Спела в воздухе: Jerry Heil показала мастерство на сцене Нацотбора-2026

Вы узнаете:
- Jerry Heil спела конкурсную песню на Нацотборе
- Чем удивил ее номер
Украинская известная певица Jerry Heil выступила на Национальном отборе-2026 с песней "Catharticus". Артистка покорила своим вокалом и ярким номером на сцене.
Jerry Heil выступила под номером девять и для артистки это уже четвертое участие в Нацотборе. В 2024 году певица представляла Украину на Евровидении и заняла третье место вместе с alyona alyona.
Очень ярким моментом стало то, как артистка зависла над сценой и спела в воздухе. Также суть ее конкурсной песни заключается в строчках: "Я молюсь за тех, кто не видит, что рай на земле".
Отметим, трек "Catharticus" был создан в сотрудничестве со шведскими сонграйтерами Joy и Linnea Deb и объединяет латинские молитвенные мотивы, украинский фольклорный вокал и современное звучание.
Смотрите видео выступления Jerry Heil на Нацотборе:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, певица Monokate снова появилась на сцене Национального отбора на Евровидение-2026 как сольная исполнительница и выступила третьей. Это ее второй опыт участия в конкурсе после победы в составе группы Go_A.
А также на Нацотборе также уже выступила группа Molodi с песней "legends" под вторым номером, которые буквально покорили зрителей. Особую атмосферу создали световым спецэффекты. Molodi вложили в текст своей песни идею того, что голоса родных людей никогда не исчезают бесследно.
Вас может заинтересовать:
- Путинистка Лариса Долина выбрала новую страну - где она купила жилье
- Потап нашел замену Насте Каменских и публично показал эту девушку
- Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери
О персоне: Jerry Heil
Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред