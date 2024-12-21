Пятна исчезнут за 3 минуты: эксперт рассказала, как избавиться от налета на унитазе

Регулярная уборка помогает предотвратить появление стойких пятен. Однако, если очистку откладывали, понадобятся определенные советы.

https://glavred.info/lifehack/pyatna-ischeznut-za-3-minuty-ekspert-rasskazala-kak-izbavitsya-ot-naleta-na-unitaze-10624085.html Ссылка скопирована

Как отмыть стойкие пятна на сиденье унитаза / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Как снять сиденье унитаза

Чем отмыть стойкие пятна на разных видах унитазов

Пятна на сиденьях унитазов - это довольно распространенная проблема, которая может появляться по разным причинам. Самыми распространенными являются накопление продуктов жизнедеятельности, автозагар, отмершие частицы кожи, а также накопление минеральных веществ или влияние абразивных чистящих средств.

В то же время пятна могут иметь различные оттенки, от оранжевых и желтых до коричневых или даже зеленых. Каждый цвет может указывать на природу проблемы, вызвавшей загрязнение.

видео дня

Главред узнал несколько советов о том, как быстро отмыть стойкие пятна на унитазе.

Регулярная уборка помогает предотвратить появление стойких пятен. Однако для тех, кто долго игнорировал эту задачу, процесс очистки может быть более сложным.

Эксперт по уборке ванных комнат Нэнси Эмери советует сначала снять сиденье унитаза для тщательной чистки, пишет Daily Express. Большинство современных унитазов имеют кнопки для быстрого снятия сиденья, что значительно облегчает доступ к труднодоступным местам. Для более старых моделей придется воспользоваться отверткой, чтобы открутить винты и снять сиденье.

Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Для борьбы с пятнами Нэнси рекомендует использовать смесь пищевой соды и белого уксуса. Смешайте эти ингредиенты до консистенции пасты и нанесите ее на пятна. Оставьте на несколько минут, а затем протрите салфеткой из микрофибры.

"Если вы оставите смесь на три минуты, а затем протрете салфеткой из микрофибры, пятна должны исчезнуть. Для более глубоких или старых пятен возможно, понадобится повторить процесс", - отметила она.

Также важно отметить, что для деревянных сидений унитазов не следует использовать уксусные растворы из-за высокой кислотности, которая может повредить покрытие. Для таких сидений лучше использовать теплую воду с мылом и неабразивную ткань.

Читайте также:

Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред