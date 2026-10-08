Главный обувной тренд осени: Джоли и Миддлтон показали, что носить вместо каблуков

Мировые знаменитости переходят на более удобный вариант обуви.

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Анджелина Джоли и Кейт Миддлтон носят эту обувь / Коллаж Главред, фото Instagram/angelinajolie, princeandprincessofwales

Кратко:

Какую модель обуви носят знаменитости

Почему они выбирают именно такую модель

Этой осенью знаменитости все чаще отказываются от высоких каблуков в пользу удобной и элегантной обуви на плоской подошве.

Среди поклонниц тренда оказались Анджелина Джоли и Кейт Миддлтон, причем каждая из них продемонстрировала свой вариант актуальной модели. О трендах пишет издание People.

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Анджелина Джоли давно предпочитает обувь, которая сочетает комфорт и сдержанный стиль. Актриса неоднократно появлялась на публике в балетках с округлым или заостренным мысом. Такие модели особенно удобны во время путешествий и долгих прогулок, но при этом выглядят достаточно элегантно, чтобы дополнить практически любой образ.

Балетки - выбор знаменитостей этой осенью / Фото Amazon

Кейт Миддлтон также постепенно меняет привычные туфли и кеды на более изящные модели без каблука. Принцесса Уэльская недавно продемонстрировала замшевые балетки, которые отлично вписались в ее осенний гардероб.

Еще одна популярная разновидность - туфли Mary Jane с ремешком. Они напоминают классические балетки, но выглядят более выразительно благодаря характерной застежке. Этот вариант особенно хорошо сочетается с юбками, платьями и прямыми брюками.

Балетки - выбор знаменитостей этой осенью / Фото Amazon

Интерес к подобной обуви объясняется не только модой. Плоские модели позволяют создать женственный и аккуратный образ без необходимости проводить весь день на каблуках. Именно поэтому их все чаще выбирают знаменитости, которые много времени проводят на ногах.

Вслед за звездами этот тренд уже подхватили массовые бренды. На Amazon можно найти доступные варианты балеток и Mary Jane, вдохновленные образами Джоли, Миддлтон и других знаменитостей.

Балетки - выбор знаменитостей этой осенью / Фото Amazon

Таким образом, этой осенью в центре внимания оказалась обувь, которая еще недавно считалась исключительно классикой: балетки, Mary Jane и другие элегантные модели на плоской подошве. Судя по выбору Джоли и Миддлтон, комфорт окончательно перестал быть противоположностью стильному образу.

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О персоне: Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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