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Больше не покупайте: какие вещи нельзя носить после 30

Алена Кюпели
5 октября 2026, 23:37
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Дизайнер Андре Тан рассказал о вещах, которые не нужны после 30 лет.
Андре Тан сообщил, что заведение пострадало от вражеского
Андре Тан рассказал, какие вещи не покупает после 30 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official

Кратко:

  • Какие вещи дизайнер не рекомендует покупать
  • Как он это объясняет

Популярный украинский дизайнер Андре Тан, который недавно назвал пять вещей, которые можно одолжить из мужского гардероба, сделал интересную подборку вещей.

Он предложил разобрать вещи, которые часто кажутся хорошей покупкой, но в реальной жизни только занимают место в гардеробе и портят настроение.

видео дня

Неудобная обувь

Если туфли превращают мою походку в эвакуацию кузнечика. "Это раньше я покупал обувь, которая мне трет. Сейчас - никогда", - говорит Андре Тан.

Обувь не того размера

Гардероб должен вас поддерживать уже сегодня, а не шантажировать возможным похудением.

Джинси з жакетом
Хороший жакет - лучше пакета с вещами / скриншот видео

Вещевые вещи со сложным декором

Стразы, банты, золотая фурнитура и кружево одновременно редко выглядит на миллион.

Тренды не из вашей жизни

Если вы не ходите на красную дорожку, вам вряд ли будет нужно пятое прозрачное платье.

Андре Тан
Андре Тан дал дельный совет / фото: instagram.com/andre_tan_official

10 вместо одной

Десять вещей "таких себе" вместо одной хорошей. Лучше один хороший жакет, который служит годами, чем большой пакет вещей.

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О персоне: Андре Тан

Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.

Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.

Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.

Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

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