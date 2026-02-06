Ленивый ужин на семью из полкилограмма фарша: рецепт проще простого

Пельмени — любимое блюдо многих. Однако, чтобы приготовить их дома по классическому рецепту, нужно потратить немало времени на лепку. Но если пельмени хочется, а времени на приготовление мало, можно воспользоваться крутым ленивым рецептом.
Главред узнал , что им в TikTok поделилась украинская блогерша Татьяна.
Ленивые пельмени - рецепт
Ингредиенты:
- Яйца 2 шт.
- Соль 0,5 ч. л.
- Вода 150 мл
- Мука 400 г
Для начинки:
- Фарш 500 г
- Лук 1 шт.
- Специи
Замешиваем тесто, тонко раскатываем и нарезаем на тонкие полоски. Для начинки смешиваем фарш, натертый лук и специи. Выкладываем ее посередине полосок из теста.
Скрепляем края теста так, чтобы образовались колбаски, и нарезаем их на маленькие квадратики. Варим в подсоленной воде.
Приятного аппетита!
Смотрите видео о том, как приготовить ленивые пельмени:
@tetyana.pr Ленивые пельмени? Тесто: Яйца - 2 шт Соль - 0,5 ч.л Вода - 150 мл Мука - 400 г Начинка: Фарш - 500 г Натертый лук - 1 шт Специи Тесто нужно раскатать достаточно тонко, нарезать на полоски, выложить фарш, завернуть и нарезать на маленькие подушечки - примерно 1,5 см. #пельмени#быстрыерецепты#лайфхаки♬ оригинальная аудиозапись - tetyana.pr ??
Вас может заинтересовать:
- Запеченный картофель будет еще более хрустящим: секретный ингредиент для идеального блюда
- Приготовить ужин за 5 минут реально: рецепт шикарного сытного блюда
- Гора популярного печенья из детства за 20 минут: понадобится 4 продукта
Об источнике: tetyana.pr
tetyana.pr - TikTok-страница украинской блогерши Татьяны, которая публикует видео с простыми рецептами вкусных блюд и кулинарными лайфхаками. Видео автора набирают миллионы просмотров.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред