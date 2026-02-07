Спела в воздухе: Jerry Heil показала мастерство на сцене Нацотбора-2026

Jerry Heil чувствовала себя очень уверенно на сцене.

Jerry Heil умеет удивлять зрителей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Jerry Heil

Jerry Heil спела конкурсную песню на Нацотборе

Чем удивил ее номер

Украинская известная певица Jerry Heil выступила на Национальном отборе-2026 с песней "Catharticus". Артистка покорила своим вокалом и ярким номером на сцене.

Jerry Heil выступила под номером девять и для артистки это уже четвертое участие в Нацотборе. В 2024 году певица представляла Украину на Евровидении и заняла третье место вместе с alyona alyona.

Очень ярким моментом стало то, как артистка зависла над сценой и спела в воздухе. Также суть ее конкурсной песни заключается в строчках: "Я молюсь за тех, кто не видит, что рай на земле".

Jerry Heil / фото: скрин видео

Отметим, трек "Catharticus" был создан в сотрудничестве со шведскими сонграйтерами Joy и Linnea Deb и объединяет латинские молитвенные мотивы, украинский фольклорный вокал и современное звучание.

Смотрите видео выступления Jerry Heil на Нацотборе:

Jerry Heil / инфографика: Главред

О персоне: Jerry Heil Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

