Зеленский раскрыл позицию США по санкциям против России после войны

Анна Ярославская
24 декабря 2025, 11:59
Президент объяснил, почему в мирном соглашении нет пункта о санкциях.
Владимир Зеленский, санкции
После окончания войны США будут идти на последовательное снятие санкций с РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

  • Проект мирного соглашения между не предусматривает снятие санкций с РФ
  • США после окончания войны планируют постепенно снимать собственные санкции против России
  • Санкции — многосторонний инструмент, и никто не может обещать их отмену за другие страны

После окончания войны в Украине США намерены идти на последовательное снятие американских санкций против России. Проект мирного соглашения не предусматривает таких пунктов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Мы не видим снятия санкций в этом соглашении между Украиной и Америкой, но мы понимаем, что Америка будет идти после окончания войны на последовательное снятие санкций. И здесь вопрос уже - насколько сильными могут быть европейцы", - сказал Зеленский во время встречи с журналистами во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Президент отметил, что не считает важным, чтобы при подписании соглашения было написано, что с РФ снимают санкции, поскольку непонятно, что будет дальше.

"Американские санкции - это американские санкции. Есть и европейские санкции. Есть санкции других государств мира. Это многосторонняя история о санкциях, и будет довольно странно, если кто-то будет обещать что-то за других. Тем более мы пока не понимаем, насколько серьезно россияне относятся к тому или иному документу, в целом к окончанию войны", - подчеркнул Зеленский.

Комментируя десятый пункт мирного плана, который предусматривает, что после заключения соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США, президент сообщил, что США хотят иметь определенный паритет с РФ.

"Позиция Америки - поскольку это четырехсторонний документ - относительно свободной торговли: если они будут давать свободную торговлю Украине, они хотят иметь определенный паритет с россиянами. То есть они говорят о соглашении о свободной торговле с Украиной и о соглашении о свободной торговле с Россией", - Зеленский.

"Но это они говорят. Мы говорим о себе - о такой возможности свободной торговли Украины с США", - добавил он.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Мирные переговоры и заявления Зеленского - последние новости

Как писал Главред, мирный план, который Украина, США и Россия обсуждают уже второй месяц, насчитывает 20 пунктов. Кроме базового документа есть также и отдельные приложения по направлениям. Президент раскрыл основные пункты соглашения.

Во время общения с журналистами 24 декабря Зеленский заявил, что Украина вынесет мирное соглашение на ратификацию парламента или проведет всеукраинский референдум. Выборы в Украине могут произойти одновременно с референдумом.

Также Зеленский заявил, что мобилизацию в Украине могут отменить после заключения мирного соглашения.

