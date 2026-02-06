Укр
Киев якобы хочет гарантий ненападения на один город: росСМИ узнали детали переговоров в ОАЭ

Анна Ярославская
6 февраля 2026, 09:22
Российские медиа пишут, что в ОАЭ обсуждались гарантии для Одессы. Украинская сторона не комментировала эту информацию.
Мирные переговоры в Абу-Даби
В РФ заявили, что Украина требует гарантий безопасности для Одессы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/umerov_rustem

Кратко:

  • В Абу-Даби Украина якобы потребовала гарантий безопасности для Одессы
  • По данным росСМИ, этот вопрос является критически важным
  • Официального подтверждения со стороны Украины на данный момент нет

Во время трехсторонних переговоров, проходивших между Украиной, Россией и США в Абу-Даби, Киев якобы заявлял о необходимости гарантий безопасности для Одессы. Об этом сообщило российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на неназванный источник, знакомый с переговорами в ОАЭ.

"Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках выработки мирного документа", — пишет росСМИ.

Собеседник также добавил, что этот вопрос является очень важным для украинской стороны. Речь идет о том, что российская армия не будет нападать на город.

"Для Киева это критически важный аспект. Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи", — пояснил источник.

Украинская сторона на момент публикации не комментировала эту информацию, которую распространило российское медиа.

Мирные переговоры в Абу-Даби

Как писал Главред, 4-5 февраля делегации США, Украины и России провели в Абу-Даби вторые трехсторонние переговоры, направленные на продвижение инициатив по прекращению войны в Украине. Глава украинской делегации на переговорах, секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что обсуждения были конструктивными и сосредоточены на поиске путей для создания условий длительного мира.

Руководитель ОП Кирилл Буданов также заявил, что переговоры были "конструктивными". При этом он решил не раскрывать других деталей относительно достигнутых результатов.

По данным The New York Times, переговоры в Абу-Даби длились всего три часа. Несмотря на дипломатические усилия администрации президента Дональда Трампа, едва ли не единственным результатом переговоров стал обмен военнопленными между сторонами. Однако основные спорные вопросы в мирном соглашении остаются нерешенными.

Тем временем бывший спецпредставитель США по вопросам Украины и России генерал Кит Келлог считает, чтр Россия не достигла своих целей в Украине. По его мнению, Кремль достиг стадии, когда ищет "наилучший из возможных способов" выхода из войны.

Зачем РФ усиливает атаки на Одессу

Издание The Wall Street Journal выяснило, для чего россияне терроризируют с воздуха именно Одесскую область Украины.

Аналитики убеждены, что усиление российских атак на область означает лишь одно - РФ ищет способы ухудшить экономическую ситуацию в Украине. Дело в том, что около 90% сельскохозяйственной продукции Украины экспортируется морем.

В частности шесть портов в Одесской области обработали около 76 миллионов тонн грузов за 11 месяцев 2025 года.

Директор Украинского центра транспортных стратегий Сергей Вовк предупредил, что в случае нарушения экспорта украинского зерна из-за российских атак покупатели могут искать более стабильные поставки в других местах, что потенциально может привести к снижению цен на внутреннем рынке и уменьшению средств у фермеров на удобрения и топливо.

Об источнике: ТАСС

ТАСС (Телеграфное агентство Советского Союза) — крупнейшее государственное информационное агентство страны-агрессора России, полностью подконтрольное Кремлю.

Было основано в 1904 году (под разными названиями). Полное название: Информационное агентство России ТАСС.

Штаб-квартира находится в Москве.

ТАСС является ключевым рупором официальной позиции Кремля. Агентство распространяет официальные заявления российских властей; формирует государственную информационную повестку; активно участвует в информационной войне против Украины и Запада; систематически публикует пропагандистские материалы и дезинформацию.

ТАСС включено в санкционные списки ЕС, США, Великобритании, Канады, Украины и ряда других стран.

Агентство рассматривается как инструмент государственной пропаганды РФ. Его материалы не считаются независимым источником информации.

Независимые международные организации и медиаэксперты отмечают систематическое искажение фактов; подачу информации исключительно в интересах Кремля; манипулятивные формулировки и пропагандистские нарративы; распространение фейков и неподтвержденных данных, особенно по теме войны в Украине.

