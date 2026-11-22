Садовод из США сохранила салат на грядке после ночных морозов до -17 °C, накрыв туннель вторым слоем агроволокна.

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Как выращивать овощи зимой без теплицы / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Ключевые факты:

Зимой растения чаще гибнут от сухого ветра, чем от мороза

Салат под двумя слоями агроволокна пережил ночные -17 °C

Укрытие с пленкой проветривают, как только на улице становится +4 °C

Выращивать овощи зимой можно и без теплицы: главный враг холодостойких культур - не сам мороз, а высушивание тканей холодным ветром. Поэтому даже морозостойкие овощи на грядках лучше накрывать агроволокном или низкими туннелями, которые удерживают влагу и защищают от ветра. Об этом рассказала садовод и автор блога Garden Betty Линда Ли на своём сайте. Она занимается огородничеством в 5-й зоне морозостойкости USDA, в высокогорной пустыне Центрального Орегона на высоте более 1200 метров, где безморозный сезон длится не более 50 дней в году.

Согласно таблицам минимальных температур, огородничество должно было бы заканчиваться, как только зимой столбик термометра опускается до -7 °C. Однако Ли выращивала все холодостойкие овощи из этой таблицы даже при морозах до -13…-17 °C.

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Секрет в том, что холодостойкие растения обладают собственным "антифризом". Они выводят воду из клеток в межклеточное пространство, накапливают сахара и особые белки, которые снижают температуру замерзания сока, и изменяют состав жиров в клеточных мембранах. Именно поэтому некоторые овощи после нескольких заморозков становятся слаще.

Зоны морозостойкости растений / Инфографика: Главред

Почему овощи зимой гибнут на огороде?

Теплолюбивые томаты и перец такой адаптации не имеют, поэтому после заморозка их клетки разрывает расширяющаяся вода - как бутылку в морозилке. Зато холодостойкие культуры от сильного холода не размокают, а обезвоживаются и буреют, начиная с краев листьев.

По мнению садовода, в большинстве регионов США растениям зимой вредит прежде всего сухой холодный ветер.

"Именно высушивание, а не низкие температуры как таковые, чаще всего повреждает растения", - пояснила Ли.

Это видно на её грядках: взрослый мангольд на открытом месте получил ожоги кончиков листьев после нескольких ясных морозных ночей, а молодые растения под слоем снега остались невредимыми. У щавеля с красными прожилками высохли наружные листья, тогда как внутренние остались зелеными и свежими.

Как укрыть грядки на зиму агроволокном?

Ли сравнивает укрытие грядок с вакуумной упаковкой продуктов в морозилке. Низкий туннель или холодная теплица повышают влажность внутри, уменьшают испарение воды из тканей и защищают от ветра - примерно так же, как растения изолирует хороший снегопад. Перед похолоданием стоит также полить грядки: влага ещё больше повышает влажность под укрытием, а влажная почва не даёт корням пересыхать.

Большинство своих приподнятых грядок садовница зимой накрывает плотным агроволокном, а более чувствительные культуры укрывает в туннелях под пленкой. По её опыту, агроволокно средней плотности обеспечивает защиту от мороза около 3 °C, а более плотное - до 4 °C.

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Переживет ли салат мороз под агроволокном?

Садовод устроила проверку на салате. Согласно таблицам морозостойкости, он должен был погибнуть уже при -2 °C, и часть растений без укрытия действительно погибла, тогда как весь салат в низких туннелях легко пережил около -8 °C.

Когда же синоптики пообещали аномальные -17 °C, Ли накинула на туннели ещё один слой ткани. Датчик внутри такого двойного укрытия показал -10 °C.

"Салат немного повял (а на части листьев появились ожоги), но выжил", - рассказала садовница.

Когда проветривать укрытие на грядках зимой?

В то же время Ли советует не "баловать" растения: сахара и белки-антифризы, которые они накапливают на холоде, быстро теряются в тепле. Туннели и парники под пленкой нужно проветривать, как только на улице становится +4 °C и теплее, ведь в солнечный день внутри легко бывает +27 °C. Если температура в туннеле приближается к +15 °C, его следует открыть.

Агроволокно в этом смысле удобнее, так как не требует постоянного контроля. Для пленочных укрытий садовод советует приобрести датчик температуры.

Главным секретом зимнего огорода Ли считает уважение к природе холодостойких культур.

"Я убеждена, что содержание холодолюбивых растений в прохладе, к которой они приспособлены от природы, - это ключ к успешному зимнему огородничеству", - подчеркнула она.

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Будут ли сильные морозы в Украине этой зимой?

Планировать зимний огород стоит с учетом сезонных прогнозов. Как пишет ТСН со ссылкой на климатическую службу Copernicus и NOAA, модели показывают повышенную вероятность более мягкой, чем обычно, зимы в Европе, а Эль-Ниньо в Тихом океане может достичь очень сильной фазы.

Впрочем, более теплая в среднем зима не гарантирует, что грядки обойдутся без укрытия.

"Зима может в итоге оказаться теплее климатической нормы, но это не исключает снегопадов, морозов и резких кратковременных похолоданий", - говорится в материале.

Укргидрометцентр подчеркивает, что сезонные оценки показывают лишь общие тенденции, а конкретные прогнозы составляются на 5–10 суток. Поэтому следить за погодой и вовремя укрывать грядки придется в течение всего сезона.

Зимний огород - новости

Как сообщал Главред, садоводы советуют заранее позаботиться о защите озимых культур от морозов. Для чеснока лучше всего подходит слой мульчи на грядках, который в бесснежную зиму становится естественным укрытием. При наличии снежного покрова температура у поверхности почвы редко опускается ниже -5 °C.

Отдельно приходится заботиться о саженцах винограда. Опытный виноградарь объяснил, почему вместо агроволокна или листьев лучше выбрать прикапывание лозы на зиму. Обрезанные однолетние побеги связывают в пучки и укладывают в неглубокую траншею примерно на пол-штика лопаты.

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