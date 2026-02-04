Укр
  Сад и огород

Всего одна ложка — и листья зазеленеют: как приготовить эффективную подкормку

Анна Ярославская
4 февраля 2026, 10:41
41
Эта подкормка улучшит состояние любых домашних цветов, включая фиалки, пеларгонию и даже денежное дерево.
Пожелтели листья у цветов
Пожелтели листья у цветов - что делать / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Почему вянут и желтеют комнатные растения
  • Чем полезен крахмал для цветов
  • Как приготовить домашнее удобрение из трех ингредиентов

Многие комнатные растения — в том числе фиалки, герань, денежное дерево — часто чахнут и вянут, а их листья желтеют и скручиваются. Все это происходит из-за недостатка питания. Решением может стать домашняя подкормка из натуральных ингредиентов. Как приготовить удобрение для цветов в домашних условиях, рассказали на Youtube-канале Сад, огород ПРО.

Как утверждает автор, эта подкормка способствует яркому и пышному цветению.

видео дня

"Всего одна чайная ложка и любой домашний цветок, даже чахлый и вялый, сразу же начинает пышно и ярко цвести, пропадает желтизна с листочков, наращивается яркая и пышная зеленая масса. Листья становятся яркими и плотными насыщенного зеленого цвета. Также появляется много новых побегов, и растение начинает ярко и пышно цвести", - рассказали на канале.

Чем подкормить комнатные цветы для пышного цветения

Готовится подкормка из натуральных ингредиентов, которые есть практически у каждого дома.

Для начала вам понадобится небольшая емкость на 250-300 мл, а также вода. Желательно брать отстоявшуюся несколько дней воду.

Первый ингредиент, который нужно добавить, это одна чайна ложка крахмала. Подойдет как кукурузный, так и картофельный. Крахмал нужно тщательно размешать, чтобы не было комочков.

Крахмал содержит в себе большое количество полезных и микро и макро элементов, а также минералов и витаминов, благодаря которым листья становятся плотными и зелёными. Также наращивается и корневая система растений, в результате они растут лучше.

"Подкормка на основе крахмала сделает из пожелтевших растений очень зеленые, крепкие, красивые", - рассказала цветовод.

Листья вянут и желтеют из-за недостатка питания
Листья вянут и желтеют из-за недостатка питания / скриншот

Второй ингредиент в этой домашней подкормке - одна чайная ложка дрожжей. Они содержит в себе большое количество полезных микро и макроэлементов для того, чтобы пропала желтизна листьев и появились новые побеги.

Третий ингредиент - половина чайной ложки сахара.

Раствор нужно тщательно перемешать и настоять примерно два часа в тёплом месте - желательно, не на подоконнике, а, например, поближе к плите, чтобы было не горячо. Это необходимо для активации дрожжей.

Эта подкормка вносится во влажную почву сразу после полива. Достаточно одной чайной ложки под корень раз в две недели. Уже через пару дней вы заметите, как ваши домашние растения ярко и пышно зацветут и начнут активно расти.

В целом, эта подкормка - натуральное, эффективное и экономичное средство, которое превосходит по своим качествам покупные удобрения.

Смотрите видео - Как приготовить удобрение для герани, фиалки, денежного дерева в домашних условиях:

Ранее Главред писал о копеечном аптечном средстве для декабриста. Оно вытеснит все покупные стимуляторы роста и цветения.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

удобрения комнатные растения
