и уксуса удаляет пригоревший жир

На решетках газовой плиты чаще всего скапливается много остатков еды и жира, которые убрать обычным моющим средством просто не получается. Однако есть определенные секреты, которые помогут очистить все до блеска.

Главред решил разобраться, как быстро почистить решетку газовой плиты.

видео дня

Как часто нужно мыть решетку плиты

Накопление жира и остатков пищи на решетках газовой плиты может привести к возгоранию, поэтому специалисты советуют чистить их раз в неделю, пишет Southern Living.

Газовые плиты быстро нагреваются и равномерно распределяют тепло, однако уход за ними сложнее, чем за плоской поверхностью электрических моделей. Из-за открытого пламени любые остатки на конфорках превращаются в пожарную опасность.

"Периодическая чистка решеток плиты заставит ее сиять и сделает вид всей кухни немного опрятнее. Чем дольше вы откладываете чистку, тем сложнее будет избавиться от пригоревших пятен и крошек, которые каждый раз во время приготовления пищи будут напоминать о себе неприятным запахом", - подчеркнули специалисты.

Однако ориентироваться следует не только на календарь, но и на состояние поверхности: как только заметный налет появился, медлить не стоит, ведь со временем его будет сложнее удалить и труднее обезопасить себя от огня. При частом приготовлении пищи оптимальный интервал - неделя.

Чего нельзя делать перед чисткой

Перед началом работы решетки должны полностью остыть, а конфорки - быть выключенными. Агрессивная бытовая химия под запретом: она разъедает заводское покрытие.

Критический момент - тип самой решетки. Эмалированные и фарфоровые решетки моют средством для посуды и осторожно чистят щеткой, а чугун без покрытия или с поврежденной эмалью замачивать нельзя вообще - металл начнет ржаветь.

Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

Чем можно мыть решетку плиты

Самый простой вариант - чистая раковина, теплая вода и столовая ложка средства для мытья посуды. Решетки погружают на 15–20 минут, после чего удаляют пригоревшую грязь жесткой губкой, промывают и вытирают насухо мягким полотенцем.

Альтернативный вариант - раствор уксуса с водой в равных пропорциях. Здесь время замачивания увеличивается до 30 минут, далее порядок действий тот же.

Пищевая сода работает в двух вариантах. Пасту из воды и соды наносят на решетки на 15–30 минут и удаляют скребком. Для более сильных загрязнений в миску с теплой водой добавляют от половины до стакана соды - при необходимости ее же досыпают непосредственно на губку.

Как качественно вымыть решетку газовой плиты – видео:

Читайте также:

Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть следующие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;

статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;

советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;

практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред