Ленивый ужин на семью из полкилограмма фарша: рецепт проще простого

Ленивый рецепт блюда, которое любят все.

https://glavred.info/recipes/lenivyy-uzhin-na-semyu-iz-polkilogramma-farsha-recept-proshche-prostogo-10738631.html Ссылка скопирована

Лучший рецепт ленивых пельменей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Пельмени — любимое блюдо многих. Однако, чтобы приготовить их дома по классическому рецепту, нужно потратить немало времени на лепку. Но если пельмени хочется, а времени на приготовление мало, можно воспользоваться крутым ленивым рецептом.

Главред узнал , что им в TikTok поделилась украинская блогерша Татьяна.

Ленивые пельмени - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Яйца 2 шт.

Соль 0,5 ч. л.

Вода 150 мл

Мука 400 г

Для начинки:

Фарш 500 г

Лук 1 шт.

Специи

Замешиваем тесто, тонко раскатываем и нарезаем на тонкие полоски. Для начинки смешиваем фарш, натертый лук и специи. Выкладываем ее посередине полосок из теста.

Скрепляем края теста так, чтобы образовались колбаски, и нарезаем их на маленькие квадратики. Варим в подсоленной воде.

Приятного аппетита!

Смотрите видео о том, как приготовить ленивые пельмени:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: tetyana.pr tetyana.pr - TikTok-страница украинской блогерши Татьяны, которая публикует видео с простыми рецептами вкусных блюд и кулинарными лайфхаками. Видео автора набирают миллионы просмотров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред