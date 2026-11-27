Вместо того чтобы отапливать всю квартиру, жители страны согреваются за столами с подогревом, грелками, горячей едой и ваннами.

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Почему в японских домах зимой холодно / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Чем японцы греются вместо отопления

Какие горячие блюда продают в обычных магазинах

Что такое осодзи и почему его устраивают в декабре

В большинстве регионов Японии центрального отопления нет: оно распространено преимущественно на Хоккайдо, где климат значительно суровее. В других префектурах обогреватели обычно включают только в тех комнатах, где находятся люди. Поэтому японцы выработали ряд бытовых привычек, которые помогают пережить зиму без постоянного обогрева всего жилья, сообщает Furansu Japon.

Причина кроется в архитектуре. Традиционное японское жилье проектировалось в первую очередь с учетом жаркого и влажного лета, поэтому дома хорошо проветриваются, но плохо сохраняют тепло. Иностранцы, приезжающие в страну зимой, часто удивляются, что в помещении бывает необычно холодно даже тогда, когда на улице нет сильных морозов.

Главным средством обогрева дома остаётся котацу. Это низкий стол, под столешницей которого встроен нагревательный элемент, а тепло удерживает плотное одеяло. За ним обедают, работают и отдыхают, а некоторые под одеялом даже засыпают.

Чтобы согреть кровать, японцы до сих пор пользуются ютанпо, то есть металлическими или пластиковыми грелками с горячей водой в тканевых чехлах. Они сохраняют тепло до утра и почти не требуют электроэнергии, поэтому вновь становятся популярными. В продаже есть и современные электрические модели, которые можно перезаряжать.

Дома многие носят традиционные стеганые хлопковые куртки дотеро и хантен. На улицу обычно надевают тонкое термобелье, которое стало особенно популярным в начале 2000-х. В магазинах и аптеках также продают кайро: это одноразовые пакетики, в которых после вскрытия железный порошок вступает в реакцию с кислородом и в течение нескольких часов выделяет тепло. Помимо грелок для рук, есть версии для обуви и модели, которые крепятся к одежде.

Горячие напитки из автоматов и ужин на столе

Осенью в торговых автоматах рядом с холодными напитками появляются подогретые, отмеченные красной маркировкой. По дороге на работу японцы покупают горячий кофе, чай с молоком, шоколад или даже суп. Банку часто сначала держат в руках или в кармане как грелку, а уже потом пьют.

В холодные месяцы семьи часто собираются за набе - блюдом, которое готовят прямо во время ужина. Посреди стола ставят сосуд с бульоном и постепенно добавляют грибы, овощи, мясо или морепродукты. Когда основные ингредиенты съедены, в остатках бульона варят рис или лапшу.

Зимой у касс обычных магазинов появляются емкости с оден, ингредиенты которого долго томятся в бульоне. Покупатели сами выбирают, что положить в порцию: яйца, тофу, рыбные котлеты или белую редьку. Больше всего любят именно редьку, потому что она хорошо пропитывается бульоном.

Еще одна примета сезона - фургоны с печеным бататом, которые проезжают по жилым кварталам и оповещают о себе узнаваемой мелодией. Сладкий картофель медленно запекают на раскалённых камнях и продают, завернутым в бумагу, поэтому некоторое время он согревает руки.

Кроме того, японцы заботятся о защите от сезонных болезней. Медицинские маски помогают согревать вдыхаемый воздух, а по возвращении с улицы принято полоскать горло. Эту процедуру называют "угай", и детей приучают к ней с раннего детства. Из-за сухого зимнего воздуха в спальнях часто ставят увлажнители.

Как согреться в квартире без отопления / Инфографика: Главред

Юзу в ванне и онсэны под снегом

В день зимнего солнцестояния, 21 или 22 декабря, японцы кладут в горячую ванну целые плоды цитрусового юзу. По народному поверью, такая ванна защищает от простуды в течение холодного сезона. Эту традицию соблюдают и дома, и в общественных банях.

Холод не мешает ходить в онсэны - купальни с водой из природных горячих источников. Наоборот, любоваться заснеженными пейзажами из воды температурой свыше 40 градусов считается отдельной зимней традицией. Дома тоже придают большое значение вечернему купанию: сначала моются под душем, затем погружаются в горячую ванну, и многие сразу после этого ложатся спать, чтобы дольше не терять тепло.

Конец декабря в Японии отведён для осодзи - большой предновогодней уборки. До конца года нужно вымыть окна, убрать на кухне и разобрать шкафы, причём не только дома, но и в офисах. Этот обычай происходит от древней традиции очищать дома и храмы перед приходом божества нового года.

Смотрите видео о Японии, которую вы не знали:

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