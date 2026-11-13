Цветы появятся к праздникам: чем удобрить рождественник для пышного цветения

Вы узнаете:
- Почему осенью нельзя переставлять рождественник
- Как приготовить удобрение из банана и дрожжей
Многие люди выращивают дома рождественник. Это растение выделяется среди других своей необычной формой и цветами, которые появляются в преддверии праздников.
Главред решил разобраться, что нужно сделать, чтобы рождественник зацвел зимой.
Чем подкормить рождественник для цветения
Чтобы рождественский кактус (шлюмбергера, или декабрист) обильно зацвел к праздникам, его достаточно раз в две недели подкармливать самодельным настоем из банановой кожуры и сухих дрожжей. Главное правило осеннего ухода - не поворачивать и не переставлять горшок, пока растение набирает бутоны, пишет Super Express.
Цветоводы ценят это растение за зимнее цветение, ведь оно приходится на период, когда большинство комнатных культур находятся в состоянии покоя. Окраска лепестков бывает белой, розовой, красной или фиолетовой.
Почему осенью горшок лучше не трогать
Именно в этот сезон куст готовится к зимнему цветению и чрезвычайно чувствительно реагирует на любые изменения вокруг.
"Даже самая незначительная корректировка может привести к потере бутонов", - предупреждают эксперты.
Оптимальное место для растения - светлый уголок с рассеянным освещением и температурой 15–20 °C, подальше от сквозняков и горячего воздуха батарей.
Поливать следует умеренно, когда верхний слой почвы немного подсохнет: избыток влаги быстро провоцирует гниение корней.
Как приготовить удобрение из банановой кожуры и дрожжей
Одних только правильных условий недостаточно - в период бутонизации кактусу требуется дополнительное питание. Вместо магазинных средств стоит использовать натуральную смесь из продуктов, которые есть на каждой кухне.
Кожуру одного банана мелко нарезают, кладут в банку, добавляют чайную ложку сухих дрожжей и заливают 500 мл теплой воды.
Смесь перемешивают и оставляют на ночь, а утром процеживают и разбавляют ещё 500 мл охлаждённой кипячёной воды.
Поливать таким раствором растение следует раз в две недели - от появления бутонов до окончания цветения. Для куста среднего размера оптимальная порция составляет 150–200 мл.
Что делать, чтобы рождественник цвел обильно – видео:
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