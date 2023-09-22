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Как заточить нож в домашних условиях: справитесь без помощи мужа

Сергей Кущ
22 сентября 2023, 11:33 обновлено 22 сентября, 11:33
С правильным уходом и навыками заточки ваши ножи всегда будут оставаться надежными и острыми.
Как заточить нож
Как заточить нож / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Заточка ножа — важная задача, которая позволяет вам сохранить остроту и эффективность вашего инструмента. Однако что делать, если у вас нет точилки под рукой? Мы рассмотрим несколько методов, которые помогут вам заточить ножи в домашних условиях.

Чем можно наточить нож, если нет точилки?

Если у вас есть керамическая тарелка или чашка с неглазированным краем, вы можете использовать ее для заточки. Переверните тарелку и, ухватив нож за рукоятку, проводите лезвие по неглазированной части тарелки под углом примерно 20 градусов. Повторяйте этот процесс с обеих сторон лезвия.

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Если у вас есть заточной камень, это отличный вариант для заточки ножей. Замочите камень в воде на несколько минут, затем установите его на ровной поверхности. Поддерживая угол заточки (обычно 15-20 градусов), ведите лезвие ножа вдоль камня, производя движение в сторону от себя. Повторяйте процесс, обмакивая камень в воду по мере необходимости.

Чем лучше всего точить ножи в домашних условиях?

При выборе метода заточки ножа важно учитывать материал лезвия и ваш опыт. Керамическая тарелка или чашка подходит для быстрой заточки, но не всегда обеспечивает идеальную остроту. Заточной камень требует навыков и терпения, но позволяет достичь высокой точности.

Если у вас нет опыта, рекомендуется начать с керамической тарелки и постепенно переходить к более сложным методам. Лучше всего точить ножи регулярно, чтобы поддерживать их остроту и предотвращать излишнее затупление.

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