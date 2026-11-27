На подконтрольной территории система заработала нормально, но на оккупированных территориях ограничения мешают перехватывать реактивные дроны.

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Зеленский заявил, что в Киеве до сих пор не знают, кто политически ограничил работу Starshield / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Главное из заявления Зеленского:

Starshield нормально заработал на подконтрольной территории

На оккупированных территориях ограничения остаются в силе

Кто принял политическое решение по поводу Starlink , в Киеве не знают

Ограничения в работе терминалов Starshield - военной версии сервиса Starlink - в Украине сняли лишь частично. На подконтрольной Украине территории система вернулась к нормальному режиму работы, но на временно оккупированных территориях ограничения остаются, в результате чего Силам обороны сложнее перехватывать реактивные "Шахеды" страны-агрессора РФ. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC. По его словам, ситуация с системой уже улучшилась.

"Раньше у нас было больше проблем, но американская сторона подала некоторые позитивные сигналы", - сказал Зеленский.

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Почему на оккупированных территориях трудно сбивать "Шахеды"?

Журналисты BBC спросили президента, вернулась ли система к нормальному режиму работы после того, как военные-дроноводы на передовой пожаловались, что ограничения по-прежнему затрудняют им работу. Зеленский подтвердил, что на контролируемой территории Starshield работает нормально, а проблема остается на оккупированных землях.

"Система вернулась к нормальному режиму на той территории Украины, которую мы контролируем. Но сейчас у нас есть ограничения на временно оккупированной территории. Это проблема. Мы не можем перехватить реактивные "шахиды" с помощью перехватчиков на временно оккупированной территории", - пояснил президент.

По словам главы государства, на подконтрольной территории перехватывать такие дроны можно, однако часто это происходит слишком поздно.

"Мы можем делать это на контролируемой территории, но часто бывает уже слишком поздно. Они наносят удары по нашей инфраструктуре, энергетическим объектам и т.д.", - добавил Зеленский.

Ранее президент заявлял, что вдоль линии фронта для терминалов действовало ограничение скорости на уровне 161 км/ч. Это делало невозможным применение перехватчиков против реактивных дронов.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Кто принял решение об ограничениях для Starshield?

На вопрос, стоит ли за ограничениями Белый дом, Зеленский ответил, что технически их ввела компания SpaceX. Кто принял политическое решение, в Киеве до сих пор не знают.

"Технически - это SpaceX. Политически - не знаю. Действительно не знаю. Это как пинг-понг: мы спрашиваем одну сторону, они говорят, что это другие; мы спрашиваем других, они говорят, что это не они", - рассказал президент.

Зеленский сравнил ситуацию с поставками ракет для систем ПВО Patriot, где всё также зависит от политической воли союзников.

"Самое главное - это вопрос решения. Точно так же, как и с ракетами Patriot: поставлять их или нет. Это вопрос политического решения", - подчеркнул он.

На перекладывание ответственности между Белым домом, Пентагоном и SpaceX ранее обращал внимание и временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник.

​ Как работает Starshield / Инфографика: Главред

Почему реактивные "Шахеды" сложнее перехватывать?

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью Главреду отметил, что эффективность перехвата реактивных дронов пока заметно ниже, чем обычных.

"Конечно, если говорить об обычных "Шахедах" с поршневыми двигателями, тех самых "мопедах", то показатель их уничтожения составляет примерно 90% и даже больше", - подчеркнул специалист.

Что касается реактивных модификаций, по оценкам эксперта, ситуация сложнее.

"Что касается реактивных „Шахедов", то сейчас эффективность их перехвата, по моим оценкам, вышла на уровень свыше 70%", - пояснил Гончар.

Говоря о зависимости Украины от американских технологий, эксперт обратил внимание, что Европа пока не способна быстро заменить Starlink.

"Показательна и ситуация со Starlink. Оказалось, что быстро заменить эту систему без американцев европейцы пока не могут", - добавил Гончар.

Starshield в Украине - новости

Как сообщал Главред, в середине ноября украинские военные столкнулись с перебоями в работе терминалов Starshield. Киев потребовал объяснений от Пентагона и SpaceX, ведь ограничения срывали миссии по борьбе с дронами. В SpaceX тогда заявили, что никаких изменений в работе системы не было.

Впоследствии компания изменила позицию. По данным СМИ, в SpaceX объяснили ограничения Starshield технической проблемой. Американские сенаторы потребовали от Илона Маска сохранить документы и до 30 ноября предоставить письменное подтверждение.

Зеленский также отреагировал на заявления владельца SpaceX. Президент ответил Маску по поводу Starshield и заявил, что имеет от военных подтверждение ограничения скорости для терминалов. Он подчеркнул, что не играет в игры.

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