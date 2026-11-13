РФ может ударить по энергетике в ближайшие 48 часов - что известно

Целью удара могут стать энергетика, теплоснабжение и транспортная инфраструктура.

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РФ может ударить по энергетике в ближайшие 48 часов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, map.ukrainealarm.com

Кратко:

В Сети сообщают о риске массированного удара в течение 48 часов

РФ якобы подготовила 28 баллистических ракет и 15 "Калибров"

Страна-агрессор Россия может нанести массированный удар по Украине в ближайшие 48 часов. Об этом со ссылкой на данные американской разведки сообщают мониторинговые каналы.

Целью могут стать энергетика, теплоснабжение и транспортная инфраструктура.

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Сколько ракет может применить Россия

В сообщении говорится, что у России якобы уже подготовлен арсенал для удара.

"Разведсообщество США сигнализирует о высокой опасности массированной атаки по Украине в течение 48 часов: у России наготове арсенал вооружения, чтобы полностью выбить энергетику, тепло и транспортную инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Накоплено:

28 баллистических ракет по состоянию на утро 13 ноября;

7 самолетов стратегической авиации, снаряженных ракетами, и процесс снаряжения продолжается;

15 крылатых ракет "Калибр", готовых к удару.

Почему предупреждения звучат почти каждые двое суток

Как пишет мониторинговый канал "єРадар", предупреждения о повышенной угрозе применения баллистики в последнее время появляются почти каждые двое суток и каждый раз касаются ближайших 48 часов.

"єРадар" обращает внимание на то, что Россия усиливала воздушные атаки на Украину во время ключевых раундов переговоров или в ночь после них. Речь идет как о двусторонних контактах США и РФ, так и о трехсторонних встречах с участием Украины.

В качестве примеров в сообщении приводят несколько эпизодов.

Август - сентябрь 2026 года. 25 августа в Москву прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклифф. В Кремле заявили, что визит был связан с контактами между спецслужбами двух стран. По версии авторов сообщения, после этой встречи Кремль расценил предупреждения США как слабость и активизировал круглосуточные ракетно-дроновые удары по энергосистеме, водоснабжению и продовольственным складам Украины.

4-5 февраля 2026 года. В Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров Украина - США - РФ. Встреча проходила на фоне массированных ударов по украинской энергетике во время морозов. Перед этим Россия фактически сорвала объявленное ранее энергетическое перемирие.

Май - июль 2025 года. В Стамбуле проходили прямые переговоры Украины и РФ. После раунда 23 июля Россия той же ночью атаковала Украину 103 дронами и четырьмя ракетами "Искандер-К", сообщали Воздушные силы ВСУ. Владимир Зеленский тогда заявил, что Россия ответила ударами на предложение о немедленном прекращении огня, и призвал партнеров к новым санкциям.

"Россия не прекращает террор, блокирует дипломатию", - заявил тогда Зеленский.

Авторы сообщения считают, что обстрелы - это не только планомерное уничтожение украинской критической инфраструктуры, но и сознательная тактика Кремля для давления во время дипломатических контактов.

"Стоит верить в лучшее, но готовиться к худшему", - говорится в сообщении.

Какая новая тактика российских ударов

Советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов говорил, что российские войска меняют подходы к применению ударных беспилотников, что создает дополнительные трудности для украинской противовоздушной обороны.

По его словам, по военным каналам распространилась информация о якобы установке на российских беспилотниках дополнительных электрических двигателей. Однако эта версия не соответствует действительности.

"В группах ВСУ в "Сигнале" распространяется информация о дополнительном электрическом двигателе на "Шахеде" для бесшумного полёта. Такого двигателя нет, а вот что есть - это тактика отключения реактивного двигателя перед ударом. Реактивный двигатель обеспечивает достаточный разгон и инерцию для завершающей части полета в тишине", - сообщил он.

Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, утром 12 ноября Россия атаковала Киев реактивными дронами. В Соломенском районе в результате попадания БПЛА произошло возгорание с третьего по шестой этаж девятиэтажного жилого дома. В результате вражеского удара погибла 44-летняя женщина.

В ночь на 12 ноября российские оккупационные войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались населенные пункты Ровенского и Сарненского районов, в частности город Костополь.

Вечером 8 ноября российские ударные дроны атаковали Кременчуг в Полтавской области. Семь человек получили травмы, среди них - 16-летний подросток. Беспилотники поразили два места в городе, и в обоих местах вспыхнули пожары.

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