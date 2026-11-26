Читайте в материале:
- Какой маникюр сделать на Рождество 2026 года
- Какие цвета и дизайны подходят для рождественского маникюра
- Какие идеи праздничного маникюра подойдут для коротких и длинных ногтей
Рождественский маникюр не обязательно должен быть ярким и перегруженным рисунками. Праздничное настроение можно передать с помощью нескольких золотых деталей, нежных бантиков или необычного оттенка лака. В этом сезоне среди актуальных идей есть как сдержанные дизайны для поклонниц минимализма, так и смелые варианты с блестками, хромированным покрытием и тематическими рисунками.
Главред собрал 6 идей рождественского маникюра, которые помогут определиться с дизайном перед праздниками.
Маникюр с красными бантиками
Как пишет Vogue Scandinavia, нежная розовая или молочная основа с маленькими красными бантиками - удачный вариант для тех, кто хочет добавить праздничных деталей, но не любит сложный нейл-арт. Рисунки можно разместить на одном-двух ногтях или украсить ими каждый палец. Такой дизайн выглядит аккуратно и хорошо сочетается с различными праздничными образами.
Клюквенный хром
Классический красный маникюр можно сделать более интересным с помощью хромированного покрытия. Особенно эффектно смотрится насыщенный клюквенный оттенок с металлическим блеском. Он хорошо подходит для длинных ногтей миндалевидной формы, но не менее удачно смотрится и на коротких. Такой маникюр станет заметной деталью рождественского образа.
Сияющие небесные звёзды
Для поклонниц минимализма подойдет полупрозрачное розовое покрытие с небольшими золотыми звездочками. Их можно разместить хаотично или сделать акцент на нескольких ногтях.
Дизайн выглядит деликатно, не перегружает маникюр и остается уместным даже после рождественских праздников. Это также хороший вариант для тех, кто не планирует обновлять покрытие перед Новым годом.
Французский маникюр с красно-белыми кончиками
Обычный френч легко превратить в рождественский, если вместо классических белых кончиков использовать красный и белый цвета. Их можно нанести тонкими параллельными полосками, напоминающими узор традиционных рождественских леденцов. Такой дизайн выглядит игриво, но сохраняет аккуратность французского маникюра.
Омбре с золотыми блестками
Золотистые блестки - один из самых простых способов сделать маникюр праздничным. Особенно красиво смотрится градиентное покрытие: блестки концентрируются на кончиках ногтей и постепенно становятся менее заметными ближе к основанию. Для такого дизайна подойдет прозрачный, молочный или нежно-розовый лак. Маникюр будет выглядеть празднично, но не будет слишком перегруженным.
Серебряный хром
Серебристое металлическое покрытие - вариант для тех, кто любит заметный маникюр без дополнительных рисунков. Хромированный эффект придает ногтям зеркальный блеск, поэтому даже однотонный дизайн выглядит выразительно. Серебро хорошо сочетается с белой, чёрной и серой одеждой, а также с праздничными нарядами с пайетками. Особенно эффектно такое покрытие смотрится на ногтях средней и большой длины.
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