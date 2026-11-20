Осколок ракеты попал в трехэтажное здание на Оболони, а в Голосеевском районе загорелось офисное здание на объекте инфраструктуры.

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Россия атаковала столичные мосты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Пожары возникли на Оболони, Подоле и в Голосеевском районе

На Оболони загорелось трехэтажное здание из-за осколка ракеты

Еще одно попадание - на открытой территории возле моста

В ночь на 20 ноября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. Взрывы в столице прозвучали двумя волнами - около 01:20 и около 02:00. В результате удара возникли пожары в Оболонском, Подольском и Голосеевском районах.

Как сообщил киевский мэр Виталий Кличко в Telegram, в Голосеевском районе пострадала территория инфраструктурного объекта, где, по предварительным данным, загорелось офисное здание, а на Оболони обломок ракеты попал в трехэтажное здание. По его словам, к местам попаданий направляются экстренные службы.

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"В Голосеевском районе произошло попадание на территорию объекта инфраструктуры. Предварительно, возгорание офисного здания на территории. Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко.

Отдельно мэр рассказал о последствиях падения обломков на Оболони.

"В Оболонском районе в результате попадания обломка ракеты произошло возгорание в трехэтажном здании. Экстренные службы направляются на место", - добавил он.

Что известно о последствиях атаки на Киев

Первые данные о пожарах обнародовали в Киевской городской военной администрации в Telegram. По предварительной информации КГВА, возгорания возникли сразу в двух районах столицы.

Оболонский район - возгорание в трехэтажном здании после попадания обломка ракеты;

- возгорание в трехэтажном здании после попадания обломка ракеты; Подольский район - возгорание здания в нежилой застройке;

- возгорание здания в нежилой застройке; Голосеевский район - попадание на территорию объекта инфраструктуры, возгорание офисного здания.

Впоследствии Кличко сообщил также о попадании на открытой территории возле одного из мостов. Какой именно мост имеется в виду, он не уточнил.

"В Подольском районе возгорание здания в нежилой застройке. Также попадание на открытой территории возле одного из мостов", - написал мэр.

Взрывы в столице прозвучали двумя волнами - около 01:20 и около 02:00.

Россия атаковала мосты через Днепр

Утром Кличко сообщил подробности ночной атаки. По его словам, в результате баллистической атаки на столицу поврежден Подольско-Воскресенский мостовой переход.

Движение с правого на левый берег на нем пока закрыто.

Также повреждения зафиксированы на Дарницком мосту.

"Степень повреждений на сооружениях специалисты смогут оценить после окончания воздушной тревоги", - отметил мэр.

Снова был нанесен удар по Южному мосту. На нем движение пока остается в ограниченном режиме. Разрешено движение только с левого на правый берег для автотранспорта массой до 10 тонн и общественного транспорта массой до 18 тонн.

"В связи с затрудненным движением между левым и правым берегами столицы обращаюсь к жителям с просьбой без острой необходимости не выезжать на частном автотранспорте в город. Также обращаюсь к учреждениям и предприятиям, где есть такая возможность, с просьбой ввести график удаленной работы сотрудников", - написал Кличко.

Тем временем ракетная атака врага на Киев продолжается.

Ракетный комплекс "Искандер-М" / Инфографика: Главред

В Киеве есть жертвы и раненые

В результате вражеской атаки на столицу погибли 3 человека, сообщили в КГВА.

Также два человека получили ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Обновлено. Мэр Кличко сообщил, что, по предварительной информации, трое погибших – это работники "Киевводоканала".

"Есть также пострадавшие. Предварительно около 15 человек. Медики работают на месте, оказывают помощь", - отметил городской голова.

По состоянию на 7:47 уже семеро раненых медики госпитализировали в столичные больницы. Также оказывается помощь пострадавшим на месте.

Жителей Киева призывают перейти на дистанционку

По состоянию на 07:12 продолжается массированная атака на столицу. В КГВА призвали жителей города находиться в укрытиях до объявления отбоя воздушной тревоги.

"Учитывая последствия вражеских ударов, в частности, по транспортно-логистической инфраструктуре, призываем киевлян ограничить передвижение по городу частным автотранспортом для ускорения ликвидации последствий", - говорится в сообщении.

"Работодателям рекомендовали по возможности перевести рабочий процесс в дистанционный формат", - добавили в КГВА.

В трех районах Киева остановилось движение троллейбусов

В городской администрации сообщили, что из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение троллейбусов в части Печерского, Соломенского и Голосеевского районов.

Также изменили движение автобусы №№ 110, 111, 112 – из-за перекрытия движения на Подольском мостовом переходе в направлении левого берега.

Движение автобусов организовано по Северному мосту.

О дальнейших изменениях в работе транспорта обещают сообщить дополнительно.

Почему баллистические ракеты по Киеву так трудно сбить: мнение эксперта

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду объяснил, что Россия целенаправленно наращивает удары баллистическими ракетами по Киеву, поскольку средств ПВО критически не хватает для защиты всей страны. По его словам, ни одна западная система противоракетной обороны не гарантирует стопроцентного перехвата целей.

"Раскрученная американская система THAAD, раскрученная израильская система Arrow 3, она же "Хец-3" или "Стрела-3", не перехватили все количество баллистических ракет. Patriot тоже не перехватывает все", - отметил эксперт.

Еще одну проблему Свитан видит в физической невозможности прикрыть всю территорию Украины имеющимися комплексами.

"Системы Patriot сегодня размещены у нас лишь в нескольких местах. Территория Украины - 600 тысяч квадратных километров. Сейчас примерно 100 тысяч оккупированы, 500 тысяч - не оккупированы. Чтобы обеспечить защиту этих 500 тысяч квадратных километров, нужно как минимум 500 систем "Патриот". А у нас нет даже десятка", - подчеркнул Свитан.

Обстрелы Киева - новости

Как сообщал Главред, Киев и область уже подвергались баллистическому удару в ночь на 12 ноября. Тогда россияне нанесли баллистический удар по столице и области после предупреждений Воздушных сил. По данным местных источников, в результате удара пострадал строительный гипермаркет.

В то же время в СМИ обращали внимание на проблемы с ранним предупреждением о ракетных пусках. В частности, партнеры не предупредили Украину о запуске баллистических ракет по Киеву. Об этом сообщали журналисты со ссылкой на собственные источники.

Столица регулярно страдает и от ночных атак ударных дронов. Так, 1 октября во время ночного обстрела Киева загорелись склад и жилой дом. Тогда пожары возникли в Соломенском и Оболонском районах, пострадал один человек.

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