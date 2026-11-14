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В Запорожье полностью перекрыли движение по дамбе ДнепроГЭС: какие пути объезда

Дарья Пшеничник
14 ноября 2026, 10:36
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Когда возобновят движение, в Запорожской ОВА пока не сообщают, а за минувшие сутки в результате ударов по области погибли три человека.
В Запорожье полностью перекрыли движение по дамбе ДнепроГЭС: какие пути объезда
Запорожье без проезда через ДнепроГЭС / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, Запорожская ОГА

Главное из новости:

видео дня
  • Плотину ДнепроГЭС закрыли для транспорта в обоих направлениях
  • Объезд предлагается через Арковый, Вантовый мосты и мост Преображенского
  • За сутки удары по Запорожской области унесли жизни трёх человек

В Запорожье в субботу, 14 ноября, полностью закрыли для транспорта плотину ДнепроГЭС. Движение заблокировано в обоих направлениях, сообщает и.о. главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Для объезда водителям предлагают Арковый и Вантовый мосты, а также мост имени Преображенского. Когда снова можно будет проехать через плотину, в областной администрации обещают сообщить отдельно.

Это ограничение не стало неожиданностью. Еще 13 ноября Семикин предупреждал, что из соображений безопасности переправы через Днепр в городе могут временно закрывать. Тогда же он обратился к автомобилистам.

"Прошу водителей заранее планировать свои маршруты, учитывать возможные перекрытия и не скапливать транспорт вблизи мостов. В случае ограничений движения выбирайте альтернативные пути и следуйте указаниям полицейских", - призвал Семикин.

Трое погибших и 62 раненых: последствия ударов за сутки

За прошедшие сутки в результате российских атак на Запорожье и Запорожский район погибли три человека, среди них - ребенок. Еще 62 человека получили ранения, из них восемь детей. Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

Всего, по его данным, оккупанты нанесли 884 удара по 48 населенным пунктам региона. Больше всего ударов нанесли беспилотники: 661 дрон различных типов, в основном FPV. Кроме того, было 40 авиаударов и 163 артиллерийских удара.

Под обстрел реактивной артиллерии попали как областной центр, так и прифронтовые общины.

"Зафиксировано 20 обстрелов из РЗСВ по Запорожью, Таврию, Орехову, Малой Токмачке, Червоной Кринице, Новоданиловке, Новоандреевке", - добавил Федоров.

Всего поступило 554 сообщения о повреждении инфраструктуры, жилья и автомобилей.

Когда РФ может нанести массированный удар по Украине

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что следующий массированный удар по Украине страна-агрессор Россия может нанести через полторы-две недели, когда температура воздуха станет ниже, а атаку меньшего масштаба - уже через неделю.

По его словам, существует несколько форматов атак. Первый - это обстрелы с ограниченным набором средств поражения. Второй - комбинированные удары с применением более 50 ракет различных типов. От формата зависят и интервалы между волнами.

"Что касается разведывательного удара - в течение 24–48 часов россияне, руководствуясь информацией о целях, могут его нанести. Если этого не произойдет, то следующую атаку с ограниченным боекомплектом могут осуществить через неделю. Массированный удар - через полторы-две недели (когда температура воздуха станет ниже нынешней)", - подчеркнул он.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, страна-агрессор Россия в пятницу, 13 ноября, нанесла удар по пятиэтажному дому в Запорожье. В результате атаки пострадали как минимум четыре человека, среди них - двое детей.

В ночь на 13 ноября страна-агрессор Россия атаковала ударными дронами Киев, Ровно и Винницу. Повреждены медицинское учреждение, жилые дома и детский сад; по данным местных властей, ранены как минимум десять человек.

Для атаки РФ использовала 117 ударных беспилотников, 63 из которых были реактивными. Силы обороны сбили или обезвредили 80 дронов, однако попадания зафиксированы в 24 местах, а обломки сбитых аппаратов упали ещё в 10.

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