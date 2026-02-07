Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Спела в воздухе: Jerry Heil показала мастерство на сцене Нацотбора-2026

Элина Чигис
7 февраля 2026, 20:52обновлено 7 февраля, 21:22
60
Jerry Heil чувствовала себя очень уверенно на сцене.
Jerry Heil
Jerry Heil умеет удивлять зрителей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Jerry Heil

Вы узнаете:

  • Jerry Heil спела конкурсную песню на Нацотборе
  • Чем удивил ее номер

Украинская известная певица Jerry Heil выступила на Национальном отборе-2026 с песней "Catharticus". Артистка покорила своим вокалом и ярким номером на сцене.

видео дня

Jerry Heil выступила под номером девять и для артистки это уже четвертое участие в Нацотборе. В 2024 году певица представляла Украину на Евровидении и заняла третье место вместе с alyona alyona.

Очень ярким моментом стало то, как артистка зависла над сценой и спела в воздухе. Также суть ее конкурсной песни заключается в строчках: "Я молюсь за тех, кто не видит, что рай на земле".

Jerry Heil
Jerry Heil / фото: скрин видео

Отметим, трек "Catharticus" был создан в сотрудничестве со шведскими сонграйтерами Joy и Linnea Deb и объединяет латинские молитвенные мотивы, украинский фольклорный вокал и современное звучание.

Смотрите видео выступления Jerry Heil на Нацотборе:

Jerry Heil
Jerry Heil / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певица Monokate снова появилась на сцене Национального отбора на Евровидение-2026 как сольная исполнительница и выступила третьей. Это ее второй опыт участия в конкурсе после победы в составе группы Go_A.

А также на Нацотборе также уже выступила группа Molodi с песней "legends" под вторым номером, которые буквально покорили зрителей. Особую атмосферу создали световым спецэффекты. Molodi вложили в текст своей песни идею того, что голоса родных людей никогда не исчезают бесследно.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Jerry Heil

Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Jerry Heil Евровидение-2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцев предупредили о графиках на 8 февраля: как отключат электроэнергию

Украинцев предупредили о графиках на 8 февраля: как отключат электроэнергию

22:39Украина
Более 20 часов в сутки без электроэнергии: киевлянам раскрыли худший сценарий

Более 20 часов в сутки без электроэнергии: киевлянам раскрыли худший сценарий

20:35Украина
РФ тормозит, темпы продвижения оккупантов на фронте худшие - Белецкий

РФ тормозит, темпы продвижения оккупантов на фронте худшие - Белецкий

19:07Война
Реклама

Популярное

Ещё
Начнется "белая полоса": жизнь 4 знаков зодиака наладится вот-вот

Начнется "белая полоса": жизнь 4 знаков зодиака наладится вот-вот

Зибров отказался появиться на концерте памяти Гиги: "Кто-то будет бросать яйца"

Зибров отказался появиться на концерте памяти Гиги: "Кто-то будет бросать яйца"

Астрологи предупреждают: с 9 февраля трем знакам начнет невероятно везти

Астрологи предупреждают: с 9 февраля трем знакам начнет невероятно везти

Земля подает таинственные сигналы: учёные в панике из-за странных импульсов

Земля подает таинственные сигналы: учёные в панике из-за странных импульсов

Ностальгические столовые в СССР: почему вкус тех обедов до сих пор помнят миллионы

Ностальгические столовые в СССР: почему вкус тех обедов до сих пор помнят миллионы

Последние новости

22:23

Нацотбор на Евровидение-2026: как проголосовало жюри

21:53

Новый скандал: Руслана призвала отправить на Евровидение известную певицу

21:47

Евровидение-2026: кто победил на Нацотборе и представит Украину на конкурсе в ВенеВидео

21:31

У Украины "не остается других вариантов": тревожный вариант завершения войны

21:19

Номер Jerry Heil на Нацотборе не показали полностью: певица сделала заявлениеВидео

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - КуликТрамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик
21:14

