Как убрать суперклей с кожи рук: способ, который быстро поможет

Суперклей остается незаменимым помощником в хозяйстве и хорошо помогает соединять детали. Но порой люди делают склейки без перчаток и сталкиваются с проблемой, когда клей попадает на руки или даже склеивает пальцы. Возникает вопрос, как убрать супер клей с рук в домашних условиях. Мы расскажем об одном из способов.
Автор YouTube-канала Romanko показал, как быстро расклеить пальцы, если на них попал суперклей.
Как быстро смыть суперклей с рук
Понадобятся мыло, ватный диск и немного уксуса
Нужно взять ватный диск и, например, ножницами, мелко натереть на него хозяйственное мыло. Сверху на диск – несколько капель уксуса.
Пальцы должны быстро расклеиться
Далее следует нанести раствор на места на коже, которая склеилась. Спустя несколько секунд все должно расклеиться.
Смотрите видео, как убрать суперклей со склеившихся пальцев:
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Что такое Romanko?
Romanko – канал на YouTube, тематика которого – лайфхаки, советы и народные средства. У канала более 1,2 млрд просмотров, говорится в описании.
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