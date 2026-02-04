Всего одна ложка — и листья зазеленеют: как приготовить эффективную подкормку

Вы узнаете:
- Почему вянут и желтеют комнатные растения
- Чем полезен крахмал для цветов
- Как приготовить домашнее удобрение из трех ингредиентов
Многие комнатные растения — в том числе фиалки, герань, денежное дерево — часто чахнут и вянут, а их листья желтеют и скручиваются. Все это происходит из-за недостатка питания. Решением может стать домашняя подкормка из натуральных ингредиентов. Как приготовить удобрение для цветов в домашних условиях, рассказали на Youtube-канале Сад, огород ПРО.
Как утверждает автор, эта подкормка способствует яркому и пышному цветению.
"Всего одна чайная ложка и любой домашний цветок, даже чахлый и вялый, сразу же начинает пышно и ярко цвести, пропадает желтизна с листочков, наращивается яркая и пышная зеленая масса. Листья становятся яркими и плотными насыщенного зеленого цвета. Также появляется много новых побегов, и растение начинает ярко и пышно цвести", - рассказали на канале.
Чем подкормить комнатные цветы для пышного цветения
Готовится подкормка из натуральных ингредиентов, которые есть практически у каждого дома.
Для начала вам понадобится небольшая емкость на 250-300 мл, а также вода. Желательно брать отстоявшуюся несколько дней воду.
Первый ингредиент, который нужно добавить, это одна чайна ложка крахмала. Подойдет как кукурузный, так и картофельный. Крахмал нужно тщательно размешать, чтобы не было комочков.
Крахмал содержит в себе большое количество полезных и микро и макро элементов, а также минералов и витаминов, благодаря которым листья становятся плотными и зелёными. Также наращивается и корневая система растений, в результате они растут лучше.
"Подкормка на основе крахмала сделает из пожелтевших растений очень зеленые, крепкие, красивые", - рассказала цветовод.
Второй ингредиент в этой домашней подкормке - одна чайная ложка дрожжей. Они содержит в себе большое количество полезных микро и макроэлементов для того, чтобы пропала желтизна листьев и появились новые побеги.
Третий ингредиент - половина чайной ложки сахара.
Раствор нужно тщательно перемешать и настоять примерно два часа в тёплом месте - желательно, не на подоконнике, а, например, поближе к плите, чтобы было не горячо. Это необходимо для активации дрожжей.
Эта подкормка вносится во влажную почву сразу после полива. Достаточно одной чайной ложки под корень раз в две недели. Уже через пару дней вы заметите, как ваши домашние растения ярко и пышно зацветут и начнут активно расти.
В целом, эта подкормка - натуральное, эффективное и экономичное средство, которое превосходит по своим качествам покупные удобрения.