"Нести свет": ЩукаРиба заворожили зрителей Нацотбора украинскими традициямиВидео

20:52

Спела в воздухе: Jerry Heil показала мастерство на сцене Нацотбора-2026

20:39

Звезда Нацотбора Khayat ошеломил постановкой своего выступления - детали

20:37

Сиял на оперной сцене: Mr. Vel ослепил конкурентов выступлением на НацотбореВидео

Реклама
20:35

Более 20 часов в сутки без электроэнергии: киевлянам раскрыли худший сценарий

20:25

Уникальный вокал и светлый образ: как выступила певица Lelѐka на Нацотборе-2026

20:11

Пение под потоком воды: The Elliens прошли испытание на Нацотборе на ЕвровидениеВидео

20:08

"Не голос, а мед": певец Laud покорил выступлением на сцене Нацотбора-2026

19:56

Нацотбор на Евровидение-2026: Monokate слилась с красавицей в танце на сценеВидео

19:37

Зал не утихал: группа Molodi зажгли на сцене Нацотбора-2026

19:36

Устроила пожар на Нацотборе на Евровидение: Valeriya Force мощно открыла шоуВидео

19:34

Зачем зубную пасту добавляют в стиралку: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

19:10

Переговоры с Россией: несколько важных изменений январямнение

19:07

РФ тормозит, темпы продвижения оккупантов на фронте худшие - Белецкий

18:37

"Украина - наш враг": Виктор Орбан сделал громкое заявление

Реклама
18:34

Переговоры с США и РФ: Зеленский раскрыл главное условие завершения войны

18:09

Евровидение-2026 еще ближе: в Украине стартовал Национальный отбор

17:58

Блок АЭС автоматически отключился после атаки РФ: Зеленский указал на опасность

17:34

Притянете счастье на весь год: что нужно сделать в праздник 8 февраля

17:26

В РФ взорван завод-изготовитель компонентов горючего для крылатых ракет – СМИ

17:00

Кто победит на Нацотборе на Евровидение-2026: определился окончательный фаворитВидео

16:32

"Был жесткий разговор": Зеленский о работе МОГ во время массированного удара РФ

16:22

Культовый макияж Тины Кароль: звездный визажист раскрыл секреты певицыВидео

16:00

Как СССР "обокрал" граждан: куда исчезли деньги из сберегательных книжек

15:49

Острое ухудшение: Дорофеева экстренно отменила концерт

15:25

"Путин не сможет игнорировать": прогноз удара Пекина по РФ для завершения войны

15:18

Какой дар заложен от рождения: названы суперспособности каждого знака зодиака

15:13

Цены перевалили за 200 гривен: в Украине подорожали ранее доступные продукты

14:59

Риторика РФ на переговорах резко изменилась: Зеленский указал на подвох

14:50

Снег и -15 градусов: в Тернопольскую область идет резкое похолодание

14:19

Кто на 100% подходит Овну: названы идеальные и опасные союзы

14:12

Мощное поражение объектов врага: Генштаб сообщил о блестящей работе ВСУ

14:11

Без него авто не завёдется: для чего на самом деле нужен AdBlue

14:00

Уют в тренде: что диктует мода зимы 2026 года

13:28

Как распознать мужчину-нарцисса: психологи назвали ключевые признаки

Реклама
13:27

Мороз ударит внезапно: в Полтавской области прогнозируют резкое изменение погоды

13:04

Гороскоп Таро на завтра 8 февраля: Овнам - труд, Раку - радость

12:47

Китайский гороскоп на завтра 8 февраля: Петухам - испытание, Обезьянам - боль

12:40

Украинцев призвали запастись водой и едой: возможны серьезные перебои со светом

12:40

Звезда-путинистка "Сватов" сильно располнела на фоне болезни

12:36

Сравнивал кровь украинцев с месячными: известного комика выдворили из страны

12:35

Что сеять на рассаду в феврале, чтобы не остаться без урожая: "золотой" список

12:31

О браке с 14 лет: что нужно знать всеммнение

12:00

От ожогов до безумия: какие ядовитые растения убивают

11:50

Новое энергетическое перемирие: Зеленский раскрыл, что предложили США

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять