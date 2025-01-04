В Японии заявили, что нельзя протирать сиденья унитаза туалетной бумагой

Вы узнаете:
- В чем причина такого заявления
- Как туалетная бумага влияет на пластик
В Японии люди начали жаловаться на царапины на сиденьях унитазов. В компании Toto выпустили необычную инструкцию для потребителей.
Дело в том, что социальных сетях появилась серия сообщений, в которых потребители жаловались на то, что недавно унитазы-биде производства Toto быстро покрываются царапинами и обесцвечиваются на пластиковых сиденьях, пишет upi.com.
Представитель компании объяснил, что сиденья изготавливаются из пластиковой смолы не просто так.
"Мы используем эту смолу, учитывая ее устойчивость к моющим средствам и возможность формовки сложных форм", - сказал представитель компании.
Он объяснил, что постоянное протирание сидений туалетной бумагой приводит к появлению крошечных царапин, которые со временем расширяются и задерживают грязь, что приводит к изменению цвета.
Компания призвала покупателей не использовать туалетную бумагу для протирания сидений, рекомендовав вместо этого использовать мягкую влажную одежду с разведенным кухонным моющим средством.
Представитель Toto сказал, что компания изучает альтернативы пластиковой смоле, которая может быть более устойчивой к царапинам, но "на данный момент нет планов по замене материала".
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