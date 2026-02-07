Укр
Читать на украинском
Притянете счастье на весь год: что нужно сделать в праздник 8 февраля

Ангелина Подвысоцкая
7 февраля 2026, 17:34
105
Что нельзя делать 8 февраля. Приметы и запреты, которые уберегут от бед и неприятностей.
Что нельзя делать 8 февраля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день поют синички
  • Что нельзя брать в руки в этот день
  • Что нужно приготовить 8 февраля

8 февраля церковь почитает память великомученика Теодора Стратилата. Как сообщает Главред, он был талантливым и храбрым полководцем. За это он получил уважение войска и благосклонность императора. Тогда он стал стратилатом города Ираклии.

Однако Теодор тайно был христианином. Он вел праведный образ жизни, помогал бедным. Однажды император Лицин приказал принести жертвы языческим богам. Ночью Теодор разбил серебренных идолов, а драгоценные металлы раздал нищим.

видео дня

За такой поступок император приказал арестовать Теодора. Когда он был в темнице, к нему явился Христос и исцелил все раны. Теодор не отрекся от веры и его распяли, после чего усекли мечом.

Что можно делать 8 февраля

  • В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить защиты от врагов.
  • В этот день нужно сварить гороховую кашу. Этой кашей стоит накормить всю семью. Предки верили, что тогда весь год будет счастливым.
  • В этот день можно играть свадьбы. День считается благоприятным для этого.

Что нельзя делать 8 февраля

1. Нельзя 8 февраля брать в руки острые предметы. Считается, что в этот день повышенный риск получения травм.

2. Нельзя 8 февраля ссориться и злословить. Иначе конфликты с родными могут затянуться.

3. Нельзя 8 февраля мочить ноги. Предки верили, что тогда можно сильно заболеть.

Приметы 8 февраля

  • Если в этот день метель, то весна будет затяжной.
  • Если в этот день поют синички, то весна будет ранней.
  • Если в этот день в снегу купаются гуси, то скоро придет потепление.
  • Если в этот день слышен гром, то лето будет ветреным.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

РФ атакует энергетику, в Украине - аварийные отключения света: что известно

