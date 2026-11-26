От нежных бантиков до золотого хрома - мы собрали дизайны ногтей, которые помогут создать праздничное настроение.

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Маникюр на Рождество 2026 / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/thelittleproject_, instagram.com/beauty_byhollie_

Читайте в материале:

Какой маникюр сделать на Рождество 2026 года

Какие цвета и дизайны подходят для рождественского маникюра

Какие идеи праздничного маникюра подойдут для коротких и длинных ногтей

Рождественский маникюр не обязательно должен быть ярким и перегруженным рисунками. Праздничное настроение можно передать с помощью нескольких золотых деталей, нежных бантиков или необычного оттенка лака. В этом сезоне среди актуальных идей есть как сдержанные дизайны для поклонниц минимализма, так и смелые варианты с блестками, хромированным покрытием и тематическими рисунками.

Главред собрал 6 идей рождественского маникюра, которые помогут определиться с дизайном перед праздниками.

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Маникюр с красными бантиками

Как пишет Vogue Scandinavia, нежная розовая или молочная основа с маленькими красными бантиками - удачный вариант для тех, кто хочет добавить праздничных деталей, но не любит сложный нейл-арт. Рисунки можно разместить на одном-двух ногтях или украсить ими каждый палец. Такой дизайн выглядит аккуратно и хорошо сочетается с различными праздничными образами.

Маникюр на Рождество 2026 / Фото: instagram.com/ElsGels/

Клюквенный хром

Классический красный маникюр можно сделать более интересным с помощью хромированного покрытия. Особенно эффектно смотрится насыщенный клюквенный оттенок с металлическим блеском. Он хорошо подходит для длинных ногтей миндалевидной формы, но не менее удачно смотрится и на коротких. Такой маникюр станет заметной деталью рождественского образа.

Маникюр на Рождество 2026 / Фото: instagram.com/thelittleproject_

Сияющие небесные звёзды

Для поклонниц минимализма подойдет полупрозрачное розовое покрытие с небольшими золотыми звездочками. Их можно разместить хаотично или сделать акцент на нескольких ногтях.

Дизайн выглядит деликатно, не перегружает маникюр и остается уместным даже после рождественских праздников. Это также хороший вариант для тех, кто не планирует обновлять покрытие перед Новым годом.

Маникюр на Рождество 2026 / Фото: instagram.com/beauty_byhollie_

Французский маникюр с красно-белыми кончиками

Обычный френч легко превратить в рождественский, если вместо классических белых кончиков использовать красный и белый цвета. Их можно нанести тонкими параллельными полосками, напоминающими узор традиционных рождественских леденцов. Такой дизайн выглядит игриво, но сохраняет аккуратность французского маникюра.

Маникюр на Рождество 2026 / Фото: instagram.com/thenaillologist

Омбре с золотыми блестками

Золотистые блестки - один из самых простых способов сделать маникюр праздничным. Особенно красиво смотрится градиентное покрытие: блестки концентрируются на кончиках ногтей и постепенно становятся менее заметными ближе к основанию. Для такого дизайна подойдет прозрачный, молочный или нежно-розовый лак. Маникюр будет выглядеть празднично, но не будет слишком перегруженным.

Маникюр на Рождество 2026 / Фото: instagram.com/evahallnails

Серебряный хром

Серебристое металлическое покрытие - вариант для тех, кто любит заметный маникюр без дополнительных рисунков. Хромированный эффект придает ногтям зеркальный блеск, поэтому даже однотонный дизайн выглядит выразительно. Серебро хорошо сочетается с белой, чёрной и серой одеждой, а также с праздничными нарядами с пайетками. Особенно эффектно такое покрытие смотрится на ногтях средней и большой длины.

Маникюр на Рождество 2026 / Фото: instagram.com/nailbarbe

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