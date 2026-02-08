'Не має' или 'немає': секундный тест, чтобы проверить, как написать правильно

Вы узнаете:
- Как пишется слово "немає"
- Почему "немає" пишем вместе
Многие украинцы теряются, когда сталкиваются с написанием слов "немає" или "не має", ведь на первый взгляд эти формы выглядят одинаково. На самом деле они выполняют разные функции, и именно контекст определяет правильный вариант.
Это правило объяснила в своем Instagram филолог и преподаватель украинского языка Мария Словолюб, предложив простой способ проверки.
Когда "немає" пишется слитно
"немає" всегда пишется слитно, когда слово выступает наречием.
Простой тест: если "немає" можно заменить на "нема", то оно пишется слитно. Например, мы говорим "у него немає книги" и можем спокойно подставить "нема книги".
Когда "не має" нужно писать отдельно
"Не має" пишется отдельно тогда, когда "не" - это отрицательная частица, а "має"" - глагол. То есть речь идет о действии, о владении чем-то
Например: "він не має книжки".
О персоне: Мария Словолюб
Мария Словолюб — украинский филолог и преподаватель украинского языка, которая активно популяризирует грамотность и культуру речи в соцсетях. Она ведет Instagram-страницу slovo_lyub, где имеет более 200 тысяч подписчиков и регулярно делится советами по правописанию, дикции и публичным выступлениям.
В своих постах Мария объясняет сложные языковые правила простыми словами, приводит примеры из повседневной жизни и помогает готовиться к Национальному мультипредметному тесту. Помимо преподавания, она работает диктором, ведущей мероприятий и создает собственные курсы по украинскому языку и культуре речи.
