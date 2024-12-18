Зачем бросать фольгу в бачок унитаза: ответ удивит многих

Что можно добавить в бачок унитаза – так это шарики из фольги с самостоятельно сделанной смесью, которая обеспечит свежеть в туалетной комнате.

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Что бросают в бачок унитаза и как шарики с фольгой освежают воздух / Скриншот YouTube

Каждая хозяйка стремится к тому, чтобы в туалетной комнате была чистота и свежий запах. Для этого нужно регулярно следить за гигиеной унитаза и воздухом в туалете. Некоторые изобретают свои лайфхаки, чтобы показать нам для чего в бачок унитаза надо класть шарики из фольги.

Автор YouTube-канала Советы для дома рассказала, как поддерживать свежесть в туалетной комнате, и почему для этого подойдут шарики из фольги.

Что будет, если положить алюминиевую фольгу в бачок унитаза

Шарики из фольги помогут обеспечить приятный аромат в туалете и чистоту бачка. Правда, что касается бочка, такой эффект будет только в новых санузлах, очистить старые от ржавчины шарики не помогут.

Делаем чистящее средство для шариков из фольги

Для этого нужно взять 2 столовые ложки любой мятной зубной пасты, добавить 2 столовые ложки соды и столько же стирального порошка. Порошок может быть как для ручной стирки, так и для машинки автомат.

Перемешиваем массу. Можно добавить немного воды и жидкого мыла. Но только чуть-чуть, чтобы не нарушить консистенцию.

Берем фольгу и делаем шарики

Понадобится 3 куска фольги.

В каждый из них добавляем 1 столовую ложку массы, делаем шарик и заворачиваем в фольгу. В шариках делаем много дырочек зубочисткой.

Бросаем ширики с фольгой в бачок унитаза

Слепленные шарики из фольги бросаем в бачок.

При каждом смыве содово-мыльная вода будет очищать бачок внутри, а зубная паста и стиральный порошок дадут приятный аромат.

Смотрите видео, для чего в бачок унитаза бросать шарики с фольгой:

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Советы для дома Советы для дома – украинский YouTube-канал, тематика которого – показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

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