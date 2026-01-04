Без этого аксессуара не обойтись в холода: как выбрать перчатки на зиму

Вы узнаете:
- Какие перчатки выбрать на зиму
- Модные фасоны перчаток
Перчатки — незаменимый аксессуар в холодное время года. Они не только защищают от мороза, но и добавляют образу стиля, статусности и завершенности. Главред расскажет, какие модные перчатки зимы 2026 стоит добавить в гардероб, чтобы выглядеть элегантно и современно.
Дизайнер Андре Тан уверен, что для зимы можно выбрать как элегантные, так и акцентные модели. Среди аксессуаров, которые стали трендом зимы 2026, он отметил:
- классические перчатки;
- перчатки до локтя;
- митенки;
- декорированные перчатки.
Классика вне времени: кожаные перчатки
Кожаные перчатки — аксессуар вне времени, который ежегодно возвращается в тренды. Андре Тан сравнивает их с маленьким черным платьем: всегда актуальны и уместны. Акцентом в сдержанных моделях может стать цвет: в моде оттенки шоколадного, бордо, графита и карамели. Тонкая, мягкая кожа, минимум декора и чистые линии делают такие перчатки универсальными и визуально "дорогими". Именно эти модели возглавляют тренды женских перчаток 2026.
Длинные перчатки — элегантность с ноткой ретро
Высокие перчатки до локтя снова на подиумах и в повседневных образах инфлюенсеров. Длинные перчатки идеально сочетаются с пальто с коротким рукавом, кейпами или трикотажными платьями. Андре Тан называет их настоящим произведением искусства: они добавляют женственности, драматизма и легкого винтажного настроения.
Митенки — практичный выбор для насыщенной жизни
Для активного ритма жизни дизайнер советует обратить внимание на женские митенки и перчатки без пальцев. Они удобны для водителей, для тех, кто много двигается или часто пользуется гаджетами. Перчатки с вырезом сочетают в себе практичность и стиль, оставаясь в топе зимних аксессуаров.
Акцент на деталях: текстурные модели
Особое внимание Андре Тан уделяет текстурным зимним перчаткам. Перфорация, ремешки, молнии, декоративные вставки — именно эти мелкие элементы делают аксессуар особенным. Такие кожаные перчатки с ремешками или декоративными деталями могут стать главным акцентом даже в самом сдержанном образе.
Как выбрать зимние перчатки - советы Андре Тана:
Вас может заинтересовать:
- Выглядеть стильно и экономить: как одеваться в стиле Frugal Chic
- Как не превратить Новый год в фиаско: ошибки праздничного макияжа, которые добавляют возраст
- Люкс без вкуса: что портит образ даже с дорогими брендами
О персоне: Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред