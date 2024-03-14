Как убрать супер клей с пластика: проверенный и очень хороший способ

Многие хорошо знают, что суперклей – настоящий помощник по хозяйству. Однако порой вопрос, чем удалить супер клей с пластика в домашних условиях, поскольку он засыхает и прилипает. Мы расскажем, как это правильно сделать, не прилагая особых усилий.
Чем отмыть супер клей в домашних условиях
Димексид против суперклея
Сходите в аптеку и купите димексид. Это недорогое средство, которое поможет справиться с засохшими клеевыми пятнами. Достаточно нанести его на поверхность, немного потереть, подождать и пятна не будет.
Намочите ватный диск димексидом и отмойте клей
Намочите полностью ватный диск димексидом и нанесите средство на поверхность, которую нужно отмыть. Нужно положить ватный диск на пятно и подождать 10-15 минут, а после этого потереть.
Пятно должно отмыться. Можно несколько раз потереть пятно, после чего от него на поверхности не должно остаться и следа. Данный способ должен помочь оттереть застарелые пятна, которые давно застыли и не оттирались.
Для чего нужны лайфхаки?
Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами.
Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.
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