Базовый гардероб на зиму: какие свитера добавят образу модную изюминку

Дизайнер Андре Тан рассказал о трендовых свитерах, которые украсят любую модницу.

Какой свитер выбрать на зиму / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, plumeocreations, memorieshaa

Вы узнаете:

Какие свитера будут в моде в 2026 году

С чем сочетать трендовые свитера

Зимой свитер становится ключевым элементом образа - именно он отвечает за тепло и комфорт в повседневных луках. Главред расскажет, какие свитера в моде этой зимой и как превратить привычную вещь в изюминку зимнего гардероба.

Украинский дизайнер Андре Тан в своих советах по стилю на зиму выделяет четыре ключевых тренда, которые будут определять женские свитера на зиму 2026:

пушистые свитера

принт аргайл

необычный крой

красный цвет

Пушистые свитера - главный хит сезона

Пушистые свитера с длинным ворсом - безоговорочный тренд холодного сезона. По словам дизайнера, именно такие модели добавляют образу мягкости и фактурности. Пушистый свитер прекрасно сочетается с джинсами, брюками или юбками, создавая непринужденный, но продуманный аутфит.

Пушистый свитер / фото: pinterest.com, shopnoorstore

Принт аргайл - возвращение элегантной классики

Свитер в ромбы - это классика, которая в этом сезоне выглядит особенно актуально. Такие принтованные свитера легко комбинируются с джинсами, классическими брюками или мини-юбками. Свитер аргайл с мини - стильный вариант для городских зимних образов, который сочетает ретронастроение и современную подачу.

Свитер с принтом аргайл / фото: pinterest.com, hraichaau

Необычный крой - дизайнерский акцент

Отдельное внимание дизайнер советует обратить на свитера с необычными рукавами и асимметрией - это способ сделать образ интересным без сложных стилизаций. Дизайнерские свитера с нестандартным кроем выглядят как самостоятельный акцент и не требуют дополнительных украшений.

"Это не просто обычный прямой свитер, а вариант с каким-то таким необычным рукавом или дополнительным элементом", - объясняет Андре Тан.

Свитер с необычным кроем / фото: pinterest.com, ionescum

Красный свитер - must-have зимы

Красный свитер - еще один безусловный фаворит сезона. Красный свитер тренда 2026 может быть как в темно-красном оттенке, так и в ярком тоне Red Valentino. Такой элемент гардероба мгновенно освежает образ и придает ему энергии.

"Да, без этого свитера ты не имеешь права выходить из дома этой зимой", - отмечает дизайнер.

Красный свитер / фото: pinterest.com, touchbyme

Топ свитеров на зиму - видео:

О персоне: Андре Тан Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins college of Art в Великобритании, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.

