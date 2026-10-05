Больше не покупайте: какие вещи нельзя носить после 30

Кратко:
- Какие вещи дизайнер не рекомендует покупать
- Как он это объясняет
Популярный украинский дизайнер Андре Тан, который недавно назвал пять вещей, которые можно одолжить из мужского гардероба, сделал интересную подборку вещей.
Он предложил разобрать вещи, которые часто кажутся хорошей покупкой, но в реальной жизни только занимают место в гардеробе и портят настроение.
Неудобная обувь
Если туфли превращают мою походку в эвакуацию кузнечика. "Это раньше я покупал обувь, которая мне трет. Сейчас - никогда", - говорит Андре Тан.
Обувь не того размера
Гардероб должен вас поддерживать уже сегодня, а не шантажировать возможным похудением.
Вещевые вещи со сложным декором
Стразы, банты, золотая фурнитура и кружево одновременно редко выглядит на миллион.
Тренды не из вашей жизни
Если вы не ходите на красную дорожку, вам вряд ли будет нужно пятое прозрачное платье.
10 вместо одной
Десять вещей "таких себе" вместо одной хорошей. Лучше один хороший жакет, который служит годами, чем большой пакет вещей.
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О персоне: Андре Тан
Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
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