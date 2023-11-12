Будет острым, как бритва: простой лайфхак с солью поможет заточить нож

Ваши ножи будут заточены быстрее и лучше благодаря простой хитрости.

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Как заточить нож / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Острые ножи – залог успешной готовки блюд, но со временем даже самая лучшая заточка действует не так долго, как этого хотелось бы. Существует простой лайфхак, который поможет восстановить остроту ваших ножей и сделать их такими же острыми, как новые.

Кстати, ранее мы рассказывали, как заточить нож в домашних условиях. С правильным уходом и навыками заточки ваши ножи всегда будут оставаться надежными и острыми.

Этот секретный метод был найден в старых книгах по домашнему хозяйству. Он не так широко известен сегодня, но благодаря ему ваши старые и тупые ножи смогут обрести вторую жизнь.

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Поможет обычная соль

В следующий раз, когда вы будете затачивать нож на точильном камне, поместите его в соляной раствор. Для приготовления раствора смешайте 1 литр воды с 1-2 ложками соли. Оставьте ножи в этом растворе на 15-30 минут.

Этого времени будет достаточно, чтобы улучшить работу точильного камня. В результате ваши ножи будут заточены быстрее и лучше. Однако не переусердствуйте и не держите ножи в соленой воде слишком долго, чтобы избежать коррозии металла.

Следуя этому простому лайфхаку, вы сможете вернуть ножам их остроту, и вам больше не придется бороться с тупыми инструментами на кухне.

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