Чем лучше всего точить ножи: эффективный способ, о котором знает не каждый

Если вы не знаете, что лучше использовать для заточки ножей дома, попробуйте простой метод с солью, водой и чашкой, которую найдете на кухне.

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Как заточить нож в домашних условиях, чтобы он снова стал острым / Скриншот YouTube

Многие часто сталкиваются с проблемой, когда затупляется кухонный нож. Не всегда под руками есть брусок или точилка, чтобы быстро его заточить. Поэтому возникает вопрос, можно ли точить ножи об кружку. Это достаточно эффективный способ сделать ваш нож снова острым, и мы вам о нем расскажем.

Знаток лайфхаков, блогер Константин Нечетов в своем YouTube-канале показал, как быстро сделать кухонный нож острым.

Как заточить нож подручными средствами

Для заточки ножа понадобятся соль и кружка

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Берем обычную чашку на 250 мл, наливаем в нее где-то 200 мл воды и насыпаем одну чайную ложку соли. Кладем в чашку нож и ждем 30 минут. Нужно, чтобы соль, вода и нож вступили в необходимую химическую реакцию. А для этого понадобится немного времени.

Точим нож о дно чашки

Спустя полчаса выливаем воду из чашки, переворачиваем ее дном и о дно точим нож. Нужно осторожно точить нож обеими сторонами, чтобы он стал острым для резки продуктов.

Как понять, что нож острый

После этого проверяем, насколько хорошо нож заточился. Он должен резко резать простую бумагу формата А4 совершенно без проблем.

Такой метод должен помочь хорошо наточить нож, чтобы он снова стал острым, как сразу после покупки.

Для чего нужны лайфхаки? Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами. Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.

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