Цветы появятся к праздникам: чем удобрить рождественник для пышного цветения

Осенью растение закладывает бутоны, поэтому крайне важно не переставлять горшок и правильно его подкармливать.

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Как заставить рождественник цвести зимой / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему осенью нельзя переставлять рождественник

Как приготовить удобрение из банана и дрожжей

Многие люди выращивают дома рождественник. Это растение выделяется среди других своей необычной формой и цветами, которые появляются в преддверии праздников.

Главред решил разобраться, что нужно сделать, чтобы рождественник зацвел зимой.

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Чем подкормить рождественник для цветения

Чтобы рождественский кактус (шлюмбергера, или декабрист) обильно зацвел к праздникам, его достаточно раз в две недели подкармливать самодельным настоем из банановой кожуры и сухих дрожжей. Главное правило осеннего ухода - не поворачивать и не переставлять горшок, пока растение набирает бутоны, пишет Super Express.

Цветоводы ценят это растение за зимнее цветение, ведь оно приходится на период, когда большинство комнатных культур находятся в состоянии покоя. Окраска лепестков бывает белой, розовой, красной или фиолетовой.

Почему осенью горшок лучше не трогать

Именно в этот сезон куст готовится к зимнему цветению и чрезвычайно чувствительно реагирует на любые изменения вокруг.

"Даже самая незначительная корректировка может привести к потере бутонов", - предупреждают эксперты.

Оптимальное место для растения - светлый уголок с рассеянным освещением и температурой 15–20 °C, подальше от сквозняков и горячего воздуха батарей.

Поливать следует умеренно, когда верхний слой почвы немного подсохнет: избыток влаги быстро провоцирует гниение корней.

Как ускорить цветение комнатных растений / Инфографика: Главред

Как приготовить удобрение из банановой кожуры и дрожжей

Одних только правильных условий недостаточно - в период бутонизации кактусу требуется дополнительное питание. Вместо магазинных средств стоит использовать натуральную смесь из продуктов, которые есть на каждой кухне.

Кожуру одного банана мелко нарезают, кладут в банку, добавляют чайную ложку сухих дрожжей и заливают 500 мл теплой воды.

Смесь перемешивают и оставляют на ночь, а утром процеживают и разбавляют ещё 500 мл охлаждённой кипячёной воды.

Поливать таким раствором растение следует раз в две недели - от появления бутонов до окончания цветения. Для куста среднего размера оптимальная порция составляет 150–200 мл.

Что делать, чтобы рождественник цвел обильно – видео:

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