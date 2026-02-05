Рассада не будет расти: какую землю категорически нельзя использовать

Эксперт объяснил, какие типы почвы вредят корням молодых растений и замедляют их рост.

Почему рассада погибает даже при правильном уходе

Многие начинающие садоводы сталкиваются с проблемой гибели рассады даже при правильном уходе и качественных семенах. В большинстве случаев (до 90%) причина кроется в неподходящей почве.

Специалист канала "Домашний урожай" рассказал, какие типы почвы категорически не подходят для выращивания молодых растений.

Земля прямо с огорода

"Рассада не имеет иммунитета к миллионам бактерий, грибков и личинок вредителей, обитающих в огородной почве", — объясняет эксперт.

В такой земле часто присутствуют семена сорняков, которые забирают свет и воду, а чернозем быстро уплотняется, задыхая корни.

Дешевый "универсальный" грунт

Яркая упаковка не гарантирует безопасности для растений. Многие производители используют верховой торф с высокой кислотностью (pH 2,5–3,5), который блокирует питательные вещества. Кроме того, такая почва становится гидрофобной: после пересыхания она перестает впитывать воду.

Незрелый компост

Незрелый компост во время разложения выделяет тепло и расходует азот, что приводит к азотному голоданию рассады. Эксперт добавляет, что без надлежащей термической обработки (60–70 °C) в нем могут выживать споры фитофтороза и фузариоза.

Свежие опилки и строительный песок

Свежие опилки забирают азот из почвы, а строительный песок содержит слишком много глины, из-за чего земля цементируется, в отличие от крупного речного песка.

Мусор и посторонние запахи

Качественный субстрат должен пахнуть лесом или перепревшими листьями. Неприятные запахи (аммиак, гниль, плесень) свидетельствуют о токсичности почвы, а наличие веток, камешков или пластика — о низкой культуре производства.

Рекомендации эксперта

Идеальная почва для рассады должна быть легкой, рыхлой, стерильной и иметь нейтральную кислотность (pH 6–7).

"Лучше приобрести один качественный пакет от проверенного бренда, чем потерять весь сезон из-за "почвы-убийцы", – советует специалист.

Подробнее о правильном подборе почвы для рассады смотрите в видео на канале "Домашний урожай".

Об источнике: YouTube канал "Домашний урожай" Канал "Домашний Урожай" на YouTube посвящен садоводству, огородничеству и советам для щедрого урожая дома или на даче. Акцент делается на подзимний посев, полив и избегание ошибок. Видео раскрывают методы для плодородной почвы, натуральные подкормки и защиту от болезней.

