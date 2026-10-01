"Золотая заначка" Путина тает: Новак объяснил, что происходит с резервами РФ

Реальную долю золота в золотовалютных резервах России определить невозможно, говорит Андрей Новак.

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Путинский режим скрывает долю золотовалютных резервов в РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com t.me/news_kremlin

Главное из заявлений Новака:

Москва максимально засекречивает информацию об уровне своих золотовалютных резервов

РФ продает немало золота теневыми путями, чтобы обойти международные санкции

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак прокомментировал вопрос о том, какими золотовалютными ресурсами обладает страна-агрессора РФ для финансирования войны с Украиной.

"Реальную долю золота в золотовалютных резервах России сейчас определить невозможно, поскольку Москва максимально засекречивает эту информацию. Более того, в России две трети бюджетных расходов засекречены", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По словам эксперта, ранее Россия продавала немало золота теневыми путями, чтобы обойти международные санкции, коснувшиеся и золота.

"Сколько россиянам удалось продать через Китай и арабские страны – неизвестно, поскольку это золото переплавлялось и продавалось как золото нероссийского происхождения", - пояснил он.

Собеседник также добавил, что кремлевская верхушка стремиться нажиться на золотовалютных запасах РФ, понимая неминуемость краха путинского режима.

"Впрочем, как известно, правители империи перед ее крахом всегда обогащаются, пытаясь "надышаться перед смертью" и нахапать побольше. Вот российские власти вместе с Путиным, осознавая приближение краха своей империи, делают все возможное и невозможное, чтобы успеть урвать побольше, вывезти богатства за пределы России и жить дальше, ни в чем себе не отказывая. Падению всех империй предшествовал подобный процесс. Поэтому сейчас невозможно определить, каков золотой запас в ЗВР России", - добавил Новак.

Как может выглядеть экономический крах РФ: раскрыт сценарий

Новак прокомментировал возможный сценарий экономического краха России, отметив, что экономика страны не исчезнет одномоментно.

"Экономика не погаснет, как лампочка от одного прикосновения к выключателю", - заявил он. По словам Новака, даже в условиях масштабного кризиса экономика сможет продолжить существование хотя бы в форме бартера. В качестве примера он привел период после распада Советского Союза.

/ Инфографика: Главред

Ранее Зеленский раскрыл позицию США по санкциям против России после войны. Президент объяснил, почему в мирном соглашении нет пункта о санкциях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США не исключают провала мирного соглашения с РФ и готовят новые санкции. США рассматривают санкции против танкеров из теневого флота, которые перевозят российскую нефть.

Как ранее сообщал Главред, Вашингтон расширил санкции против РФ. США ввели санкции против россиян по обвинению в торговле хакерскими инструментами.

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О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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