Притянете счастье на весь год: что нужно сделать в праздник 8 февраля

8 февраля церковь почитает память великомученика Теодора Стратилата. Как сообщает Главред, он был талантливым и храбрым полководцем. За это он получил уважение войска и благосклонность императора. Тогда он стал стратилатом города Ираклии.

Однако Теодор тайно был христианином. Он вел праведный образ жизни, помогал бедным. Однажды император Лицин приказал принести жертвы языческим богам. Ночью Теодор разбил серебренных идолов, а драгоценные металлы раздал нищим.

За такой поступок император приказал арестовать Теодора. Когда он был в темнице, к нему явился Христос и исцелил все раны. Теодор не отрекся от веры и его распяли, после чего усекли мечом.

Что можно делать 8 февраля

В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить защиты от врагов.

В этот день нужно сварить гороховую кашу. Этой кашей стоит накормить всю семью. Предки верили, что тогда весь год будет счастливым.

В этот день можно играть свадьбы. День считается благоприятным для этого.

Что нельзя делать 8 февраля

1. Нельзя 8 февраля брать в руки острые предметы. Считается, что в этот день повышенный риск получения травм.

2. Нельзя 8 февраля ссориться и злословить. Иначе конфликты с родными могут затянуться.

3. Нельзя 8 февраля мочить ноги. Предки верили, что тогда можно сильно заболеть.

Приметы 8 февраля

Если в этот день метель, то весна будет затяжной.

Если в этот день поют синички, то весна будет ранней.

Если в этот день в снегу купаются гуси, то скоро придет потепление.

Если в этот день слышен гром, то лето будет ветреным.

