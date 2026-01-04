Без этого аксессуара не обойтись в холода: как выбрать перчатки на зиму

Дизайнер Андре Тан поделился, какие перчатки в тренде этой зимой.

Зимние перчатки 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андре Тан, pinterest.com, hrtromanof

Перчатки — незаменимый аксессуар в холодное время года. Они не только защищают от мороза, но и добавляют образу стиля, статусности и завершенности. Главред расскажет, какие модные перчатки зимы 2026 стоит добавить в гардероб, чтобы выглядеть элегантно и современно.

Дизайнер Андре Тан уверен, что для зимы можно выбрать как элегантные, так и акцентные модели. Среди аксессуаров, которые стали трендом зимы 2026, он отметил:

классические перчатки;

перчатки до локтя;

митенки;

декорированные перчатки.

Классика вне времени: кожаные перчатки

Кожаные перчатки — аксессуар вне времени, который ежегодно возвращается в тренды. Андре Тан сравнивает их с маленьким черным платьем: всегда актуальны и уместны. Акцентом в сдержанных моделях может стать цвет: в моде оттенки шоколадного, бордо, графита и карамели. Тонкая, мягкая кожа, минимум декора и чистые линии делают такие перчатки универсальными и визуально "дорогими". Именно эти модели возглавляют тренды женских перчаток 2026.

Классические перчатки / фото: pinterest.com, burnsalana1

Длинные перчатки — элегантность с ноткой ретро

Высокие перчатки до локтя снова на подиумах и в повседневных образах инфлюенсеров. Длинные перчатки идеально сочетаются с пальто с коротким рукавом, кейпами или трикотажными платьями. Андре Тан называет их настоящим произведением искусства: они добавляют женственности, драматизма и легкого винтажного настроения.

Длинные перчатки ретро / фото: pinterest.com, jaseokoh

Митенки — практичный выбор для насыщенной жизни

Для активного ритма жизни дизайнер советует обратить внимание на женские митенки и перчатки без пальцев. Они удобны для водителей, для тех, кто много двигается или часто пользуется гаджетами. Перчатки с вырезом сочетают в себе практичность и стиль, оставаясь в топе зимних аксессуаров.

Митенки - перчатки для водителей / фото: pinterest.com, silviagtrevino

Акцент на деталях: текстурные модели

Особое внимание Андре Тан уделяет текстурным зимним перчаткам. Перфорация, ремешки, молнии, декоративные вставки — именно эти мелкие элементы делают аксессуар особенным. Такие кожаные перчатки с ремешками или декоративными деталями могут стать главным акцентом даже в самом сдержанном образе.

Перчатки с молнией / фото: pinterest.com, tinanosaa

Как выбрать зимние перчатки - советы Андре Тана:

О персоне: Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

