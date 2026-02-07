Уют в тренде: что диктует мода зимы 2026 года

О чем вы узнаете:
- Главные тренды зимы 2026
- Что снова станет модным зимой 2026 года
Зима 2026 года диктует новые правила: на смену радикальному оверсайзу приходит изящество, уютный трикотаж и возвращение к классическим женственным силуэтам. В этом сезоне мода предлагает не выбирать между "тепло" и "стильно", а гармонично сочетать эти понятия. Какие вещи станут главной инвестицией сезона, а о чем стоит вспомнить из сундука бабушки? Главред расскажет о самых горячих трендах зимы 2026.
В новом сезоне дизайнеры делают ставку на фактуры и многослойность. Главный месседж: образ должен выглядеть продуманным, но в то же время легким в исполнении.
1. Knit Total Look: трикотажный шик
Как рассказывает Анастасия Кривицкая, одним из главных хитов сезона становится трикотажный монохром — это когда весь ваш образ состоит из вязаных вещей одной фактуры.
Такой прием визуально вытягивает силуэт и добавляет роста. Это может быть сочетание водолазки с юбкой миди или платье-свитер.
Чтобы образ не выглядел слишком "домашним", выбирайте качественные материалы (альпака, меринос) и сочетайте трикотаж с грубой обувью — сапогами-трубами или массивными ботинками.
2. Вельвет: ностальгическая роскошь
Вельвет триумфально возвращается, но в новом прочтении. Вместо олдскульных фасонов 90-х мы видим чистые линии и спокойные цвета: шоколад, беж и глубокий бордо.
Вельветовые брюки — идеальная альтернатива дениму. Они мягче, теплее и выглядят значительно изысканнее. Особенно стильно вельвет смотрится в тотал-луках или в контрасте с кожей и трикотажем.
3. Легинсы и термобелье: база выживания
Леггинсы окончательно вышли за пределы спортзалов. В 2026 году они становятся самостоятельным элементом повседневного гардероба.
Носите их с объемными свитерами, прикрывающими бедра, или с удлиненными жакетами. Важно, чтобы обувь была массивной — берцы, челси или высокие сапоги.
Термобелье становится обязательным элементом. Важно выбирать плотные модели, полностью облегающие тело, чтобы они не создавали лишних складок под одеждой.
Видео о том, что будет модным зимой 2026 года, можно посмотреть здесь:
4. Мех: от макси-пальто до винтажа
Мех в этом сезоне — везде. Но есть важный нюанс: в тренде либо качественный искусственный мех, либо винтажные шубы.
Винтаж: Дать вторую жизнь старой маминой шубе — это не только о стиле, но и об осознанном потреблении.
Акценты: Если вы не готовы к шубе, добавьте меховые аксессуары — шарф, воротник, манжеты или даже пушистую сумку. Помните о правиле: мех должен быть единственным ярким акцентом в образе.
5. Силуэт "Песочные часы" и кейпы
Зима 2026 возвращает акцент на талию. Пальто с выраженным кроем, подчеркивающие фигуру, вытесняют бесформенные пуховики.
Кейпы и накидки: Для тех, кто любит драматический шик, идеальным вариантом станут кейпы или пальто с объемными шарфами из той же ткани. Они добавляют образу сложности без лишних усилий.
6. Головные уборы: от беретов до капоров
В этом сезоне головной убор — это полноценный характер образа.
- Береты: добавляют французского романтизма.
- Кепи: для бунтарского вайба и ретро-настроения.
- Капоры и балаклавы: Самая надежная защита от холода. Выбирайте свободные модели, напоминающие капюшон, чтобы выглядеть современно.
Зимняя мода 2026 года — это о любви к себе и собственному комфорту. Выбирайте качественные ткани, не бойтесь экспериментировать с фактурами и помните, что самый стильный образ — это тот, в котором вам тепло и уверенно.
Вас может заинтересовать:
- Люкс без вкуса: что портит образ даже с дорогими брендами
- Без этого аксессуара не обойтись в холода: как выбрать перчатки на зиму
- Вещи, которые никогда не выйдут из моды: стилисты назвали пять предметов
О персоне: кто такая Анастасия Кривицкая?
Анастасия Кривицкая - фэшн-блогер и стилист. У нее есть страница в Instagram и канал на YouTube. Там она рассказывает о моде, стиле и красоте. На странице в Instagram у нее почти 60 тысяч подписчиков, а на YouTube - 286 тысяч подписчиков.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред