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Как часто мыть голову осенью: что влияет на частоту и какие мифы стоит забыть

Марина Иваненко
11 октября 2026, 22:04
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Как часто мыть голову осенью, чтобы сохранить здоровье волос? Как выбирать шампунь в зависимости от типа кожи, правильно сушить и избегать распространенных ошибок.
Как часто мыть голову осенью
Как часто мыть голову осенью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как часто мыть голову в зависимости от типа кожи
  • Как ухаживать за волосами осенью и зимой
  • Почему нельзя приучать волосы к более редкому мытью

С наступлением холодов и отопительного сезона волосы сталкиваются с сухим воздухом в помещениях, трением о шапки и повышенной влажностью на улице. В результате корни могут быстрее жирнеть, а кончики - становиться сухими и ломаться. Смена сезона часто заставляет пересматривать привычный график гигиенических процедур, ориентируясь на новые потребности кожи головы. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание The Page, универсального графика мытья головы для всех не существует, ведь частота процедуры зависит прежде всего от физиологических особенностей и типа кожи.

видео дня

Как часто мыть голову в зависимости от типа кожи

Жирная кожа головы

Волосы можно мыть ежедневно или через день, используя мягкий шампунь. Частое мытье само по себе не является вредным, если средство подходит коже головы и не вызывает раздражения.

Нормальная кожа головы

Оптимальный интервал часто составляет два-три дня. Однако при необходимости, например после тренировок или пребывания в запыленной среде, голову можно мыть чаще.

Сухая кожа головы, вьющиеся или окрашенные волосы

В таких случаях мытье может потребоваться реже, чтобы не усугублять сухость волос. При этом ориентироваться следует на состояние кожи головы, степень загрязнения и собственное самочувствие, а не только на тип волос.

Шампунь нужно выбирать в соответствии с состоянием кожи головы и наносить преимущественно на корни. Кондиционеры и маски предназначены в первую очередь для ухода за длиной и кончиками волос.

Видео о том, почему волосы быстро жирнеют, можно посмотреть здесь:

Как ухаживать за волосами в холодное время года

Выбирайте правильную температуру воды

Для мытья головы лучше использовать тёплую, а не горячую воду. Чрезмерно высокая температура может усугублять сухость кожи и вызывать раздражение.

Бережно сушите волосы

После мытья не стоит сильно тереть пряди полотенцем, поскольку мокрые волосы легче повредить. Также лучше избегать интенсивного расчесывания сразу после процедуры. Если пользуетесь феном, выбирайте умеренный температурный режим и по возможности применяйте термозащитное средство.

Не пытайтесь приучить волосы к более редкому мытью

Распространенное представление о том, что волосы со временем привыкнут к более редкому мытью и перестанут быстро жирнеть, не имеет достаточного научного подтверждения. Выделение кожного сала зависит от физиологических особенностей, гормональных факторов и других индивидуальных факторов. Изменение графика мытья не гарантирует, что кожа головы будет вырабатывать меньше кожного сала.

Постоянный зуд, шелушение или усиленное выпадение волос не всегда связаны со сменой сезона. Если такие симптомы не проходят или усиливаются, стоит обратиться к дерматологу или трихологу.

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Об источнике: The Page

The Page - это украинское деловое интернет-издание, основанное 27 мая 2019 года в Киеве, которое специализируется на экономических, финансовых и корпоративных темах. Команда журналистов, создавшая ресурс, ранее работала в деловых СМИ, а запуск состоялся на домене thepage.com.ua, который впоследствии был изменен на thepage.ua. Издание освещает ключевые экономические процессы, политические события и культурные тенденции.

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