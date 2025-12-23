Базовый гардероб на зиму: какие свитера добавят образу модную изюминку

Вы узнаете:
- Какие свитера будут в моде в 2026 году
- С чем сочетать трендовые свитера
Зимой свитер становится ключевым элементом образа - именно он отвечает за тепло и комфорт в повседневных луках. Главред расскажет, какие свитера в моде этой зимой и как превратить привычную вещь в изюминку зимнего гардероба.
Украинский дизайнер Андре Тан в своих советах по стилю на зиму выделяет четыре ключевых тренда, которые будут определять женские свитера на зиму 2026:
- пушистые свитера
- принт аргайл
- необычный крой
- красный цвет
Пушистые свитера - главный хит сезона
Пушистые свитера с длинным ворсом - безоговорочный тренд холодного сезона. По словам дизайнера, именно такие модели добавляют образу мягкости и фактурности. Пушистый свитер прекрасно сочетается с джинсами, брюками или юбками, создавая непринужденный, но продуманный аутфит.
Принт аргайл - возвращение элегантной классики
Свитер в ромбы - это классика, которая в этом сезоне выглядит особенно актуально. Такие принтованные свитера легко комбинируются с джинсами, классическими брюками или мини-юбками. Свитер аргайл с мини - стильный вариант для городских зимних образов, который сочетает ретронастроение и современную подачу.
Необычный крой - дизайнерский акцент
Отдельное внимание дизайнер советует обратить на свитера с необычными рукавами и асимметрией - это способ сделать образ интересным без сложных стилизаций. Дизайнерские свитера с нестандартным кроем выглядят как самостоятельный акцент и не требуют дополнительных украшений.
"Это не просто обычный прямой свитер, а вариант с каким-то таким необычным рукавом или дополнительным элементом", - объясняет Андре Тан.
Красный свитер - must-have зимы
Красный свитер - еще один безусловный фаворит сезона. Красный свитер тренда 2026 может быть как в темно-красном оттенке, так и в ярком тоне Red Valentino. Такой элемент гардероба мгновенно освежает образ и придает ему энергии.
"Да, без этого свитера ты не имеешь права выходить из дома этой зимой", - отмечает дизайнер.
Топ свитеров на зиму - видео:
О персоне: Андре Тан
Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins college of Art в Великобритании, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.
