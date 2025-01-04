В Японии заявили, что нельзя протирать сиденья унитаза туалетной бумагой / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

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В чем причина такого заявления

Как туалетная бумага влияет на пластик

В Японии люди начали жаловаться на царапины на сиденьях унитазов. В компании Toto выпустили необычную инструкцию для потребителей.

Дело в том, что социальных сетях появилась серия сообщений, в которых потребители жаловались на то, что недавно унитазы-биде производства Toto быстро покрываются царапинами и обесцвечиваются на пластиковых сиденьях, пишет upi.com.

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Представитель компании объяснил, что сиденья изготавливаются из пластиковой смолы не просто так.

"Мы используем эту смолу, учитывая ее устойчивость к моющим средствам и возможность формовки сложных форм", - сказал представитель компании.

Он объяснил, что постоянное протирание сидений туалетной бумагой приводит к появлению крошечных царапин, которые со временем расширяются и задерживают грязь, что приводит к изменению цвета.

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Компания призвала покупателей не использовать туалетную бумагу для протирания сидений, рекомендовав вместо этого использовать мягкую влажную одежду с разведенным кухонным моющим средством.

Представитель Toto сказал, что компания изучает альтернативы пластиковой смоле, которая может быть более устойчивой к царапинам, но "на данный момент нет планов по замене материала".

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