Мыть голову каждый день или несколько раз в неделю. Как правильно ухаживать за жирными, сухими и вьющимися волосами и что помогает сохранить их свежесть.

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Как часто следует мыть голову / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как часто нужно мыть голову

Вредно ли ежедневное мытье волос

Каких ошибок следует избегать при мытье

Одни люди моют голову каждый день, другие - лишь несколько раз в неделю. Однако универсального правила для всех нет. Частота мытья зависит от типа волос, состояния кожи головы и образа жизни. Неправильно подобранный уход может привести к сухости, раздражению и ломкости волос. Главред расскажет подробнее.

Как пишет немецкий журнал Glamour, важно учитывать индивидуальные особенности волос. Мюнхенская парикмахерша Шарлотта Пробст объясняет, что состояние кожи головы и количество кожного сала влияют на то, как быстро волосы становятся жирными. Именно эти факторы помогают определить оптимальную частоту мытья.

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Как часто нужно мыть голову в зависимости от типа волос

Частота мытья зависит прежде всего от структуры волос и скорости их загрязнения.

Тонкие волосы. Обычно быстрее становятся жирными, поскольку кожное сало легче распределяется по их поверхности. В материале рекомендуют попробовать мыть такие волосы каждые 2–3 дня. Лучше всего использовать легкие шампуни, которые не утяжеляют пряди.

Густые волосы. Часто дольше сохраняют ухоженный вид. Для некоторых людей достаточно мытья 1–2 раза в неделю. При этом стоит использовать увлажняющие средства.

Сухие волосы. Требуют особо деликатного ухода. Частое использование агрессивных шампуней может усилить сухость и ломкость. В таких случаях рекомендуют мыть голову примерно каждые 2–3 дня или реже, в зависимости от потребностей.

Жирные волосы. Быстро теряют свежесть из-за активной работы сальных желез. В материале советуют попробовать мыть волосы через день. Однако при необходимости голову можно мыть и ежедневно, используя мягкий шампунь.

Вьющиеся волосы. Обычно склонны к сухости. Часто достаточно мыть их раз в неделю. Для ухода рекомендуют увлажняющие кондиционеры и средства для вьющихся волос.

Нормальные волосы. Если на коже головы нет раздражений, а волосы не слишком сухие или жирные, частоту мытья можно определять по собственным ощущениям.

Важно помнить, что эти рекомендации носят приблизительный характер. Если волосы быстро загрязняются или кожа головы требует более частого очищения, не нужно искусственно увеличивать перерывы между мытьем.

Видео о том, как часто нужно мыть голову, можно посмотреть здесь:

Можно ли мыть голову каждый день

Существует распространенное мнение, что ежедневное мытье вредит волосам. Однако это не совсем так.

Частое использование агрессивных шампуней и слишком горячей воды действительно может пересушивать волосы и раздражать кожу головы.

Во время мытья с поверхности волос удаляется кожное сало. Оно выполняет естественную защитную функцию и помогает поддерживать мягкость прядей.

Если очищение слишком интенсивное, волосы могут стать сухими и ломкими.

Однако ежедневное мытье само по себе не обязательно вредно. Людям с жирной кожей головы может потребоваться более частое мытье.

Главное - выбирать подходящий шампунь и не использовать слишком горячую воду.

Также нет убедительных доказательств того, что частое мытье само по себе заставляет сальные железы вырабатывать больше жира.

Как сделать так, чтобы волосы дольше оставались чистыми

Если волосы быстро теряют свежесть, стоит пересмотреть привычный уход.

Прежде всего эксперты рекомендуют использовать мягкие шампуни. Они помогают очищать кожу головы без чрезмерного пересушивания.

Также можно воспользоваться сухим шампунем. Он поглощает часть кожного сала и временно освежает прическу.

Однако сухой шампунь не заменяет полноценного мытья головы.

Еще один совет - стараться реже прикасаться к волосам руками. Частые прикосновения могут переносить загрязнения и распределять кожное сало по прядям.

Если волосы выглядят жирными, их можно собрать в свободный хвост или пучок.

Некоторые специалисты также советуют постепенно увеличивать интервалы между мытьем, если волосы не загрязняются слишком быстро.

Однако специально приучать кожу головы к более редкому мытью необязательно. Выработка кожного сала зависит преимущественно от физиологических особенностей, а не от графика очистки.

Можно ли мыть волосы без шампуня

В последнее время набирает популярность метод No-Poo. Его сторонники отказываются от обычного шампуня и используют только воду или альтернативные средства.

Считается, что такой подход помогает сохранить естественные жиры волос.

Однако обычная вода не всегда способна эффективно удалить кожное сало, остатки косметики и другие загрязнения.

Из-за этого волосы могут выглядеть жирными, а на коже головы могут скапливаться остатки средств.

Более практичный вариант - использовать небольшое количество мягкого шампуня.

Наносить его рекомендуется в первую очередь на кожу головы и корни волос. При смывании пена очистит остальную длину.

Это поможет снизить риск пересушивания кончиков.

Каких ошибок нельзя допускать при мытье головы

Даже правильно подобранный шампунь не гарантирует хорошего результата, если допускать распространенные ошибки.

Не расчесывать волосы перед мытьем. Длинные пряди лучше осторожно распутать заранее. Это поможет избежать сильного запутывания и повреждений во время мытья.

Использовать слишком горячую воду. Высокая температура может пересушивать кожу головы и волосы. Лучше выбирать комфортно тёплую воду.

Наносить слишком много шампуня. Большое количество средства не обязательно обеспечивает лучшее очищение. Обычно достаточно небольшой порции, которую можно увеличить при необходимости.

Мыть голову обычным мылом. Некоторые виды мыла имеют высокий уровень pH и могут пересушивать волосы. Лучше использовать специальные средства для ухода за кожей головы.

Слишком сильно тереть кожу головы. Агрессивный массаж ногтями может вызвать раздражение. Шампунь нужно распределять мягкими движениями кончиков пальцев.

Игнорировать кондиционер. Он особенно важен для сухих, поврежденных и вьющихся волос. Кондиционер помогает уменьшить спутывание и облегчает расчесывание.

Нужно ли приучать волосы к более редкому мытью

В социальных сетях можно встретить совет не мыть голову несколько недель, чтобы волосы якобы перестали быстро жирнеть.

Сторонники такого метода считают, что кожа головы постепенно уменьшит выработку кожного сала.

Однако убедительных научных доказательств эффективности этого способа нет.

Длительный отказ от мытья может привести к накоплению жира, пота и загрязнений. У некоторых людей это вызывает зуд и раздражение.

Поэтому стоит ориентироваться на состояние кожи головы, а не на популярные тренды.

Если волосы загрязнились, их стоит помыть. А если они остаются чистыми несколько дней, нет необходимости использовать шампунь чаще.

Главное правило - мыть голову так часто, как этого требуют ваши волосы и кожа головы.

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