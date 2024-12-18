Зачем бросать фольгу в бачок унитаза: ответ удивит многих

Каждая хозяйка стремится к тому, чтобы в туалетной комнате была чистота и свежий запах. Для этого нужно регулярно следить за гигиеной унитаза и воздухом в туалете. Некоторые изобретают свои лайфхаки, чтобы показать нам для чего в бачок унитаза надо класть шарики из фольги.
Автор YouTube-канала Советы для дома рассказала, как поддерживать свежесть в туалетной комнате, и почему для этого подойдут шарики из фольги.
Что будет, если положить алюминиевую фольгу в бачок унитаза
Шарики из фольги помогут обеспечить приятный аромат в туалете и чистоту бачка. Правда, что касается бочка, такой эффект будет только в новых санузлах, очистить старые от ржавчины шарики не помогут.
Делаем чистящее средство для шариков из фольги
Для этого нужно взять 2 столовые ложки любой мятной зубной пасты, добавить 2 столовые ложки соды и столько же стирального порошка. Порошок может быть как для ручной стирки, так и для машинки автомат.
Перемешиваем массу. Можно добавить немного воды и жидкого мыла. Но только чуть-чуть, чтобы не нарушить консистенцию.
Берем фольгу и делаем шарики
Понадобится 3 куска фольги.
В каждый из них добавляем 1 столовую ложку массы, делаем шарик и заворачиваем в фольгу. В шариках делаем много дырочек зубочисткой.
Бросаем ширики с фольгой в бачок унитаза
Слепленные шарики из фольги бросаем в бачок.
При каждом смыве содово-мыльная вода будет очищать бачок внутри, а зубная паста и стиральный порошок дадут приятный аромат.
Смотрите видео, для чего в бачок унитаза бросать шарики с фольгой:
Другие новости:
- Унитаз станет белоснежным за считанные минуты: как отмыть мочевой камень с сидушки
- Чем убрать налет под ободком унитаза: простой, но очень эффективный способ
- Как убрать очень сильный засор в унитазе: способ, о котором многие не знают
Советы для дома
Советы для дома – украинский YouTube-канал, тематика которого – показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред