Как "вырастить" богатство: приметы и суеверия о денежном дереве

Толстянка приносит удачу и процветание. Но можно ли держать денежное дерево в доме и какие другие суеверия с ним связаны?

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Легенда о денежном дереве гласит, что это растение приносит богатство / Коллаж: Главред, фото: pixabay, depositphotos.com

Деньги, возможно, не растут на деревьях, но вы можете вырастить свое собственное денежное дерево. И не исключено, что оно принесет удачу, ведь крассуле приписывают множество магических свойств.

Кстати, если вы не знаете, как правильно прищипывать денежное дерево, читайте материал: От формы толстянки зависит уровень дохода: как правильно формировать крону у денежного дерева.

Денежное дерево - приметы и суеверия для дома

Интересный факт №1. Считается, что денежные деревья приносят удачу и процветание, поэтому эти растения часто дарят на новоселье или ставят в офисе.

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Согласно легенде, человек молился о том, чтобы его финансовое положение улучшилось, а затем он действительно разбогател, вырастив несколько деревьев из одного, которое нашел на своем поле. Он приписал в заслугу дереву свое новоприобретенное богатство и дал ему свое имя.

Еще одна легенда о денежном дереве пришла из Китая. Там считалось, что когда-то действительно существовало дерево с монетами вместо листочков. Стоило его потрясти - и сразу оказываешься под самым настоящим денежным дождем.

Интересный факт №2. Денежные деревья могут вырасти намного выше, чем можно себе представить. На открытом воздухе крассула достигает девяти метров в высоту.

Интересный факт №3. Каждое денежное дерево на самом деле представляет собой четыре-пять отдельных деревьев, стволы которых переплетены вместе.

Интересный факт №4. У большинства денежных деревьев по пять или шесть листочков на каждом стебле, но иногда можно встретить дерево с семью листьями. Если вы обнаружили на своей крассуле семь листочков, стоит купить лотерейный билет, ведь такое денежное дерево приносит дополнительную удачу.

Интересный факт №5. Толстянке нужно часто менять горшки. Каждый раз вазон должен быть большего размера, чтобы растение не увядало, потому что в таком случае, "завянут" и ваши финансы. К слову, горшок советуют покупать дорогой и красного цвета.

Интересный факт №6. Если у крассулы опадают листья — стоит ждать больших денежных расходов.

Что делать, если упало денежное дерево

Согласно приметам, если толстянка упала вместе с горшком и он остался целым, то это хорошая примета, которая предрекает успехи в финансовой сфере.

Если горшок разбился, стоит опасаться завистников.

Если дерево сломалось — ваше денежное положение может значительно ухудшиться.

Самую большую удачу сулит цветение денежного дерева. Это будет означат, что в жизни его владельца наступил счастливый период. В это время стоит обратить внимание на принятие важных решений, заключение сделок и тому подобное.

Можно ли принимать в подарок денежное дерево

Толстянку очень часто преподносят в дар. Если вы получили такой подарок, стоит присмотреться к растению.

Большая и пышная крассула будет способствовать удаче, маленькая — предвещает медленный, но стабильный финансовый рост.

Если же толстянка болеет, это значит, что рядом с вами находятся завистники или недоброжелатели. Впрочем, если вы поможете растению выздороветь, то получите прибыль.

Можно ли выбрасывать денежное дерево

Когда растение долго у вас жило, то впитало в себя положительную энергию, а значит его нельзя просто отправить в мусорку.

Как же правильно выбросить денежное дерево? Если приходится избавляться от толстянки, то лучше вернуть ее природе, а именно - высадить в открытый грунт.

Если толстянка, которая росла у вас долгое время зачахла, то ждите ухудшения материального положения.

Единственный вариант, при котором можно смело выбросить крассулу, это тот случай, когда растение живет у вас недолго, но по каким-то причинам не выжило.

Можно ли держать денежное дерево в доме

Многие биологи говорят, что денежное дерево не стоит держать дома, поскольку в его листьях содержится мышьяк. Хотя количество яда небольшое, но рисковать все же не стоит, если в семье есть дети и животные.

Категорически запрещено есть толстянку, ведь такое "лакомство" вызывает сильное отравление и аллергию, а иногда - потерю сознания и сбой в работе сердца.

Сколько денежных деревьев можно иметь в доме

На самом деле не существует каких-либо ограничений на количество денежных растений, которые можно держать дома.

Главное условие - у них должно быть достаточно места, света и ухода.

Рекомендуется иметь по крайней мере одну толстянку в каждой комнате, чтобы она могла очищать воздух и приносить удачу.

Можно ли держать денежное дерево в спальне

Если семья хочет привлечь деньги в дом, лучше всего установить крассулу в спальне. Обычно именно в этой комнате хранятся деньги и ценные вещи семьи, поэтому денежное дерево будет насыщаться этой энергетикой и приумножать её в разы.

В целом, толстянку можно размещать в любом помещении в юго-восточной части дома, кроме ванной комнаты - повышенная влажность убьет растение.

Ранее Главред писал, как правильно посадить денежное дерево, чтобы в доме водились деньги.

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