Головоломки на внимательность - отличный способ отвлечься от повседневных дел и одновременно потренировать мозг.

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Нужно найти ворону среди пингвинов за 7 секунд / Фото: The Sun

Оптические иллюзии - это не только интересное развлечение, но и возможность проверить внимательность, концентрацию и наблюдательность. На первый взгляд изображение может показаться простым, однако среди десятков одинаковых деталей часто скрывается то, что сложно заметить сразу.

Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти ворону, которая спряталась среди пингвинов. На первый взгляд на рисунке изображены только черно-белые птицы, но одна из них совсем не такая, как остальные.

На выполнение задания у вас есть всего семь секунд, чтобы найти хитрую ворону. Внимательно рассмотрите изображение и обращайте внимание на мельчайшие детали. Не спешите переходить от одного пингвина к другому - попробуйте заметить птицу, которая отличается от остальных.

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Нужно найти ворону среди пингвинов за 7 секунд / Фото: The Sun

Подобные оптические иллюзии интересны тем, что заставляют мозг по-новому воспринимать знакомые образы. Они также помогают тренировать сосредоточенность и способность замечать детали.

Если вам не удалось найти ворону за отведенное время, не расстраивайтесь. Попробуйте ещё раз, внимательно осмотрев всю иллюстрацию.

Ворона спряталась среди пингвинов. Чтобы её заметить, нужно найти птицу, которая отличается от остальных по внешнему виду.

Ответ на головоломку / Фото: The Sun

Такие задания могут стать хорошей тренировкой для внимательности, однако скорость их решения не является показателем уровня IQ. Результат зависит от сложности головоломки и индивидуальных особенностей зрительного восприятия.

Если эта иллюзия оказалась для вас слишком простой, попробуйте разгадать головоломку на внимательность, где нужно найти пустую чашку среди десятков других за 20 секунд.

Ранее Главред публиковал и другие головоломки, которые помогут проверить внимательность и сообразительность. Попробуйте найти три банана среди миньонов за 46 секунд.

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