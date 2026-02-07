Укр
  3. Мода и красота

Уют в тренде: что диктует мода зимы 2026 года

Марина Иваненко
7 февраля 2026, 14:00
45
Мода больше не заставляет выбирать между теплом и красотой. В сезоне зима 2026 актуальны трикотажные тотал-луки, винтажный мех, леггинсы и пальто с акцентом на фигуру.
Тренды зимы 2026
Тренды зимы 2026 / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Главные тренды зимы 2026
  • Что снова станет модным зимой 2026 года

Зима 2026 года диктует новые правила: на смену радикальному оверсайзу приходит изящество, уютный трикотаж и возвращение к классическим женственным силуэтам. В этом сезоне мода предлагает не выбирать между "тепло" и "стильно", а гармонично сочетать эти понятия. Какие вещи станут главной инвестицией сезона, а о чем стоит вспомнить из сундука бабушки? Главред расскажет о самых горячих трендах зимы 2026.

В новом сезоне дизайнеры делают ставку на фактуры и многослойность. Главный месседж: образ должен выглядеть продуманным, но в то же время легким в исполнении.

видео дня

1. Knit Total Look: трикотажный шик

Как рассказывает Анастасия Кривицкая, одним из главных хитов сезона становится трикотажный монохром — это когда весь ваш образ состоит из вязаных вещей одной фактуры.

Такой прием визуально вытягивает силуэт и добавляет роста. Это может быть сочетание водолазки с юбкой миди или платье-свитер.

Чтобы образ не выглядел слишком "домашним", выбирайте качественные материалы (альпака, меринос) и сочетайте трикотаж с грубой обувью — сапогами-трубами или массивными ботинками.

2. Вельвет: ностальгическая роскошь

Вельвет триумфально возвращается, но в новом прочтении. Вместо олдскульных фасонов 90-х мы видим чистые линии и спокойные цвета: шоколад, беж и глубокий бордо.

Вельветовые брюки — идеальная альтернатива дениму. Они мягче, теплее и выглядят значительно изысканнее. Особенно стильно вельвет смотрится в тотал-луках или в контрасте с кожей и трикотажем.

3. Легинсы и термобелье: база выживания

Леггинсы окончательно вышли за пределы спортзалов. В 2026 году они становятся самостоятельным элементом повседневного гардероба.

Носите их с объемными свитерами, прикрывающими бедра, или с удлиненными жакетами. Важно, чтобы обувь была массивной — берцы, челси или высокие сапоги.

Термобелье становится обязательным элементом. Важно выбирать плотные модели, полностью облегающие тело, чтобы они не создавали лишних складок под одеждой.

Видео о том, что будет модным зимой 2026 года, можно посмотреть здесь:

4. Мех: от макси-пальто до винтажа

Мех в этом сезоне — везде. Но есть важный нюанс: в тренде либо качественный искусственный мех, либо винтажные шубы.

Винтаж: Дать вторую жизнь старой маминой шубе — это не только о стиле, но и об осознанном потреблении.

Акценты: Если вы не готовы к шубе, добавьте меховые аксессуары — шарф, воротник, манжеты или даже пушистую сумку. Помните о правиле: мех должен быть единственным ярким акцентом в образе.

5. Силуэт "Песочные часы" и кейпы

Зима 2026 возвращает акцент на талию. Пальто с выраженным кроем, подчеркивающие фигуру, вытесняют бесформенные пуховики.

Кейпы и накидки: Для тех, кто любит драматический шик, идеальным вариантом станут кейпы или пальто с объемными шарфами из той же ткани. Они добавляют образу сложности без лишних усилий.

6. Головные уборы: от беретов до капоров

В этом сезоне головной убор — это полноценный характер образа.

  • Береты: добавляют французского романтизма.
  • Кепи: для бунтарского вайба и ретро-настроения.
  • Капоры и балаклавы: Самая надежная защита от холода. Выбирайте свободные модели, напоминающие капюшон, чтобы выглядеть современно.

Зимняя мода 2026 года — это о любви к себе и собственному комфорту. Выбирайте качественные ткани, не бойтесь экспериментировать с фактурами и помните, что самый стильный образ — это тот, в котором вам тепло и уверенно.

О персоне: кто такая Анастасия Кривицкая?

Анастасия Кривицкая - фэшн-блогер и стилист. У нее есть страница в Instagram и канал на YouTube. Там она рассказывает о моде, стиле и красоте. На странице в Instagram у нее почти 60 тысяч подписчиков, а на YouTube - 286 тысяч подписчиков.

