"Не має" или "немає": секундный тест, чтобы проверить, как написать правильно

Инна Ковенько
8 февраля 2026, 03:11
Филолог показала простой способ отличить два похожих варианта и больше не путать их.
Есть или нет: как правильно писать на украинском языке/ Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как пишется слово "немає"
  • Почему "немає" пишем вместе

Многие украинцы теряются, когда сталкиваются с написанием слов "немає" или "не має", ведь на первый взгляд эти формы выглядят одинаково. На самом деле они выполняют разные функции, и именно контекст определяет правильный вариант.

Это правило объяснила в своем Instagram филолог и преподаватель украинского языка Мария Словолюб, предложив простой способ проверки.

Когда "немає" пишется слитно

"немає" всегда пишется слитно, когда слово выступает наречием.

Простой тест: если "немає" можно заменить на "нема", то оно пишется слитно. Например, мы говорим "у него немає книги" и можем спокойно подставить "нема книги".

Когда "не має" нужно писать отдельно

"Не має" пишется отдельно тогда, когда "не" - это отрицательная частица, а "має"" - глагол. То есть речь идет о действии, о владении чем-то

Например: "він не має книжки".

Смотрите видео о том, когда правильно писать слово "немає" вместе, а когда — отдельно:

О персоне: Мария Словолюб

Мария Словолюб — украинский филолог и преподаватель украинского языка, которая активно популяризирует грамотность и культуру речи в соцсетях. Она ведет Instagram-страницу slovo_lyub, где имеет более 200 тысяч подписчиков и регулярно делится советами по правописанию, дикции и публичным выступлениям.

В своих постах Мария объясняет сложные языковые правила простыми словами, приводит примеры из повседневной жизни и помогает готовиться к Национальному мультипредметному тесту. Помимо преподавания, она работает диктором, ведущей мероприятий и создает собственные курсы по украинскому языку и культуре речи.

