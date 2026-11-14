Ракета и радар готовы: Зеленский сказал, на каком этапе находится проект FREYJA

Остальные компоненты противоракетной системы зависят от союзников. Офис программы вскоре начнет работу в Копенгагене.

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Зеленский рассказал о программе противоракетной защиты FREYJA / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/V_Zelenskiy_official

Главное из заявления Зеленского:

Украинская ракета и пусковая установка для FREYJA готовы

Первым из партнерских компонентов готов датский радар

Остальные элементы системы зависят от союзников

Украина уже изготовила свою часть противобаллистической системы FREYJA - ракету-перехватчик и пусковую установку. От партнеров готов первый компонент - датский радар, а остальные элементы еще ждут европейских союзников. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Обсудили, как продвигается наша противобаллистическая программа FREYJA. Мы заслушали доклад о датском радаре. Это первая часть от партнеров, которая готова. И, в целом, наша ракета готова. Это главное. Пусковая установка и ракета - это то, что производит Украина. Остальные элементы зависят от партнеров", - сказал Зеленский.

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Также президент сообщил, что с партнерами обсуждается большой объем боеприпасов для F-16 - 800 тысяч, которых Украине хватит на полгода. По его словам, этот вопрос должна решить Дания.

Отдельной темой стала спутниковая связь для Украины. Сейчас тестируются несколько вариантов, к работе уже присоединились Франция, Норвегия, Дания и Финляндия, а впоследствии присоединится Германия.

"Это процесс, к сожалению, не очень быстрый. Но в этом направлении мы также договорились работать", - добавил глава государства.

Что известно о системе FREYJA

FREYJA - европейская программа противоракетной обороны, которую возглавляет Украина. Её цель - создать более дешёвую альтернативу ракетам PAC-3 для систем Patriot, ведь страна-агрессор Россия всё чаще наносит удары по украинским городам с помощью баллистических ракет.

Что известно о проекте:

ракету-перехватчик FP-7.X и пусковую установку разрабатывает украинская компания Fire Point;

партнеры поставляют радары, средства сопровождения целей и систему управления - среди компаний, присоединившихся к проекту, называют датскую Weibel, немецкие Hensoldt и Diehl Defence, норвежскую Kongsberg, а также MBDA, Thales, Saab и Leonardo;

в июле программу поддержали 9 стран - Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания, позже присоединилась Польша;

по данным Defense News, первая версия ракеты будет оснащена осколочно-фугасной боевой частью и будет перехватывать цели на расстоянии около 20–25 км;

в Fire Point ставят целью выпускать не менее 2000 перехватчиков в год по цене до 1 млн евро за единицу;

испытания в Украине планируется начать до конца 2026 года.

Самым уязвимым местом проекта в Fire Point называли инфракрасную головку самонаведения, которую должен поставлять европейский партнёр.

Что заявляли о FREYJA - хронология

13 июля на саммите "Коалиции желающих" в Париже Зеленский поставил перед программой амбициозный дедлайн.

"Вместе мы можем создать эту комплексную систему - FREYJA - в течение следующих двенадцати месяцев", - заявил президент.

В сентябре генеральный директор Fire Point Ирина Терех объяснила в беседе с Breaking Defense, что компания не стремится делать всё сама, а собирает систему из лучших решений на рынке. Она подчеркнула, что у FREYJA не будет "аварийного выключателя" и она не будет зависеть от одного поставщика.

17 октября Зеленский заявил, что украинская часть работы завершена.

"Украина сделала то, что должна была сделать, и это хорошая новость. Над такими системами работают десятилетиями. Мы хотим очень быстро, потому что времени нет", - сказал он.

Ирина Терех тогда же уточнила, что производство Fire Point уже готово к серийному выпуску - за исключением головки самонаведения.

"Если смотреть на всё, кроме головки самонаведения, наше производство уже готово, даже к массовому производству", - отметила она.

10–11 ноября, во время визита Зеленского в Данию, премьер-министр Метте Фредериксен обозначила роль своей страны в проекте.

"Поэтому производство радаров - это именно тот вклад, который мы можем внести", - сказала Фредериксен.

Выступая в датском парламенте 11 ноября, Зеленский анонсировал открытие офиса программы в Копенгагене. По его словам, к FREYJA уже присоединились 11 стран.

"Я рад, что мы уже подготовили всё необходимое, чтобы открыть офис FREYJA здесь, в Копенгагене. Европе нужна собственная система противоракетной обороны, которую можно производить в больших масштабах и быстро. И мы можем создать такую систему - FREYJA", - заявил президент.

Министр обороны Дании Йеппе Бруус допустил, что часть производства ракет может быть развернута и в его стране, в частности совместно с Kongsberg, пишет The Copenhagen Post.

"Мы, вероятно, не будем строить всю ракету", - уточнил Бруус.

Что известно о системе FREYJA / Инфографика: Главред ​

Почему Украине нужна собственная противобаллистическая оборона?

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду объяснял, что у Украины до сих пор очень ограниченный арсенал средств противоракетной обороны.

"А вот баллистические ракеты могут перехватить только ЗРК Patriot и SAMP/T. Другие средства ПВО, даже истребители, их не перехватывают", - подчеркнул эксперт.

Говоря о том, почему Россия делает ставку именно на такие удары, Коваленко обратил внимание на сложность их обнаружения.

"Россияне сейчас делают ставку именно на баллистику, поскольку, во-первых, баллистические ракеты трудно перехватить, а, во-вторых, их не нужно привязывать к авиационному или морскому носителю, которых и так мало", - пояснил он.

Решит ли FREYJA проблему украинской ПВО?

В то же время не все западные аналитики разделяют оптимизм в отношении этого проекта. Старший научный сотрудник и директор по военному анализу Defense Priorities Дженнифер Кавана в колонке для аналитического центра предупредила, что новая система не решит проблем украинской ПВО в ближайшей перспективе, а зависимость от иностранных технологий может создать новые риски.

"Но этот план вряд ли сработает - и даже может обернуться против Украины", - считает Кавана.

FREYJA - новости

Как сообщал Главред, Украина возглавила общеевропейский проект по разработке недорогого перехватчика баллистических ракет. По замыслу, новая ракета должна стать альтернативой PAC-3 для систем Patriot, которых не хватает. Ключевое требование - совместимость с радарами и каналами передачи данных стандарта НАТО, а также массовое производство.

Кроме того, Киев ищет другие способы защиты от российской баллистики. В интервью PBS NewsHour Зеленский рассказал о доступе к Starshield, которого Украина до сих пор полностью не имеет. По словам президента, эта американская спутниковая система могла бы помочь блокировать запуски баллистических ракет.

Параллельно Fire Point развивает собственные ракетные проекты. 20 июля совладелец компании Денис Штилерман обнародовал видео запуска неназванной украинской ракеты. Ранее компания представила в Польше макет баллистической ракеты FP-9.

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